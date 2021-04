Linus Torvalds dostał order od NASA. Sprawdź, może i ty dostałeś

Jeśli jesteś fanem oprogramowania open source i starasz się przyczynić do jego rozwoju poprzez kontrybucję kodu na platformie GitHub, sprawdź swój profil. Być może otrzymałeś odznakę w ramach podziękowania za to, że przyczyniłeś się do rozwoju oprogramowania, które umożliwiło uruchomienie Ingenuity - pierwszego pojazdu śmigłowego na Marsie.

NASA, wraz z serwisem GitHub, postanowiła przypomnieć, że do sukcesu misji marsjańskiej przyczyniły się nie tylko osoby pracujące w agencji kosmicznej. Byłoby to niemożliwe bez wielu programistów, którzy dokładali swoją cegiełkę to otwartego oprogramowania, które posłużyło do stworzenia systemu działającego na komputerach pokładowych Ingenuity.

Wyróżnienie trafiło do programistów, którzy wrzucali kod między innymi do następujących projektów na GitHubie:

Linux 3.4

Fprime 1.3

Python 3.9.2

Boto / botocore 1.17 - 1.20

Curl 7.19

Libyaml 0.25

Elasticsearch 6.8.1

I wiele innych. Pełna lista znajduje się w dokumentacji na GitHub.

Wśród programistów, którzy otrzymali nową odznakę, znalazł się również sam twórca Linuksa, czyli Linus Torvalds, właściciel repozytorium torvalds/linux. Na jego profilu na GitHubie znajdziemy nowe osiągnięcie, z odpowiednim podpisem.

Grafika odznaki przedstawia helikopter unoszący się nad czerwonawą planetą - Marsem. Opis brzmi „[Imię Nazwisko] kontrybuował kod do repozytorium / repozytoriów używanych w trakcie misji Mars 2020 Helikopter Mission”.

Open source jest świetną metodą dla organizacji rządowych i sektora prywatnego na ominięcie biurokracji, która przeszkadza w ich współpracy. Nie potrzeba miesięcy lub lat negocjacji i przetargów - skomentował ekspert od otwartego oprogramowania Karl Fotel.

Programistów, którzy otrzymali nową, okolicznościową odznakę jest aż 12 tysięcy. To pokazuje siłę open source - nie ma szans, aby istniała jedna instytucja, która będzie siłami tylu programistów tworzyć tak różnorodne rodzaje oprogramowania, szczególnie jeśli jest to przedsięwzięcie, które nie przynosi żadnego zysku i można mu poświęcić tylko część swojego własnego czasu.