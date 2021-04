Jesteśmy właśnie po premierze dwóch bardzo ciekawych smartfonów z przedziału 1000-1500 zł. Redmi Note 10 Pro oraz realme 8 Pro bardzo skutecznie ze sobą rywalizują, a jednoznaczne wybranie lepszego z nich jest wyjątkowo trudne.

Przygotowaliśmy porównanie obu modeli, które powinno pomóc niezdecydowanym w wyborze swojego następnego smartfona. Oba sprzęty mają bowiem swoje mocne strony, dzięki którym pod niektórymi względami górują nad swoim rywalem.

Wygląd i rozmiar

Jeżeli chodzi o względu wizualne, oba smartfony mają swoje plusy i minusy. Redmi Note 10 Pro ma klasyczną, błyszczącą obudowę, która prezentuje się bardzo ładnie na wizualizacjach i półce sklepowej. Hurtowo zbiera jednak brud oraz odciski palców, przez co trzeba ją ciągle czyścić albo schować w silikonowym etui dołączonym do zestawu.

Z kolei realme 8 Pro plecki są pokryte chropowatym materiałem przypominającym papier ścierny. Przez to smartfon lepiej trzyma się dłoni, nie zbiera odcisków palców i praktycznie się nie brudzi. Niestety to przemyślane wzornictwo jest popsute przez ogromny napis “DARE TO LEAP” zdobiący plecki smartfona. Można było swobodnie z niego zrezygnować.

Pod względem rozmiarów oba smartfony prezentują się podobnie, choć ze względu na zastosowanie mniejszego ekranu (6,4” zamiast 6,67”) model od realme jest nieco poręczniejszy. Jednak różnica wielkości między nimi nie jest ogromna, a osoby szukające małego smartfona nie będą zadowolone z żadnego z tych modeli.

Wyświetlacz i głośniki

A skoro jesteśmy przy ekranach, warto powiedzieć o nich szerzej. W obu smartfonach zastosowano wyświetlacze AMOLED o rozdzielczości 2400 x 1080 pikseli. Cechują się one bardzo dobrym odwzorowaniem barw, idealną czernią, nieskończonym kontrastem i wysoką jasnością. Są bardzo dobre, ale nie identyczne. Pierwszą wspomnianą przeze mnie różnicą był rozmiar, zaś druga to częstotliwość odświeżania ekranu wynosząca 60 Hz w przypadku realme 8 Pro i 120 Hz w przypadku Redmi Note 10 Pro. Ekran od Redmi jest zatem lepszy, a wyświetlane na nim animacje są bardziej płynne.

Redmi Note 10 Pro góruje nad konkurentem pod względem możliwości multimedialnych nie tylko ze względu na ekran. Zastosowano w nim też głośniki stereo, podczas gdy realme 8 Pro ma głośnik mono. Oznacza to, że jakość dźwięku na wbudowanych głośnikach będzie lepsza na smartfonie od Redmi. Oba smartfony mają na szczęście wyjście słuchawkowe, więc można do niego podłączyć nie tylko słuchawki bezprzewodowe, ale też przewodowe.

Podzespoły

Pod względem zastosowanych podzespołów oba smartfony wyglądają naprawdę podobnie. Redmi Note 10 Pro jest napędzany przez Snapdragona 732G, zaś sercem realme 8 pro jest Snapdragon 720G o bardzo podobnej wydajności. Oba smartfony mają 6 lub 8 GB RAM, Redmi ma 64/128 GB, zaś realme 128 GB pamięci wewnętrznej. W obu przypadkach można ją rozszerzyć za pomocą kart microSD.

Oba smartfony działają dobrze, ale to realme 8 Pro ma bardziej dopracowane oprogramowanie, więc działa lepiej. Będzie to szczególnie ważne w dłuższej perspektywie, po kilku miesiącach, gdy przeładowane oprogramowanie od Xiaomi da o sobie znać niektórym użytkownikom.

