Squid jest partnerem firmy Huawei, a agregowane przez usługę wiadomości są dostępne bezpośrednio w przeglądarce internetowej na smartfonach chińskiej firmy. Oprócz treści tekstowych podzielonych na kilka kategorii dostępne są w niej klipy wideo i podcasty.

Squid to rozwijany w Polsce serwis online agregujący najróżniejsze wiadomości z sieci. Jego aplikacja mobilna kierowana jest do millenialsów i można ją pobierać od lat na iPhone’y i urządzenia z Androidem ze sklepów App Store i Google Play, a od jakiegoś czasu dostępna jest również w Huawei App Gallery.

Usługa wywodząca się ze Skandynawii wspiera Asystenta Huawei i to właśnie ona dostarcza do niego treści w postaci linków do ciekawych znalezisk. Oprócz tego Squid będzie teraz dostarczać podzielone na różne kategorie newsy wprost na smartfony chińskiej firmy poprzez przeglądarkę mobilną Huaweia.

Squid dostarcza newsy posiadaczom smartfonów Huaweia w ponad 60 krajach.

W ramach interfejsu przeglądarki Huawei pojawiły się nowe zakładki nazywane przez producenta kanałami, które są pełne linków do polecanych treści — zarówno tekstowych, jak i audio oraz wideo. Dostępne będą takie kategorie tematyczne jak Informacje Video, Podcasty, Sport, Technologia, Nauka itp.

Squid na siebie bierze dobieranie treści ze źródeł, dzięki czemu użytkownicy w Polsce będą widzieć w przeglądarce inne propozycje niż posiadacze smartfonów Huaweia z innych krajów. Usługa agreguje informacje lokalne, regionalne oraz międzynarodowe ze wszystkich źródeł i robi to w czasie rzeczywistym.

Aby skorzystać z nowości, wystarczy zaktualizować przeglądarkę Huawei do nowej wersji i ją uruchomić lub, w razie potrzeby, pobrać ją na swój telefon lub tablet z Androidem z oficjalnego repozytorium aplikacji. Program jest częścią, podobnie jak sklep Huawei App Gallery, pakietu Huawei Mobile Services.