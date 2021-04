W ofercie Amazon Polska pojawiła się właśnie promocja na topowy smartfon marki Samsung z 2020. Galaxy 20 Ultra 5G z dyskiem 128 GB można kupić o 39 proc. taniej, niż wynosi jego cena katalogowa.

UWAGA: Na Facebooku działa grupa Amazon.pl Najlepsze Okazje. Dołącz teraz. Nie przegap dobrych ofert z Amazon PL, DE i innych.

Nie każdy może sobie pozwolić na zakup topowego smartfona w dniu jego premiery. Dobrym pomysłem, by takowy model nabyć taniej, jest odczekanie roku aż do premiery jego następcy — wtedy można trafić na promocje, takie jak ta organizowana teraz na platformie Amazon Polska.

Mowa tu o smartfonie z ogromnym, bo aż 6,9-calowym wyświetlaczem, którego obudowa spełnia normę IP68. Jej wymiary to 166,9 × 76 × 8,8 mm przy masie 220 gramów, a front i plecki chroni tu szkło Gorilla Glass 6. Samsung zdecydował się w przypadku tego modelu na panel typu Dynamic AMOLED 2X odświeżany w 120 Hz, który wspiera tryb HDR10+ (maksymalna jasność 1400 nitów). Wyświetlacz ma rozdzielczość 3200 na 1440 pikseli (551 ppi, proporcje 20:9).

Sercem telefonu Galaxy S20 Ultra 5G są ośmiordzeniowe układy Samsung Exynos 990 wspierające łączność 5. generacji, które w bazowej wersji oferowanej teraz w ramach wyprzedaży na Amazon Polska mają do dyspozycji 12 GB RAM-u. Dysk ma z kolei pojemność 128 GB i można na nim zapisywać fotografie wykonane poczwórnym aparatem (108 Mpix + 48 Mpix + 12 Mpix + 0,3 Mpix). Do tego dochodzą 40-megapikselowa kamerka do selfie, moduły Wi-Fi 6 (ax) i Bluetooth 5.0, czytnik linii papilarnych w ekranie oraz akumulator o pojemności 5000 mAh.

Urządzenie w wersji z dyskiem 128 GB z 12 GB RAM-u w czarnej obudowie, kosztujące katalogowo 5999 zł, zostało przecenione teraz aż o 39 proc. Dzięki temu można nabyć je o 2312,09 zł taniej, czyli tym samym Galaxy S20 Ultra 5G kosztuje w Amazon Polska jedynie 3686,91 zł. W innych sklepach (nawet po uwzględnieniu obniżki cen, wynikającej z wprowadzenia do sprzedaży nowego modelu) trzeba zapłacić za to samo urządzenie 3800 zł lub więcej.

Jeśli planujesz nabyć Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, to znajdziesz go na Amazon Polska pod tym linkiem.

Inne ciekawe promocje na Amazon Polska:

Udostępnij na FB

undefined