Akumulator

W teorii Redmi Note 10 Pro powinien mieć lepszy akumulator, bo ma pojemność 5020 mAh, podczas gdy w realme zastosowano model 4500 mAh. Jednak przez zastosowanie ekranu 120 Hz to Redmi rozładowuje się nieco szybciej. Z drugiej strony zawsze możemy wyłączyć wyższą częstotliwość ekranu i wydłużyć czas pracy, ale nie do końca wierzę, że ktoś się na to zdecyduje.

Pod względem szybkości ładowanie realme 8 Pro jest lepszy. Jego ładowanie 50 W pozwala w pełni uzupełnić braki energii w 45 minut, zaś w przypadku Redmi Note 10 Pro ten czas wynosi ponad godzinę przez zastosowanie większego akumulatora i ładowania 33 W. W reame 8 Pro bardzo spodobało mi się też, że nieco ponad kwadrans ładowania przekłada się na akumulator naładowany do połowy. To bardzo dobry czas.

Aparat

Pod względem aparatów oba smartfony prezentują się bardzo podobnie. Obaj producenci chwalą się zastosowaniem głównego aparatu z matrycą o rozdzielczości 108 megapikseli, aparatu szerokokątnego 8 megapikseli oraz dwóch aparatów dodatkowych, z czego jeden służy do zdjęć makro. Oba aparaty są naprawdę dobre w swojej cenie i powinny wystarczyć zdecydowanej większości użytkowników. Świetnie nadają się do robienia zdjęć w ciągu dnia, a niekiedy nawet po zmroku. Ale który z nich jest lepszy?

Zdjęcia z realme 8 Pro (rozmiar 25%):

















































Pod względem aparatu głównego walka jest bardzo wyrównana, ale w mojej opinii delikatnie lepszy jest aparat od realme 8 Pro. Widać to głównie przy korzystaniu z zoomu cyfrowego, który na realme jest realizowany znacznie bardziej naturalnie niż na Redmi. Ten sam smartfon jest lepszy podczas korzystania z aparatu szerokokątnego, a Redmi ma znacznie lepszy aparat makro. Jak dla mnie górą jest tu zatem realme 8 Pro.



Zdjęcia z Redmi Note 10 Pro (rozmiar 25%):











































Inne aspekty

Oba smartfony mają podobne standardy łączności, takie jak WiFi 5, Bluetooth 5.1, NFC do płatności zbliżeniowych, a także wyjście słuchawkowe miniJack 3,5 mm oraz port ładowania w standardzie USB-C. Redmi Note 10 Pro ma dodatkowo IR blaster, dzięki czemu może działać jako pilot od telewizora.

Redmi Note 10 Pro ma czytnik linii papilarnych umieszczony na boku obudowy, zaś realme 8 Pro pod wyświetlaczem. Oba działają odpowiednio dobrze, więc ten aspekt każdy musi ocenić wyłącznie pod kątem swoich preferencji.

Redmi Note 10 Pro czy realme 8 Pro? Który z nich lepiej kupić

Redmi Note 10 Pro kosztuje 1299 zł za wersję 6/64, 1399 zł za wariant 6/128 oraz 1499 zł za najwyższy model 8/128 GB. Z kolei realme 8 Pro kosztuje 1199 zł za model 6/128 oraz 1299 zł za 8/128. Różnica między najtańszymi modelami wynosi tu zatem 100 zł na korzyść realme, a porównując sprzęty w identycznych wersjach pamięciowych rośnie ona do 200 zł.

realme 8 Pro jest zatem tańszy, ma lepszy zestaw aparatów, bardziej dopracowane oprogramowanie i szybsze ładowanie, ale Redmi ma ekran z większą częstotliwością odświeżania, głośniki stereo oraz większy akumulator. Wybierając swój smartfon musicie więc zastanowić się, czy jesteście gotowi dopłacić do tych elementów 100-200 zł, czy jednak wolicie wybrać tańszy sprzęt. Sam prawdopodobnie wybrałbym model od realme, ale nie zdziwiłbym się, gdyby ktoś podjął inną decyzję.