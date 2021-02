Plus daje dwa razy więcej gigabajtów w tej samej cenie

W ramach nowej promocji sieci Plus klienci mogą liczyć na dwukrotnie większy paczki gigabajtów niż do tej pory. Oferta dotyczy zarówno abonamentów dla klientów indywidualnych, jak i dla firm.

Klienci sieci Plus, którzy są zainteresowani nową umową na telefon, mogą teraz liczyć na dwukrotnie więcej gigabajtów niż do tej pory. Grupa Cyfrowy Polsat w ramach promocji oferuje im podwójne paczki transferu na cały okres trwania umowy. Promocja przeznaczona jest dla osób przedłużających umowę oraz dla dotychczasowych abonentów, którzy dokupują kolejny abonament.

Plus i podwójne paczki gigabajtów

W przypadku abonamentu kosztującego 30 zł do tej pory dostępne było 2 GB transferu. Od teraz klienci mogą liczyć na 4 GB transferu. Oferta za 50 zł miesięcznie, w której do tej pory można było wykorzystać 12 GB internetu mobilnego, paczka powiększyła się do 24 GB. Najwyższy abonament za 60 zł zwiększył z kolei pakiet z 25 GB do 50 GB.

W pakietach za 50 zł i 60 zł miesięcznie dostępny jest do tego lejek o przepustowości 1 Mb/s i można w tych taryfach za odpowiednio 25 zł i 35 zł dokupić dodatkową kartę SIM z dodatkowym numerem i usługą internet bez końca w ramach programu smartDOM. We wszystkich ofertach dostępne są przy tym rozmowy, SMS-y oraz MMS-y bez limitu, a w najwyższym pakiecie za 60 zł klienci mogą dodatkowo skorzystać z 5G.

Promocja dotyczy również Plusa dla firm

W tym przypadku w trzech dostępnych abonamentach można zyskać jeszcze więcej gigabajtów za darmo. W wariancie za 30 zł (36,90 z VAT) paczka danych rośnie z 7 GB do 14 GB, podczas gdy w abonamencie za 50 zł miesięcznie (61,50 zł z VAT) dysponuje się teraz pakietem 40 GB zamiast 20 GB. W ofercie za 60 zł (73,80 z VAT) paczka z 35 GB do 70 GB.

Również i w tym przypadku w każdej z ofert rozmowy, SMS-y oraz MMS-y są nielimitowane. Klienci mogą też dokupić dodatkową kartę SIM za 25 zł (30,75 zł z VAT) w taryfie za 50 zł (61,50 zł z VAT) oraz za 35 zł (43,05 zł z VAT) w ofercie za 60 zł (73,80 z VAT) w ramach programu smartFIRMA. W tych taryfach dostępny jest też internet bez końca i lejek 1 Mb/s, a najwyższym wariancie operator oferuje do tego 5G.

Aby skorzystać z promocji, trzeba podpisać nową umowę przed końcem maja, a większe paczki internetu to świetna wiadomość, gdyż stale rośnie zapotrzebowanie na transfer danych. Plus podał, że w 2020 r. roku klienci Grupy Cyfrowy Polsat przesłali ich o 36 proc. więcej niż rok wcześniej, przebijając pułap 1,5 mld GB, a dokładnie aż 1518 petabajtów.