W ofercie sklepu x-kom pojawiło się nowe akcesorium skierowane do miłośników gier wideo. Gamingowy sedes, oczywiście wyposażony w zestaw kolorowych diod RGB, poprawia auto-aim i sprawia, że nawet te najdłuższe sesje z grami na smartfony spędza się prawdziwie po królewsku.

Drzewiej każde dłuższe posiedzenie w toalecie, jeśli akurat zapomnieliśmy ze sobą książki lub gazety, kończyło się lekturą etykiety wszystkich proszków do prania i szamponów w zasięgu ręki. Dziś ten problem już nie istnieje, a wszystko dzięki smartfonom oraz… grom na smartfony i tablety. A że nie wypada o tym głośno mówić? Niech pierwszy świnką w ptaszka rzuci ten, kto nigdy w wychodku nie rozegrał partyjki w Angry Birds!

Problem w tym, że pierwsze sedesy były projektowane w czasach, gdy o urządzeniach mobilnych nikt jeszcze nie myślał i nadal ich producenci zdają się nie dostrzegać potrzeb rosnącej z roku na rok grupy miłośników gier! Zupełnie tak, jakby całkowicie przegapili rewolucję streamingową, która pozwala na telefonach uruchamiać wciągające bez reszty gry AAA dzięki usługom Google Stadia, GeForce Now oraz xCloud.

Na szczęście producenci akcesoriów projektowanego z myślą o graczach wzięli sprawy w swoje ręce (pewnie widzą w tym interes).

Efektem tych prac jest SedASS Q-PA przeznaczony dla prawdziwych mistrzów, który wedle zapewnień producenta powoli stoczyć komfortowo nawet te najbardziej „intensywne rozgrywki”. Do tego każdy jego posiadacz może się zrelaksować jak nigdy do tej pory „po wszystkim albo w trakcie”. Wymiary tego królewskiego siedziska to 550 mm szerokości zewnętrznej, 395 mm szerokości wewnętrznej i 495 mm głębokości przy wadze 21 kg i udźwigu do 104 kg.

Jeśli chodzi o obudowę, to ta została wykonana z materiałów najlepszej jakości takich jak stal i ceramika, a do tego pokryto ją wytrzymałym karbonem o przyjemnej w dotyku fakturze. Producent zdecydował się na kolor głęboka czerń, który idealnie pasuje do trybu nocnego aktywowanego po zmroku w ubikacji. Wegańska skóra na oparciu sprawia z kolei, że której można poczuć się na kibelku SedASS Q-PA poczuć jak w swoim ulubionym gamingowym fotelu.

Po montażu SedASS Q-PA gracze mogą spędzać w klozecie długie godziny bez obawy o ból dolnej części pleców (i to nawet wtedy, gdy trafią na laga).

Miłym dodatkiem w modelu w wersji 1.04 są diody doświetlające RGB (w wariancie sRaGB) ułatwiające celowanie po zmroku. Można sterować nimi z poziomu aplikacji Quapka dostępnej na Androida oraz iOS-a, a funkcje smart wykryją wygraną 2:0 w meczu i rozświetli wszystkie 104 LED-ów (i to każdy innym kolorem!).

Oprócz tego gracze mogą liczyć na kinową jakość dźwięku, a głośniki w pełni skorzystają z akustyki małych i ciasnych pomieszczeń dzięki wsparciu standardu Stereo Srround BT. Dla koneserów dobrych brzmień przygotowana została nawet specjalna playlista gamingowa z utworami takimi jak:

Mocniej — Piasek;

Modlitwa o złoty deszcz — Bajm;

Harder, Better, Faster, Stronger — Daft Punk;

Kiedy powiem sobie dość - Live — Agnieszka Chylińska;

Tacy sami — Lady Pank;

Black and White — Kombi;

Niepokonani — Perfect;

Za ostatni grosz — Budka Suflera.

Wisienką na torcie jest złącze szybkiego ładowania USB-A (5V, 2A). Zapewnia ono dość mocy, by grać na smartfonie, tablecie albo Switchu do końca świata, albo jeden dzień dłużej (jeśli uda nam się go w końcu znowu uratować) bez potrzeby martwienia się o płynące elektrony.

Sedes dla graczy w x-kom można kupić już za 1989,20 zł!

Nie jest to być może niska cena, ale bez przesady — przypomnijcie sobie, ile wydaliście ostatnio na swoją kartę graficzną i od razu zaproponowana kwota przestanie się wydawać taka straszna! Jeśli jednak nadal nie jesteście przekonani do zakupu, to wpadnijcie na stronę sprzedawcy, gdzie można obejrzeć SedASS Q-PA 1.04 z każdej strony i zajrzeć we wszystkie jego zakamarki…