5G pojawiło się u nas w idealnym momencie. Klienci Plusa znowu pobili rekord transferu

Plus podsumował właśnie miniony rok. Pobicie rekordy transferu danych to kolejny sygnał, że 5G przyszło do nas w idealnym momencie.

Wiele osób, gdy mówi o 5G w Polsce, skupia się na szybkich transferach danych oraz niskich opóźnieniach, ale jest tu jeszcze jeden aspekt, na który mało kto zwraca uwagę — chodzi o to, że łączność nowej generacji zapewni większą pojemność sieci. Oznacza to, że w tym samym czasie z daną stacją bazową będzie mogło się łączyć naraz więcej osób.

Abonenci dzięki większym pojemnością i zwiększonej przepustowości będą mogli w ramach 5G przesłać w te i we wte jeszcze więcej danych niż teraz w przypadku LTE i to fenomenalna wiadomość, gdyż dotychczasowe sieci komórkowe w Polsce są już na granicy wytrzymałości. Widać to wyraźnie na przykładzie Plusa, który pochwalił się kolejnym rekordem, jaki osiągnęli jego klienci.

Plus i Cyfrowy Polsat w 2020 r. przetransferowali 1,5 mld GB danych

Jak podaje operator, półtora miliarda przesłanych gigabajtów, a dokładnie 1518 petabajtów, gdyż jeden petabajt to milion gigabajtów, to kolejny rekord klienci sieci. Rok do roku suma danych, jakie przesłali abonenci Grupy Cyfrowy Polsat, zwiększyła się bowiem o 36 proc. Plus i Cyfrowy Polsat zauważają przy tym, że przy porównaniu minionego roku i roku poprzedniego widać podobne trendy „związane z sezonowością ruchu w sieci przy zdecydowanie większym wolumenie ilości przesłanych danych”.

To o tyle ciekawe, że miniony rok był inny niż dotychczasowe, ale najwyraźniej pandemia koronawirusa nie zmieniła trendu — ba, pierwszy lockdown wcale nie sprawił, że z internetu korzystaliśmy mniej, tylko wręcz przeciwnie. Natężenie obecności klientów w internecie Grupa Cyfrowy Polsat zanotowała przede wszystkim od marca do czerwca, by potem nieco zwolnić w wakacje (kiedy i tak wzrost wynosił wtedy 30 proc. r./r.). Najbardziej aktywni byliśmy jednak pod koniec roku, a największy przyrostu ruchu widać było w listopadzie (46 proc r./r.).

Nie ma wątpliwości, że pomimo wdrożenia technologii agregacji pasm z tak rosnącym zapotrzebowaniem na transfer danych sobie nie poradzi, ale na szczęście Plus już rok temu zaczął rozwijać swoje 5G jako pierwszy operator w Polsce. Co prawda na razie sieć 5. generacji dostępna jest jedynie na częstotliwościach wykorzystywanych uprzednio przez LTE, ale przynajmniej w przypadku zielonej sieci wykorzystano w tym celu pasmo 2600 MHz TDD i nie ma konieczności współdzielenia go przez dwie generacji łączności, jak to ma miejsce u konkurencji. Pozwala to osiągać transfery rzędu 600 Mb/s. Czekamy jednak cały czas na aukcję 5G, która rozdysponuje nowe pasma z zakresie 3,4-3,8 GHz…