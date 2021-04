Dwa razy więcej internetu za tę samą cenę - nowa promocja Play nie tylko dla nowych klientów

Klienci Play oraz konsumenci myślący nad zmianą operatora powinni przyjrzeć się nowej ofercie fioletowej sieci. Telekom proponuje teraz dwukrotnie większe pakiety niż dotychczas w każdym abonamencie i jest to niezwykle atrakcyjna oferta.

Bardzo często promocje operatorów telefonii komórkowej kierowane są do nowych klientów, podczas gdy dotychczasowi muszą obejść się smakiem. Na szczęście tym razem Play wystosował swoją nową ofertę na abonament telefoniczny zarówno do osób zmieniających operatora, jak i do abonentów korzystających z jego usług. Wszyscy, bez wyjątku, mogą cieszyć się podwojonymi paczkami gigabajtów.

Nowa oferta Play: do 140 GB w smartfonie, od 35 zł miesięcznie

Play zdaje sobie sprawę, że w dobie popularyzacji sieci 5G jego klienci — zarówno dotychczasowi, jak i potencjalni — oczekują od telekomów większych paczek danych. Wraz z wyższą przepustowością i coraz lepszymi transferami idzie coraz większy apetyt na dane. Czy to pobieranie aplikacji, czy to oglądanie wideo online, czy to streaming gier — wszystkie nowoczesne usługi online mocno obciążają pakiety danych.

Nasze zapotrzebowanie na gigabajty z roku na rok rośnie w szaleńczym tempie i nowa oferta Play jest odpowiedzią na tę potrzebę. W ramach wiosennej promocji klienci mogą liczyć na usługi głosowe oraz wiadomości SMS i MMS rozliczane w modelu no-limits wraz z paczkami danych dwukrotnie większymi niż do tej pory — aż do 140 GB. Bonus przyznawany jest na cały okres obowiązywania umowy (zarówno w przypadku nowych kontraktów, jak i aneksów).

Ile trzeba zapłacić za podwójne pakiety w Play?

Ceny pozostały na tym samym poziomie i zaczynają się od 35 zł miesięcznie za pakiet Play Solo S, w którym można liczyć na 6 GB transferu zamiast 3 GB jak do tej pory (w tym 3,72 GB w ramach roamingu na terenie Unii Europejskiej). W ramach taryfy Play Solo M za 55 zł miesięcznie pakiet danych rośnie do aż 40 GB zamiast 20 GB jak do tej pory (w tym 5,83 GB w roamingu UE).

Pozostałe dostępny pakiety to Play Solo L za 75 zł miesięcznie, w którym pakiet to 140 GB zamiast dotychczasowych 70 GB (w tym 7,94 GB w europejskim roamingu). Do tego dochodzi pakiet Play Solo HOMEBOX, gdzie za 10 zł więcej otrzymuje się internet bez limitu gigabajtów, w tym 140 GB z pełną prędkością oraz dodatkową kartę SIM, którą można wykorzystać jako internet domowy.

Dodatkowy pakiet na tej karcie SIM zapewnia kolejne 150 GB transferu z pełną prędkością.

Co istotne, powiększone paczki danych można uzyskać w ramach umów typu DUET i RODZINA, w których do jednego konta abonenckiego podłącza się kilka numerów. W przypadku drugiej i trzeciej karty SIM płaci się co miesiąc po rabatach jedynie 35 zł niezależnie od wybranej taryfy, a do tego piąta karta w ofercie rodzinnej jest dostępna bez żadnych dodatkowych opłat. Każdy z numerów otrzymuje więc po 140 GB transferu danych, co mówiąc wprost – jest konfiguracją, która nie ma konkurencji.

Miłym bonusem jest dostęp do 5G oraz usługi PLAY NOW z Pakietem Podstawowym w cenie abonamentu w taryfach Play M, Play L i Play HOMEBOX. Również i w tym przypadku można liczyć na bonus na cały czas okres trwania umowy bez dodatkowych opłat. Do tego klienci sieci Play, którzy zdecydują się na jeden z powyższych abonamentów, otrzymują dostęp do usługi Amazon Prime Video na miesiąc.

Podwójny pakiet w Play ze smartfonem i ramach internetu mobilnego

W ramach umowy z Play można liczyć również na zakup telefonu na raty. Przykładowe modele smartfonów proponowane przez operatora to Samsung Galaxy A02s z akumulatorem o pojemności 5000 mAh i aparatem z trzema obiektywami oraz OPPO A15s z ekranem o przekątnej długości 6,52-cala oraz 64 GB pamięci wewnętrznej. Oba urządzenia można kupić za symboliczną złotówkę na start.

Oprócz tego, na bonus w postaci podwójnej paczki gigabajtów mogą liczyć klienci decydujący się na internet mobilny od fioletowej sieci. Jeśli zdecydują się na abonament za 50 zł miesięcznie wraz z routerem ZTE MF286R, dostaną paczkę danych z pełną prędkością o wielkości 200 GB zamiast dotychczasowych 100 GB. Więcej informacji na temat tej oferty można znaleźć na stronie Play.

*Materiał powstał przy współpracy z siecią Play.