Realme 8 debiutuje w Polsce. Kupując go w przedsprzedaży, można zaoszczędzić 100 zł

Smartfon Realme 8 właśnie pojawił się w przedsprzedaży i to w obniżonej cenie. Jeśli do 19 kwietnia zamówicie wersję z 4 GB RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej, zapłacicie za nią tylko 799 zł. Czyli stówkę taniej, niż wynosi jej sugerowana cena rynkowa.

W Realme 8 znajdziemy trochę cech wspólnych z modelem Realme 8 Pro. Producent jednak chce, aby zwykła ósemka była przede wszystkim bardzo solidnym wyborem w segmencie smartfonów do 1000 zł. Czy tak będzie? Przyjrzyjmy się specyfikacji tego modelu.

Realme 8 - specyfikacja

Realme 8 korzysta z ośmiordzeniowego układu MediaTek Helio G95 i - zależnie od wersji - z 4 bądź 6 GB pamięci operacyjnej. Do tego, identycznie jak w modelu 8 Pro, mamy tutaj wyświetlacz super AMOLED o przekątnej 6,4 cala, który wyświetla obraz w rozdzielczości FHD+. Czytnik linii papilarnych wbudowano w ekran, do tego mamy też moduł NFC oraz duży akumulator o pojemności 5000 mAh. Dzięki standardowi Dart Charge ładuje się on do pełna (z mocą 30W) w 65 minut i w cyklu mieszanym powinien wystarczyć na 2 dni pracy bez ładowania.

Nie zabrakło też funkcjonalnego dual SIM-a z dodatkowym slotem na kartę pamięci microSD oraz - uwaga, to cudowna wiadomość - złącza słuchawkowego jack 3,5 mm. Co do systemu, to nie ma tu żadnego zaskoczenia - Realme 8 działa pod kontrolą Androida w wersji 11. Całkiem nieźle.

Jeśli chodzi o aparat, realme 8 oferuje matrycę główną o rozdzielczości 64 MP i cztery obiektywy, w tym dedykowane oczko do zdjęć ultraszerokokątnych z kątem widzenia 119°. W połączeniu z dużą liczbą dedykowanych trybów (np. fotografia gwiezdna) znanych z modelu 8 Pro zapowiada się całkiem nieźle. Przynajmniej na papierze. Jeśli chodzi o praktykę, to musicie poczekać, aż otrzymamy ten model do testów.

Realme 8 - ceny

Urządzenie dostępne jest w dwóch wersjach pojemnościowych. Podstawowa wyceniona na 899 złotych oferuje 4 GB pamięci RAM oraz 64 GB pamięci wewnętrznej, a uzupełnia ją kosztująca 999 złotych wersja 6/128 GB. W dostępnej od 13 do 19 kwietnia przedsprzedaży wersję podstawową można nabyć za 799 złotych. Obie wersje pojawią się w sklepach 20 kwietnia. Oprócz tego smartfony pojawią się również w ofercie dwóch sieci komórkowych: Play oraz T-Mobile.