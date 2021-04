Plus ruszył właśnie z nową promocją dla osób, które szukają telefonów dla siebie i swoich bliskich. Po podpisaniu umowy, drugiego smartfona można otrzymać za symboliczną złotówkę. Do tego dochodzą podwojone gigabajty.

Klienci zastanawiający się nad podpisaniem nowej umowy na abonament, którym przydałby się nowy telefon, powinni się przyjrzeć ofercie sieci Plus. Sieć przygotowała promocję, w ramach której można odebrać od zaraz po podpisaniu umowy nie jeden nowy smartfon, a dwa. Dodatkowe urządzenie można od razu przekazać swoim bliskim, którym do końca umowy pozostało jeszcze sporo czasu lub osobom, które wolą oferty na kartę.

Najnowsza akcja promocyjna Plusa obejmuje modele marki Oppo takie jak Oppo Reno4 Z 5G oraz Oppo Reno5 5G, które kupuje się na raty wraz z abonamentem u zielonego operatora na usługi głosowe. W obu wariantach można za symboliczną złotówkę dobrać do oferty dodatkowego smartfona, czyli Oppo A15. W przypadku proponowanych taryf można liczyć również na dwa razy większe paczki gigabajtów względem standardowej oferty.

Ile trzeba zapłacić za pierwszy smartfon w Plusie, aby dostać drugi za złotówkę?

Pierwszym smartfonem może być Oppo Reno4 Z 5G, którego można kupić już za 1 zł na start. Do tego dochodzą raty za urządzenie, czyli przykładowo 36 rat po 47 zł za sprzęt. Inny wybór to Oppo Reno5 5G — w jego przypadków również płaci się złotówkę na start, a do tego dochodzą raty, np. 36 rat po 56 zł miesięcznie za sprzęt.

W obu przypadkach ten bonusowy telefon, czyli Oppo A15 kosztuje dodatkową złotówkę i to jest pełna cena — za niego żadnych rat płacić nie trzeba. Do telefonów klienci dobierają ofertę na abonament, który zapewnia rozmowy i wiadomości w modelu no-limit oraz paczkę transferu danych, która może być teraz podwojona. Dostępne są takie opcje:

abonament w sieci Plus za 30 zł miesięcznie z 4 GB zamiast 2 GB transferu;

abonament w sieci Plus za 50 zł miesięcznie z 24 GB zamiast 12 GB transferu;

abonament w sieci Plus z obsługą 5G za 60 zł miesięcznie z 50 GB zamiast 25 GB transferu;

Z promocji mogą skorzystać również firmy, gdzie paczki danych to 14 GB zamiast 7 GB w ofercie za 30 zł netto (36,90 zł z VAT), 40 GB zamiast 20 GB w taryfie za 50 zł netto (61,50 zł z VAT) oraz 70 GB zamiast 35 GB w taryfie z obsługą 5G za 60 zł netto (73,80 zł z VAT). Więcej informacji na temat promocji można znaleźć na stronie operatora.