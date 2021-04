HBO GO - jak zrezygnować, jak przestać płacić? Poradnik

Jeśli przez ostatni rok obejrzeliście wszystkie możliwe filmy i seriale z zasobów HBO GO lub zwyczajnie chcecie zacząć spędzać wolne chwile na świeżym powietrzu, zamiast przed telewizorem, mamy dla was krótki poradnik, który podpowie wam, jak zrezygnować z konta w HBO GO.

W tym poradniku znajdziesz odpowiedzi na pytania:

Jak anulować subskrypcję HBO GO?

Żeby anulować subskrypcję HBO, najpierw musimy odpowiedzieć sobie na jedno pytanie - czy korzystamy z naszego konta jako subskrypcji usługi HBO GO, czy posiadamy konto u operatora. W każdym z przypadków sytuacja bowiem znacznie się różni. Jeśli z konta pobierana jest co miesiąc kwota 24,90 zł, to znaczy, że subskrybujecie usługę HBO GO w samym serwisie. Wówczas anulowanie konta jest bardzo proste i zajmie mniej niż minutę.

Gdzie zrezygnować z usługi HBO GO?

Aby zrezygnować z HBO GO, wystarczy zalogować się na stronie HBO, wejść w ustawienia, następnie zarządzanie subskrypcją i od razu pojawi nam się strona anulowania subskrypcji. Zrezygnować z usługi można przez stronę HBO w telefonie czy na komputerze, natomiast nie można tego zrobić z pozycji telewizora, gdyż aplikacja w TV w sekcji ustawień ogranicza się do wyboru języka, trybu dla dzieci i po prostu wylogowania.

Do kiedy mogę anulować subskrypcję HBO GO?

W sekcji zarządzania subskrypcją wszystko jest na tyle jasne i przejrzyste, że od razu pojawia nam się także informacja dotycząca następnej płatności i naszego okresu rozliczeniowego. Tym sposobem wiemy, ile jeszcze dni możemy korzystać z usługi, zanim z konta zejdzie nam kolejne 24,90 zł. Gdy wyrazimy chęć anulowania subskrypcji, zobaczymy jeszcze zachętę do pozostania klientem platformy. Jeśli jesteśmy jednak pewni, że nie najdzie nas ochota na ponowne oglądanie „Czarnobyla” czy „Euphorii”, możemy po prostu zrezygnować z usługi, klikając przycisk anuluj subskrypcję na dole strony.

Ile trwa okres wypowiedzenia HBO GO?

Rezygnując z usługi HBO GO, będziemy mogli korzystać z serwisu do końca okresu rozliczeniowego, tj. do daty następnej planowanej płatności. Ta podana jest w sekcji zarządzania subskrypcją w ustawieniach.



Warto też pamiętać, że usługa zostanie anulowana automatycznie, jeśli nie zapłacimy za konto w ciągu 20 dni od daty zaległej płatności. W przypadku braku środków na koncie, serwis podejmie próbę ponownego pobrania zaległości tylko 5 razy. W razie niepowodzenia usługa zostanie zablokowana.

Jak usunąć konto HBO u operatora?

Jeśli płacimy za HBO w abonamencie telewizji kablowej, musimy skontaktować się z operatorem. Na stronie HBO znajdziemy potrzebne informacje, a więc głównie numer telefonu do naszego operatora. Może nim być Canal+, Play, UPC czy Vectra. Wystarczy zatelefonować i sprawa zostanie załatwiona.

*Grafika tytułowa: LandEscapeArt / Shutterstock.com