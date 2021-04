Jaki smartfon do oglądania seriali wybrać? TOP 7 polecanych modeli

COVID nie odpuszcza. Większość z nas spędza stanowczo zbyt wiele czasu w domu, zwykle w towarzystwie innych domowników. Każdy chce obejrzeć ulubiony serial, ale telewizor jest tylko jeden. Zostaje więc smartfon - podpowiadamy, jaki smartfon wybrać, żeby jak najlepiej oglądało się na nim wideo.

Nieważne, czy akurat spędzamy czas na kwarantannie, czy po prostu w leniwe popołudnie chcielibyśmy obejrzeć coś innego niż reszta domowników - smartfon to zawsze najprostsza i najszybsza opcja, na obejrzenie ulubionego odcinka serialu, filmu czy klipu na YouTubie.

Wg danych serwisu Statista, aż 68 proc. ludzi w wieku 18-34 lat ogląda internetowe wideo na smartfonie. Jest spora szansa, że robisz to także i ty.

A skoro tak wiele czasu spędzamy oglądając wideo na smartfonie, warto podczas podejmowania decyzji zakupowej zastanowić się, jaki smartfon wybrać, aby oglądało się na nim wideo jak najprzyjemniej.

Poniżej znajdziecie kilka modeli z różnych półek cenowych, które znakomicie spiszą się w oglądaniu sieciowego wideo (i nie tylko). Kryteria doboru były proste: duży ekran, obowiązkowe głośniki stereo i opcjonalnie jak największy akumulator. Nieważne, który smartfon z tego zestawienia wybierzecie, oglądanie na nim seriali i filmów będzie czystą przyjemnością.

Jaki smartfon do oglądania seriali - Motorola Moto G8 Power.

Moto G8 Power jest smartfonem schodzącym z rynku, ale możemy go jeszcze upolować w cenie 550-650 zł. Mówimy więc o najtańszym urządzeniu spełniającym warunki tego zestawienia - Moto G8 Power ma relatywnie duży ekran (6,4”), przyzwoite głośniki stereo i akumulator 5000 mAh.

Ponadto dzięki znakomicie zoptymalizowanemu systemowi operacyjnemu to także niebywale płynnie działający smartfon, zwłaszcza w tej półce cenowej. Jego aparaty również dają radę jak na telefon z tej półki i - co bardzo cieszy - ekran ma rozdzielczość 2300 x 1080 px, a nie raptem 720p, jak wiele modeli w tej klasie.

Jaki smartfon do oglądania seriali - Xiaomi POCO X3.

POCO X3 w chwili premiery nieźle namieszał na rynku, bo kosztuje niespełna 1000 zł a w zasadzie… nie potrzeba nic więcej. Ma dobrą specyfikację, ponadprzeciętne aparaty i - co nas interesuje najbardziej - wszystkie cechy świetnego smartfona do oglądania seriali.

Zacznijmy od ekranu. Ten ma 6,67”, rozdzielczość 2400 x 1080 px i częstotliwość odświeżania 120 Hz. Od droższych modeli odróżnia go w zasadzie tylko to, że wykonany jest w technologii IPS, nie zaś AMOLED, ale na tej półce cenowej to raczej standard.

Ekran ma też naprawdę niewielkie wcięcie na przedni aparat, więc nic nie rozprasza nas podczas oglądania filmów w trybie pełnoekranowym. Nad i pod ekranem oczywiście znajdziemy głośniki stereo.

Nikogo nie rozczaruje także akumulator, który ma aż 5160 mAh pojemności, co wystarczy na wiele godzin oglądania seriali i na dwa dni normalnego użytkowania. Jeśli szukasz smartfona do 1000 zł, nie tylko do oglądania seriali, trudno o lepszy model od POCO X3.

Jaki smartfon do oglądania seriali - Xiaomi Redmi Note 10 Pro.

Kolejna propozycja od Xiaomi, tym razem zupełna nowość. Redmi Note 10 Pro ma potencjał by zostać najlepszym smartfonem w swojej klasie, czyli w cenie 1200-1500 zł, zależnie od tego, czy zdecydujemy się na wariant 6 czy 8 GB RAM i 64 lub 128 GB pamięci.

Niezależnie od wersji wyposażenia patrzymy jednak na smartfon kompletny i kompletnie nadający się do oglądania filmów czy seriali.

