Lepiej zabierz z domu torbę na zakupy. W Żabce nie dostaniesz już plastikowych torebek

Sieć sklepów Żabka poczyniła kolejny krok w celu ograniczenia zużycia plastiku. Klienci nie dostaną już w jej salonach plastikowych toreb na zakupy. Plastikowe zatyczki kubków na kawę też trafiły na śmietnik. Historii.

Następnym razem na wyprawę po bułki i piwo do okolicznej Żabki lepiej zabrać ze sobą własną torbę na zakupy. Przedstawiciele sieci tych popularnych punktów handlowo-usługowych poinformowali właśnie, że plastikowe siatki jednorazowe znikają z jej salonów. To samo tyczy się z wieczek do kubków na kawę, które wykonano z plastiku. One również nie będą już dostępne.

Siatki i wieczka do kubków w Żabce zastąpiły ich papierowe odpowiedniki.

Przedstawiciele firmy chwalą się przy tym, że dzięki pozbyciu się tzw. zrywek oraz plastikowych wieczek do kubków Żabce uda się zmniejszyć zużycie plastiku do 1000 ton rocznie. Sieć przy tym podaje, że już teraz tylko 1 na 20 wizyt w jej salonach kończy się użyciem jednorazówki, ale i tak jej klienci generują sporo śmieci ze względu na obsługę 2,5 mln klientów każdego dnia.

Jak podaje portal bankier.pl, jednorazowe reklamówki w Żabce zastąpią torby biodegradowalne z certyfikatem FSC, co oznacza, że przy ich produkcji zminimalizowano zużycie wody, a na każde ścięte drzewo przypada co najmniej jedno zasadzone. Z tego samego materiału wykonano nowe pokrywy kubków na gorące napoje takie jak kawa i herbata, które rozgrzewają tysiące ludzi każdego dnia.

Dlaczego sieć Żabka zmienia torby?

W przeciwieństwie do toreb plastikowych papier ulega rozkładowi w zaledwie kilku tygodni. Jeśli torba wykonana z tego materiału trafi np. do lasu, to nie będzie się rozkładała w nim przez setki lat, a po kilku tygodniach nie zostanie po niej śladu. Biodegradowalne materiały są z tego powodu przyjaźniejsze środowisku niż aż nadto trwałe plastiki.

Sam co prawda już lata temu wyrobiłem sobie nawyk zabierania na zakupy płóciennych toreb (dzięki nim wygodniej się łapie Pokemony w drodze powrotnej ze sklepu), ale te papierowe torby Żabki widuję na ulicach coraz częściej. Zdarza się też, że wpadają z nimi do nas znajomi, a po oderwaniu uszu taki kawałek papieru staje się świetną zabawką dla naszych kotów!