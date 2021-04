Alior Bank ma dla swoich klientów naprawdę długą listę nowości - tak w aplikacji mobilnej, jak i w swojej bankowości internetowej.

Korzystaj z dedykowanych ofert kredytowych, uruchom automatyczne płatności za autostrady Autopay albo możliwość zakupu biletów czy płatności za parkingi - to tylko niektóre funkcje, która gwarantuje aplikacja mobilna Alior Mobile. To wszystko jest już dostępne dla klientów Alior Bank. Bank przypomina jednak klientom, aby pamiętali o zaktualizowaniu swojej aplikacji do wersji 21.3.

Alior Mobile do aktualizacji

Wolny czas sprzyja porządkom, także w sferze finansów. Dlatego zbliżająca się wielkimi krokami majówka wydaje się być idealnym okresem na zapoznanie się z wszystkimi nowościami, jakie daje aplikacja mobilna od Alior Banku. W razie wątpliwości z poziomu Alior Mobile można bezpośrednio skontaktować się z infolinią bez konieczności dodatkowej weryfikacji. Swoje pytania możemy też przesłać przez moduł wiadomości, który zawiera aplikacja Alior Banku. I choć możliwości podróżowania nadal są ograniczone, to warto przygotować się do zbliżających się wakacji i zapoznać z usługami, które ułatwią nam podróż. Użytkownicy Alior Mobile mogą:

płacić wygodnie za autostrady - przejechać przez wybrane bramki bez zatrzymywania się;

kupować bilety - podróżując komunikacją miejską, płacą za przejazd bez konieczności logowania się do aplikacji – wystarczy wybrać bilet i potwierdzić zakup;.

opłacić parkingi - korzystając z usługi Parking, nie trzeba zastanawiać się, ile czasu potrzebujesz na postój. Dzięki opcji start – stop można zakończyć parkowanie w dowolnej chwili.

Alior Online też z nowymi funkcjami

Zmiany w Alior Mobile to nie jedyne modyfikacje, którymi Alior Bank stara się ostatnio umilić życie swoim klientom. Sporo dzieje się też pod tym względem w bankowość internetowej - Alior Online. M.in. wprowadzono nową zakładkę - „Moje sprawy”. Dzięki temu klient zyskuje dostęp do wybranych dyspozycji związanych z posiadanymi przez siebie produktami. Pozwala także użytkownikom zadawać pytania dotyczące usług bankowych, a także złożyć reklamację. Z kolei rozwój oferty ubezpieczeniowej daje możliwość zakupu online polisy komunikacyjnej.

Klienci Alior Banku w zakładce „Moje sprawy” mogą też uzyskać - w ciągu jednej godziny - zaświadczenia o zamkniętych produktach, informacje o posiadanych kontach, lokatach czy kredytach. Dodatkowo użytkownicy Alior Online w ciągu maksymalnie dwóch dni roboczych uzyskają online opinie bankowe w zakresie: terminowości obsługi kredytu, kosztów poniesionych w związku z posiadanymi produktami kredytowymi, spłaconych odsetek, skapitalizowanych odsetek na koncie i lokacie, salda konta i lokaty czy zadłużenia w ramach produktu kredytowego lub pożyczki.

Korzystając z transakcji internetowych, nie zapominajmy o ważnej kwestii nadawania e-PINu do takich transakcji wykonywanych kartą. Można go nadać w Alior Online. Zgodnie z obowiązująca dyrektywą PSD2, aby zrealizować płatność kartą w Internecie, należy potwierdzić ją w aplikacji mobilnej lub podać specjalny e-PIN.

Alior Bank we współpracy z LINK4 oferuje także atrakcyjne cenowo, kompleksowe ubezpieczenia komunikacyjne. Klienci otrzymują rabat do 13% na zakup ubezpiecznia OC lub OC/AC. Moga skorzystać z szerokiego wyboru pakietów OC oraz OC/AC z opcjami dodatkowymi. Do wyboru są m.in. Assistance, ubezpieczenie szyb, kluczyków, NNW.

Materiał powstał przy współpracy z Alior Bankiem