Wyświetlacz, podobnie jak w POCO X3, ma przekątną 6,67”, rozdzielczość 2400 x 1080 px i odświeżanie 120 Hz, tyle że tutaj jest to ekran AMOLED, gwarantujący żywe kolory i głębokie czernie.

Z góry i z dołu znajdziemy głośniki stereo, a zapas energii zapewni akumulator o pojemności 5020 mAh. Jednak Redmi Note 10 Pro to więcej, niż tylko seriale. To także fantastyczny aparat 108 Mpix, robiący jedne z najlepszych zdjęć w swojej klasie. Dla znakomitej większości konsumentów kupienie czegokolwiek droższego od Redmi Note 10 Pro będzie wyłącznie fanaberią. Tak dobry jest to smartfon.

Jaki smartfon do oglądania seriali - LG Velvet.

W tej chwili mamy na rynku przedziwną sytuację, w której wiele smartfonów w cenie do 1500 zł wyposażono w głośniki stereo, zaś większość smartfonów z przedziału 1500-2500 zł jest ich pozbawiona. Zupełnie inaczej jest z LG Velvet.

LG właśnie ogłosiło, że zwija się z rynku, ale mimo tego obiecuje zapewnić wsparcie posprzedażowe wszystkim smartfonom, które zostaną zakupione przed 31 lipca - ostateczną datą zamknięcia smartfonowego biznesu. I nie było lepszego momentu, by zdecydować się na zakup LG Velvet, który z w/w powodów zapewne trafi niebawem na wyprzedaże. Jednak nawet dziś, w cenie 2300 zł, warto dać temu smartfonowi szansę, zwłaszcza do oglądania filmów i seriali.

LG Velvet ma bowiem jedne z najlepszych głośników stereo na rynku, niezależnie od półki cenowej. Ich jakość nieznacznie tylko ustępuje dwukrotnie droższym Samsungom i iPhone’om, a słuchanie z nich muzyki czy oglądanie seriali to prawdziwa przyjemność.

Przyjemność tym większa, iż LG Velvet oferuje naprawdę fantastyczny wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,8” i rozdzielczości FHD+. Niestety jest to panel o odświeżaniu 60 Hz, więc nie daje tego wrażenia ponadprzeciętnej płynności, ale do oglądania filmów będzie jak znalazł.

LG Velvet odstaje od reszty stawki jeśli chodzi o akumulator, gdyż ma on tylko 4300 mAh, ale za to nadrabia to piękną i ponadprzeciętnie wytrzymałą konstrukcją. Jako jedyny smartfon z Androidem do 2500 zł LG Velvet spełnia oficjalną normę wodo- i pyłoszczelności IP68 oraz MIL-STD810G. Tańsze modele w tym zestawieniu oferują wyłącznie odporność na zachlapanie. Oferuje również ładowanie bezprzewodowe, którego nie ma żaden z wymienionych wcześniej smartfonów.

Jaki smartfon do oglądania seriali - Samsung Galaxy S20 FE.

Galaxy S20 FE - zwłaszcza w wersji z modemem 5G, z procesorem Qualcomm Snapdragon 865 - okazał się smartfonem tak dobrym, iż wielu klientów wybiera go zamiast nowych, topowych Galaxy S21. Bo czego tu nie lubić? Mamy 90 proc. możliwości sztandarowych Samsungów Galaxy w znacznie niższej cenie, a jedynym istotnym kompromisem jest plastikowa obudowa zamiast szklanej (taką samą ma zresztą najtańszy Galaxy S21).

Galaxy S20 FE nie tylko jest znakomitym smartfonem do codziennego użytku, ale również rewelacyjnie spisze się jako narzędzie do wyświetlania treści wideo.

Jego wyświetlacz jest zachwycający. To panel Super AMOLED 2X o przekątnej 6,5”, rozdzielczości 2400 x 1080 px i odświeżaniu 120 Hz, oczywiście oflankowany znakomicie grającymi głośnikami stereo.

Akumulator na papierze nie powala, przy 4500 mAh pojemności, ale wystarcza bez trudu na cały dzień użytkowania (albo nocny maraton z ulubionym serialem), a do tego możemy go naładować bezprzewodowo.

Dodajmy do tego świetne aparaty i otrzymujemy smartfon kompletny, zarówno do pracy, jak i do zabawy.

Jaki smartfon do oglądania seriali - Asus ROG Phone 5.

