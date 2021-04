Aktualizacja Switcha to kopalnia skarbów: gracze znaleźli odwołania do nowej stacji dokującej i 4K

Chociaż Japończycy nigdy oficjalnie nie zapowiedzieli konsoli Nintendo Switch Pro, potężniejsza wersja urządzenia jest w zasadzie pewna. Najnowsze tropy mogące prowadzić do wydajniejszej platformy zostały znalezione bezpośrednio w oprogramowaniu Nintendo.

Analiza aktualizacji oprogramowania od lat stanowi źródło informacji na temat nowych urządzeń: od smartfonów, przez bezprzewodowe słuchawki, kończąc na inteligentnych głośnikach z asystentami głosowymi. Podobnie wygląda to w przypadku konsol. Aktualizacja oprogramowania dla Nintendo Switcha oznaczona numerem 12.0.0 zawiera kod, który może odnosić się do wciąż niezapowiedzianego modelu Nintendo Switch Pro.

Analiza kodu pozwala przypuszczać, że w Wielkim N pracują nad nową wersją stacji dokującej.

Użytkownik Twittera OatmealDome zwrócił uwagę na nową funkcję wdrożoną wraz z oprogramowaniem 12.0.0, pozwalającą aktualizować firmware stacji dokującej. To nietypowe o tyle, że przez cztery lata istnienia konsoli Nintendo Switch na rynku, Dock podłączany do telewizora nigdy nie otrzymał własnej aktualizacji. OatmealDome nie widzi również powodu, aby miało się to teraz zmienić, ponieważ stacja to bardzo prosta konstrukcja, złożona głównie z czipów USB, konwertera myDP/HDMI oraz pamięci flash. Gdyby jednak szukać powodów do aktualizacji, byłoby to odblokowanie portów USB 3.0.

Nowy kod oprogramowania Switcha odnosi się do aktualizacji CrdA (stacji) dla Aula. OatmealDome uważa, że Aula to robocza nazwa konsoli Nintendo Switch Pro. To właśnie model Pro ma otrzymać nową, bardziej skomplikowaną stację dokującą, pozwalającą przesyłać na ekran telewizora obraz w standardzie 4K. O wsparciu standardu 4K pisał m.in. uznany Bloomberg, powołując się na własne źródła blisko Nintendo oraz współpracujących z Japończykami deweloperów. Switch miałby okiełznać standard 4K posiłkując się rewelacyjną technologią DLSS od Nvidii.

W kodzie aktualizacji 12.0.0 można ponadto odnaleźć linię 4kdp_preferred_over_usb30, sugerującą możliwość nadawania priorytetu transferowi danych w 4K przez DP. To kolejny z wielu tropów wiążących wciąż niezapowiedziany, wciąż nieoficjalny model Nintendo Switch Pro ze wsparciem standardu 4K. Musimy jednak pamiętać, że do momentu oficjalnej zapowiedzi Japończyków wciąż poruszamy się wyłącznie w obszarze plotek, przecieków oraz przypuszczeń. Tak samo było jednak z modelem Switch Lite, który również wyciekł na wiele miesięcy przed premierą.

Aktualizacja 12.0.0 dla konsoli Nintendo Switch oferuje również inne znaleziska.

Bardzo ciekawą funkcją znalezioną w nowym kodzie jest wsparcie audio poprzez łączność Bluetooth. Nintendo Switch już wcześniej wykorzystywał technologię BT, ale w połączeniu z bezprzewodowymi kontrolerami. Bezpośrednie sparowanie słuchawek z konsolą Japończyków jest możliwe wyłącznie z wykorzystaniem adaptera USB. Niewykluczone, że zmieni się to w przyszłości. Nie można także wykluczyć, iż funkcja bezpośredniego parowania urządzeń audio BT będzie jedną z unikalnych możliwości droższego modelu Nintendo Switch Pro.

Jeśli zawęzimy doniesienia na temat konsoli Nintendo Switch Pro wyłącznie do źródeł uznanej redakcji Bloomberga, w dalszym ciągu wiemy już całkiem sporo o nowej konsoli Japończyków. Ta zostanie wyposażona w większy ekran OLED produkcji Samsunga, nowy układ GPU oraz CPU i więcej pamięci RAM. Platforma poradzi sobie ze standardem 4K w grach, ale wyłącznie po zadokowaniu do stacji, a także posiłkując się technologią DLSS od Nvidii - producenta GPU w Switchu Pro. Konsola powinna pojawić się na rynku w okresie Bożego Narodzenia.