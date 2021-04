Duża aktualizacja PlayStation 5. Konsola może przechowywać gry na dysku USB, a to nie koniec nowości

Sony poinformowało o pierwszej dużej aktualizacji oprogramowania PlayStation 5. Nowa wersja systemu pozwoli magazynować gry z PS5 na zewnętrznym dysku, manualnie zmniejszać i zwiększać głośność każdego znajomego na czacie czy dzielić rozgrywkę ze znajomymi na PlayStation 4.

Sony podaje do wiadomości, że to pierwsza tak duża aktualizacja oprogramowania PlayStation 5 od momentu premiery tej konsoli. I chociaż lista zmian jest pokaźna, a wiele usprawnień naprawdę przydatnych, nowy system tylko częściowo rozwiązuje największy problem PS5: niezwykle ograniczoną pojemność na gry nowej generacji, wymagające niezwykle szybkiej pamięci SSD.

Kwietniowa aktualizacja PlayStation 5 pozwoli magazynować gry dla PS5 na zewnętrznym dysku.

Podłączany za pomocą kabla USB nośnik może być zarówno dyskiem HDD, jak i SSD. Jego prędkość nie ma kluczowego znaczenia, bowiem nośnik służy wyłącznie jako tymczasowy magazyn dla gier wymagających szybkiej pamięci SSD. Oznacza to, że na zewnętrzny dysk możemy przenieść nowe Demon’s Souls czy Milesa Moralesa, ale nie możemy takiej gry uruchomić. Gdzie tutaj sens?

Transferowanie natywnych gier dla PS5 na zewnętrzny nośnik ma pozwolić zaoszczędzić pojemność SSD w samej konsoli. Sony tłumaczy, że szybciej będzie przenieść grę dla PS5 na zewnętrzny dysk, a następnie przywrócić ją do pamięci PlayStation 5, niż gdyby od zera pobierać ją z Internetu lub instalować z płyty. W ten sposób tworzymy swoisty katalog gier na później, które przywrócimy do pamięci PS5, gdy najdzie nas na to ochota.

Co ważne, gry dla PlayStation 5 przechowywane na zewnętrznym nośniku wciąż mogą być automatycznie aktualizowane. Dzięki temu mamy pewność, że gdy przywrócimy je do pamięci konsoli, będziemy mieli do dyspozycji najnowszą możliwą wersję programu. Wystarczy wskoczyć do rozgrywki, bez konieczności czekania na pobranie aktualizacji i podmianę plików.

Niestety, propozycja Sony nie rozwiązuje największego problemu PlayStation 5, jakim jest ograniczona pojemność pamięci SSD dla natywnych gier nowej generacji, połączona z brakiem rozbudowy urządzenia o dodatkowe NVMe SSD. Według naszych informacji taka możliwość pojawi się w PlayStation 5 dopiero latem 2021 r. Do tego czasu gracze muszą wytrzymać z niewiele ponad 600 GB przestrzeni na własne gry wideo.

Jako osoba uwielbiająca gry co-op, cieszę się na nowe ustawienia i ulepszenia Imprez.

Dzięki nowej aktualizacji gracze zyskają możliwość manualnego regulowania poziomu głosu znajomych uczestniczących w tym samym czacie głosowym. Co za tym idzie, skończą się prośby o zwiększenie bądź zmniejszenie głośności mikrofonu. Do tego użytkownik PS5 może teraz ustalić indywidualne powiadomienia dla każdej Imprezy, dzięki czemu będzie otrzymywał informacje wyłącznie o tych grupach (w tym na smartfon i smart zegarek), które naprawdę go interesują.

W tym kontekście warto wspomnieć o lekkim przemodelowaniu zakładki Game Base. Jej nowa wersja została podzielona na dwie sekcje: Imprezy oraz Znajomych. Takie rozbicie ma pomóc w szybszym podejrzeniu kto jest online, bez konieczności przesuwania zawartości kafelka w dół.

Nowa aktualizacja wprowadzi także wiele mniejszych poprawek oraz nowych możliwości.

Ciekawą nowością jest zunifikowanie funkcji SharePlay wśród posiadaczy PS4 oraz PS5. Dzięki temu rozwiązaniu posiadacze PlayStation 5 mogą udostępniać obraz (wraz z dostępem do sterowania) ze swojej konsoli znajomym na PlayStation 4. Co za tym idzie, nasz znajomy na starszej platformie ma możliwość przetestowania gier nowszej generacji, o ile pozwoli na to wydajne i stabilne połączenie internetowe pomiędzy użytkownikami maszyn Sony.

Praktycznym rozwiązaniem jest także nowa możliwość dostosowania ustawień dla automatycznych klipów i zrzutów ekranu wykonywanych po zdobyciu trofeów. Dzięki aktualizacji możemy np. wybrać, aby konsola rejestrowała wyłącznie nasze osiągnięcia odblokowujące srebrne albo złote puchary. Dzięki temu zaoszczędzimy przestrzeń na dane konsoli, jednocześnie wciąż mając pamiątkę po największych dokonaniach w ulubionych grach wideo. Modernizacji uległa również sama karta podglądu trofeów.

Sony deklaruje, że ulepszyło wirtualną Bibliotekę z posiadanymi grami. Przeglądanie jej zasobów ma być teraz prostsze, do tego otrzymamy możliwość ukrywania konkretnych posiadanych gier w kolekcji. System PS5 wzbogaci się także o funkcję Screen Zoom, pomagającą np. osobom niedowidzącym. Ciekawą nowością jest również możliwość wstępnego pobierania aktualizacji do już posiadanych gier, nim nowa wersja programu stanie się ogólnodostępna.

Kwietniowa aktualizacja oprogramowania dla PlayStation 5 zadebiutuje już jutro.

Jednocześnie Sony zapowiedziało aktualizację aplikacji pomocniczej PS App dla smartfonów. Nowa wersja programu umożliwi porównywanie zdobytych trofeów z kontami znajomych, pełniejsze zarządzanie zainstalowanymi grami i zawartością konsoli, a nawet inicjowanie rozgrywki online bezpośrednio z poziomu smartfonu. Aktualizacja aplikacji pojawi się w Google Play oraz App Store w przeciągu kilku następnych tygodni.