Nie jest to najdroższy smartfon w tym zestawieniu, ale to mój bezwzględny faworyt. Asus ROG Phone 5 zapewne nie jest i nie będzie smartfonem pierwszego wyboru dla większości użytkowników. Jego gamingowa estetyka nie jest dla każdego, a brak odporności na pył i wodę, brak ładowania bezprzewodowego i przeciętne aparaty z pewnością odstraszą wielu.

Każdy jednak doceni ekran, głośniki i wydajność tego urządzenia.

Wyświetlacz AMOLED w ROG Phonie 5 ma 6,78” i rozdzielczość FullHD+, a także jest odświeżany z maksymalną częstotliwością 144 Hz. Co jednak istotne, jako jedyne urządzenie w tym zestawieniu ROG Phone 5 nie ma w ekranie żadnej „przeszkadzajki”, żadnego wcięcia ani otworu. To drobiazg, ale znacząco poprawia wrażenia wizualne podczas oglądania seriali czy grania w gry.

Jeszcze ważniejsze jest to, co nad i pod ekranem. A mamy tu najlepsze głośniki w historii smartfonów, zmiatające swoją jakością absolutnie każdy model, jaki kiedykolwiek powstał (i większość laptopów przy okazji). Ba, jakby tego było mało, miłośników dobrego audio ucieszy też gniazdo słuchawkowe z 32-bitowym DAC od ESS, które pozwala się cieszyć jakością dźwięku niedostępną dla innych smartfonów.

ROG Phone 5 jest też absurdalnie szybkim i płynnie działającym smartfonem. Gamingowe DNA nie poszło na marne - nowy smartfon Asusa jest jednym z najszybszych urządzeń na rynku, a superszybkie odświeżanie ekranu tylko pogłębia wrażenie doskonałej płynności.

Wisienką na torcie jest tu akumulator. Ma on 6000 mAh i co prawda nie naładujemy go bezprzewodowo, ale można go doładować przewodowo z mocą 65W. Oczywiście… kiedy zajdzie taka potrzeba, bo mało kto będzie w stanie pozbawić go energii szybciej niż w dwa dni.

Choć ROG Phone 5 ma sporo wad, tak nie istnieje lepszy smartfon do oglądania wideo i grania w gry w tym przedziale cenowym. I wcale nie trzeba sięgać po najdroższy wariant urządzenia - głośniki i ekran są takie same zarówno w modelu za 5799 zł, jak i w tym za 3499 zł.

Jaki smartfon do oglądania seriali - Samsung Galaxy Z Fold 2.

Galaxy Z Fold 2 to oczywiście propozycja dla najbardziej zamożnych i najbardziej śmiałych klientów, którzy nie boją się wydać potężnej sumy pieniędzy na telefon dość… eksperymentalny, o którym na dobrą sprawę nie wiemy, jak zniesie próbę czasu.

Wiemy jednak o nim tyle, że pomimo futurystycznego designu i funkcjonalności spisuje się on fantastycznie na co dzień, i z całą pewnością zadowoli każdego miłośnika mobilnej rozrywki: nie tylko fana seriali, ale także gracza czy np. miłośnika komiksów.

Gdy rozłożymy Galaxy Z Fold 2, do dyspozycji otrzymujemy wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X o przekątnej 7,6”, rozdzielczości 2208 x 1768 px i adaptacyjnej częstotliwości odświeżania do 120 Hz.

Wszystko, co oglądamy na tym ekranie, wygląda prześlicznie. A sam Z Fold 2 zdaje się być wprost stworzony do oglądania seriali i konsumpcji treści, bo oprócz świetnego ekranu oferuje też rewelacyjne głośniki. Nie tak dobre jak w ROG Phonie 5, ale lepsze od znakomitej większości smartfonów na rynku.

A dzięki wyginanej konstrukcji wyświetlacza możemy też ustawić telefon tak, by sam dla siebie pełnił funkcję podstawki, zaś wideo oglądać na mniejszym - wciąż dużym - ekranie.

Niestety wielki wyświetlacz i mocne podzespoły musiały odbić się na czasie pracy - akumulator 4500 mAh wystarcza na góra jeden dzień normalnego użytkowania. Tym niemniej warto pogodzić się z tym kompromisem, w zamian za posiadanie telefonu, który w każdej chwili może przeistoczyć się w tablet i domowe centrum rozrywki.