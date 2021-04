Telewizor na taras i filmy na 130-calowym ekranie. Samsung ma coś dla bardzo wymagających klientów

Samsung szczególnie chętnie eksperymentuje z formą telewizora. Koreański gigant już od długiego czasu wyraźnie jest zdania, że sama jakość obrazu i dźwięku to nie wszystko. The Terrace i The Premiere to coś zupełnie nowego ze stajni Samsunga.

Większość producentów telewizorów wkłada pełnię swojej energii w rozwój matryc, algorytmów przetwarzania obrazu i innowacyjnych systemów audio. Samsung od pewnego czasu stosuje jednak ciut inne podejście. Przede wszystkim dlatego, że może. Koreański gigant kwartał w kwartał przyzwyczaił już analityków rynku do fantastycznych wyników sprzedażowych, utrzymując nad konkurencją dużą przewagę w liczbie sprzedawanych urządzeń. Pozycja lidera ułatwia wprowadzanie oryginalnych – a więc ryzykownych – produktów. Ewentualna porażka w formie nietrafionego pomysłu jest wówczas mniej bolesna.

Doczekaliśmy się na polskim rynku trzech bardzo ciekawych sprzętów. Od pewnego czasu można kupić telewizor The Frame (imituje wiszący na ścianie obraz za sprawą swojej formy, a także oprogramowania i specjalnej matrycy), Sero (obracający się automatycznie do pionu, co ułatwia oglądanie nagrań z mediów społecznościowych jak Instagram czy TikTok) czy Serif (bez specjalnych funkcji, ale w wyjątkowo designerskiej obudowie).

Czas na kolejne nowości. Samsung The Terrace i Samsung The Premiere.

The Terrace to pierwszy telewizor w ofercie Samsunga, który jest przeznaczony do oglądania na zewnętrz. Bazuje na modelach QLED, więc oferować powinien bardzo przyzwoitą jaokość obrazu i dźwięku, a także wszystkie inteligentne funkcje systemu Tizen. Czym się więc różni od tradycyjnego QLED-a?

Samsung The Terrace jest odporny na działanie czynników atmosferycznych, takich jak deszcz, kurz, wilgoć czy owady, w ramach uzyskanego certyfikatu IP55. Ponadto telewizor został wyposażony w powłokę antyrefleksyjną, która zapobiega odbiciom światła, dzięki czemu sprawdzi się również w ciągu dnia. Pomoże też w tym szczytowa jasność o wartości 2000 nitów. Samsung zapewnia, że jest też bardzo łatwy w montażu. The Terrace dostępny będzie w wersji 55, 65 i 75 cali.

Równie ciekawą – choć zdecydowanie mniej oryginalną – nowością jest The Premiere, czyli pierwszy laserowy projektor w ofercie Samsunga, przeznaczony dla mniej zaawansowanego użytkownika. Choć niekoniecznie tego mniej wymagającego. The Premiere wykorzystuje technologię potrójnego lasera i obsługuje standardy Ultra HD, HDR10+ oraz tryb Filmmaker Mode.

Jasność 2800 ANSI lumenów powinna zapewnić dostateczną ilość światła, by oglądać komfortowo treści na projektorze nawet w słoneczny dzień, bez konieczności zasłaniania okien. Krótki rzut pozwala ustawić urządzenie bardzo blisko ściany – dzięki czemu nie zajmuje dużo miejsca i sprawdzi się w mniejszych pomieszczeniach. Dodatkowo, dzięki wbudowanym czujnikom projektor wie, kiedy ktoś, na przykład dziecko, jest w pobliżu i obniża jasność lasera, by chronić oczy.

The Premiere jest wyposażony w 40-watowe głośniki w formacie 4.2 i wbudowane głośniki niskotonowe z obsługa techniki kierunkowania dźwięku Acoustic Beam. Projektor dostępny jest w dwóch wersjach – 130-calowy LSP9T i 120 calowy LSP7T.

To nie koniec. Prześliczny The Frame doczekał się liftingu na 2021 r.

Nowa wersja The Frame’a jest istotnie smuklejsza, ma już raptem niecałe 2,5 cm grubości. Wymieniono też procesor do przetwarzania obrazu na nowszy – Quantum 4K – dzięki któremu algorytmy rekonstruujące obraz mają działać jeszcze lepiej, co ma szczególnie wpłynąć na jakość treści z usług VOD, zazwyczaj pogarszających jakość obrazu mechanizmami stratnej kompresji. Zwiększono też pamięć podręczną telewizora do aż 6 GB, dzięki czemu The Frame może w niej zachować aż 1200 dzieł sztuki w jakości 4K – bez konieczności stałego podłączenia do Internetu.

Do wyboru są dwa style ramek – Nowoczesny lub Klasyczny – oraz pięć wariantów kolorystycznych. Te Nowoczesne oferowane są w bieli, jasnym bądź ciemnym drewnie, a Klasyczne mogą być białe lub ceglane. Dzięki temu, że ramki montuje się za pomocą magnesu ich wymiana jest szybka i łatwa. W standardzie telewizor oferowany jest z podstawą, którą stanowią dwie nóżki. W tym roku ta pozwoli dopasować odstęp pomiędzy podłożem a ramą ekranu.

The Frame 2021 dostępny będzie w 43-, 50-, 55-, 65- i 75-calowych wersjach. Dodatkowo, w sprzedaży pojawi się również 32-calowa edycja. Ta jednak ma matrycę w standardzie Full HD zamiast Ultra HD i pozbawiona jest większości zaawansowanych funkcji przetwarzania obrazu i dźwięku, jakie obecne są w telewizorach QLED i większych The Frame – choć nadal genialnie ma radzić sobie z wyświetlaniem statycznych obrazów za sprawą dostępnej w całej linii The Frame matrycy redukującej emisję niebieskiego światła i ultraenegooszczędnego trybu pracy, dzięki czemu ta niezwykła ozdoba w marginalny sposób wpłynie na rachunki za prąd.