Promocja OnePlus 8 na Amazon.pl. Za te pieniądze nie kupisz lepszego smartfona

2000 zł z darmową dostawą. Tylko tyle zapłacisz dziś za OnePlusa 8 i jakby mnie kto pytał, tu nie ma się nad czym zastanawiać.

Jeśli szukasz telefonu za około 2000 zł, dziś jest twój szczęśliwy dzień. Trudno bowiem znaleźć w tej cenie coś lepszego niż OnePlus 8, którego na Amazon.pl można aktualnie kupić za 2057 zł z darmową dostawą.

OnePlus 8 w promocji na Amazon.pl - dlaczego warto?

Choć OnePlus 8 ma już rok na karku i zdążył się ukazać nie jeden, a dwaj następcy (model 8T i 9), to obiektywnie nadal jest on ponadprzeciętnie wyposażony jak na cenę, którą trzeba za niego zapłacić.

Przede wszystkim, jego sercem jest Snapdragon 865, który gwarantuje nie tylko szybkość działania, ale również łączność 5G.

Do pary mamy 8 GB RAM-u i 128 GB miejsca na dane, co w połączeniu ze znakomicie zoptymalizowanym systemem Oxygen OS gwarantuje idealną płynność działania telefonu. Płynność tym wyższą, iż wyświetlacz AMOLED w OnePlus 8 jest odświeżany z częstotliwością 90 Hz. Panel ma przekątną 6,55”, rozdzielczość 2400 x 1080 px i czytnik linii papilarnych u dołu. Warto też wspomnieć, że w przeciwieństwie do kosztującego podobne pieniądze OnePlusa Nord, OnePlus 8 ma głośniki stereo, zaś jego obudowa jest wodo- i pyłoszczelna. Nie potwierdza tego żaden certyfikat IP, ale OnePlus zarzeka się, że telefon spełnia tę samą normę szczelności, zaś brak certyfikatu wynika z chęci zachowania niskiej ceny.

Jedynym spornym elementem specyfikacji jest akumulator, który ma relatywnie niewielką pojemność 4300 mAh i nie obsługuje ładowania bezprzewodowego - jedynie przewodowe z mocą 30W, co na dzisiejsze standardy jest przeciętną wartością. Poza tym jednak specyfikacja nie ma słabych punktów: OnePlus 8 zagwarantuje idealną płynność działania niezależnie od sytuacji.

Nie zawiodą za to aparaty, które może nie zachwycały w oryginalnej cenie urządzenia, ale za 2000 zł prawdopodobnie pogonią kota każdemu rywalowi. Mamy tu trzy sensory - 48 Mpix aparat główny, 16 Mpix z obiektywem ultrawide i 2 Mpix z sensorem macro (ten akurat jest marny). Z przodu zaś znajdziemy 16-megapikselowy aparat do selfie.

Za te pieniądze trudno o lepszy telefon.

Połączenie świetnej obudowy, pięknego ekranu, bardzo wydajnych podzespołów i znakomitego oprogramowania sprawia, że pomimo roku na karku OnePlus 8 nadal wart jest zainteresowania. Zwłaszcza gdy można zapłacić za niego tylko 2000 zł w promocji na Amazon.pl. W tej cenie trudno o lepszy telefon.

