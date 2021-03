Polacy odtworzą klasykę. Potencjał rażenia: globalny

Forever Entertainment to producent i wydawca gier wideo z Polski, który podpisał kluczową dla rozwoju umowę o globalnym zasięgu rażenia. Na jej mocy polscy deweloperzy stworzą remake’i gier legendarnego Square Enix!

Forever Entertainment to wydawca ponad 80 gier, w dużej części na konsolę Nintendo Switch. W portfolio polskiej spółki znajdują się gry własnego zespołu deweloperskiego, porty dla poszczególnych platform oraz tytuły współpracujących studiów. Największym przedsięwzięciem Forever Entertainment jest Panzer Dragoon Remake - odświeżona wersja klasyka Segi z 1995 r. wyprodukowana przez wrocławskie MegaPixel Studio.

Może to właśnie Panzer Dragoon otworzył firmie ścieżkę do legendarnego Square Enix.

Panzer Dragoon Remake zadebiutował na platformach PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Google Stadia oraz Windows. Tytuł przełożył się na rekordowe wyniki finansowe spółki Forever Entertainment, z przychodem za pierwszy kwartał 2020 r. większym o 200 proc. w porównaniu rok do roku. Niebawem Panzer Dragoon Remake pojawi się na platformie Amazon Luna.

Bojowy smok na licencji Segi dobitnie pokazał, jak opłacalna dla Forever Entertainment może być inwestycja w pozyskiwanie znanych IP. Zarząd polskiej spółki idzie więc za ciosem, nawiązując kolejną umowę z japońskimi wydawcami kultowych gier wideo. Rodzimemu przedsiębiorstwu udało się podpisać umowę z samym Square Enix - absolutnym gigantem branży, dysponującym masą kultowych franczyz.

Final Fantasy, Dragon Quest czy Mana - wciąż nie wiadomo, jaką serię odtworzą Polacy.

W oficjalnym raporcie Forever Entertainment informuje o podpisaniu umowy ze Square Enix Japan. Przedmiotem umowy jest produkcja oraz wydanie kilku remake’ów gier należących do jednego IP Square Enix. Forever Entertainment bierze na siebie wszystkie koszty wynikające z umowy (w tym produkcyjne oraz wydawnicze). W zamian może liczyć na ponad 50 proc. przychodu z każdej sprzedanej gry. Warto dodać, że dokładnie takie same warunki polska firma zawarła wcześniej z Segą.

Wciąż nie wiadomo, jaką serię otrzymało w swoje ręce Forever Entertainment. Skoro jednak umowa dotyczy kilku gier, musi to być odpowiednio znane IP, z wieloma produktami wydanymi na przestrzeni czasu. Do głowy przychodzą mi np. klasyczne odsłony Final Fantasy - od I do VI lub pierwsze odsłony Dragon Questa. Inne potencjalne serie to Mana, Chrono, Ogre, SaGa czy Star Ocean.

Ważnym elementem umowy jest zachowanie niezmienionej rozgrywki w tytułach Square Enix.

Polacy stworzą od nowa japońskie klasyki w aspekcie wizualnym, z zachowaniem pełnej wierności oryginałom na pozostałych obszarach. Dzięki temu fani gier Square Enix otrzymają dokładnie te same gry, co lata/dekady temu, ale ze współczesną grafiką. Biorąc pod uwagę profil działania polskiej spółki, raczej na pewno możemy spodziewać się premier na Nintendo Switchu, a później także pozostałych konsolach i komputerach osobistych.

Forever Entertainment zdradzi światu, o jaką serię chodzi, gdy rozpocznie się akcja marketingowa pierwszego remake'u na licencji Square Enix.