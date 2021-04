Apple Clips to będzie hit. Nowe efekty wykorzystują LiDAR, zapewniając niesamowite rezultaty

W App Store pojawiła się aktualizacja systemowej aplikacji Clips dostępnej na systemy iOS i iPadOS. Największą nowością jest wykorzystanie czujnika LiDAR dostępnego w najdroższych iPhone’ach i iPadach. Po co? Zobaczcie sami.

O module LiDAR w iPhone’ach 12 Pro i iPadach Pro szerzej pisaliśmy w tym materiale. W dużym skrócie: to narzędzie do wykrywania kierunku padania promieni świetlnych i ustalania na ich podstawie głębi. Lidar emituje niewielkiej mocy promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu światła widzialnego. Odbite i rozproszone wiązki są następnie rejestrowane przez tę samą konstrukcję, a oprogramowanie tworzy na temat zebranych informacji trójwymiarową mapę pomieszczenia.

Od dziś z LiDAR-u może również korzystać aplikacja Clips, czyli preinstalowana w mobilnych systemach Apple’a apka służąca do tworzenia prostych klipów wideo. Aktualizacja do wersji 3.1 dodaje efekty oparte o rzeczywistość rozszerzoną. Same dodatki AR nie są niczym nowym, jednak w połączeniu z zapewnianą przez LiDAR precyzją zaczyna się robić bardzo ciekawie. Zobaczcie sami.

Apple Clips 3.1 z efektami AR. Ich działanie zapewnia czujnik LiDAR.

Pojawiło się siedem nowych efektów: pryzmat, konfetti, disco, parkiet, iskierki, gwiezdny pył i serduszka. Te są nakładane następnie na obraz rejestrowany przez główny aparat iPhone’a bądź iPada z LiDAR-em z zaskakująca precyzją.

Efekty AR można łączyć z innymi dodatkami aplikacji Clips, takimi jak animowane naklejki, etykiety tekstowe czy emoji. Mechanizm działa też w dowolnej orientacji czy układzie: w pionie, poziomie, panoramicznie i w kwadratowym kadrze.

Aplikacja Apple Clips jest w pełni darmowa. Nowe efekty wymagają aktualizacji systemu do wersji 14.5, która właśnie została wydana.