Polacy wydadzą remake House of the Dead. To nie jedyna kultowa marka w zasięgu Forever Entertainment

Forever Entertainment znajduje się na fali wznoszącej. Raptem kilka tygodni temu polska spółka podpisała współpracę z globalnym molochem Square Enix, dotyczącą produkcji remake’ów. Teraz dowiadujemy się, że firma odświeży kultowy The House of the Dead.

The House of the Dead to kultowy tytuł należący do subgatunku strzelanin na szynach. Tego typu gry wideo były doskonale znane w salonach z automatami. Ich specyfika zakłada, że gracz stojący przed ekranem nie steruje bezpośrednio bohaterem w pierwszej osobie, a wyłącznie celuje do pojawiających się na ekranie przeciwników - często wykorzystując do tego specjalne akcesorium przypominające broń, podłączone do automatu.

Skupione na tematyce żywych trupów The House of the Dead to jeden z najpopularniejszych przykładów strzelanin na szynach, zwanych w naszym kraju również celowniczkami. Gra Segi powstała w 1996 r., wyrastając na silniku Virtua Copa - globalnego hitu, który kusił klientów w każdym szanującym się salonie z automatami. The House of the Dead świetnie oddawało ducha przełomu wieków, korzystając z rosnącej popularności zombie. Żywe trupy zaczynały szturmować popkulturowy główny nurt, włącznie z kinowymi filmami.

Teraz The House of the Dead powróci, jako remake, za który odpowiada polskie Forever Entertainment.

Forever Entertainment to producent oraz wydawca gier wideo, silnie obecny na platformie Nintendo Switch. Dlatego to właśnie na japońskim Switchu House of the Dead zadebiutuje w pierwszej kolejności. Fragmenty gry zostały zaprezentowane podczas pokazu Nintendo Indie World. Wyżej możecie zobaczyć pełen zwiastun nadchodzącej produkcji bezpośrednio od Forever Entertainment. Gra ma już także własną kartę produktu w eShopie - cyfrowym sklepie bezpośrednio od Nintendo.

Forever Entertainment zapowiada, że zamierza zachować pełną wierność oryginałowi w aspekcie rozgrywki. Nowe House of the Dead ma działać dokładnie tak jak salonowy oryginał z 1996 r. (oraz zachodnia edycja wydana rok później). Stworzona od zera zostanie za to oprawa. Celowniczek otrzyma nową warstwę wizualną, którą stworzą Polacy z wrocławskiego Megapixel Studio.





Dodatkowo The House of the Dead: Remake pozwoli grać dwóm osobom przed jednym ekranem tak jak salonowy oryginał. Nie jest znana jednak dokładniejszej daty premiery. Wiadomo tylko, że remake pojawi się na rynku jeszcze w 2021 r. Na ten moment Forever Entertainment nie informuje o wersji na inne platformy sprzętowe niż Nintendo Switch.

The House of the Dead to nie pierwsza globalnie rozpoznawana marka firmy Sega, którą Forever Entertainment dostało w swoje ręce. Polacy wcześniej przygotowali za zgodą Segi remake gry Panzer Dragoon. Był to największy i najbardziej ambitny projekt w dotychczasowym portfolio polskiego wydawcy. Zdaje się jednak, że The House of the Dead: Remake będzie jeszcze większe, mogąc zapewnić spółce szerszą rozpoznawalność. Wiemy także, że w przyszłości Forever stworzy jeszcze inne remake'i kultowych gier należących do japońskiego giganta Square Enix.