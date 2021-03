Znamy wielką trójkę producentów smartfonów na polskim rynku. Polacy wciąż wybierają Samsunga

Najczęściej wybierane telefony komórkowe przez Polaków to telefony Galaxy. Samsung prowadzi w ujęciu ilościowym. Biorąc pod uwagę szeroką ofertę tego producenta oraz liczne promocje u operatorów komórkowych – trudno się dziwić.

Polski oddział Samsunga pochwalił się na swoim twitterowym koncie wynikami rynkowych badań GfK Sales Tracking. Wynika z nich, że w minionym roku 31,7 proc. wszystkich sprzedanych telefonów to modele Galaxy. Co więcej, udział Samsunga w rynku sprzedaży telefonów w ujęciu wartościowym wzrósł w ostatnich miesiącach do poziomu 39,3 proc w ujęciu wartościowym i 34 proc. w ujęciu ilościowym.

Samsung informuje przy okazji, że według tego samego badania rynek smartfonów w Polsce nadal rośnie. W minionym roku według GfK Sales Tracking na polskim rynku sprzedano 9,5 mln telefonów, co stanowi jednoprocentowy wzrost w ujęciu rok do roku.

Samsung numerem jeden w Polsce. Na podium znalazły się też Xiaomi i Apple.

Jak udało się ustalić Spider’s Web, wyniki raportu GfK Polonia pozycjonują Samsunga na pozycji lidera w ujęciu ilościowym. Na drugim miejscu znajduje się Xiaomi, trzecie zaś zajmuje Apple. Ten wynik nie powinien zaskakiwać. Położenie dużego nacisku na telefony średniej i niższej klasy – linie Galaxy A i Galaxy M – z pewnością były jednym z głównych źródeł sukcesu.

Innymi prawdopodobnie były liczne promocje przygotowywane przez operatorów komórkowych. Telefony Samsunga niejednokrotnie zyskiwały wówczas dodatkową ekspozycję i były kojarzone z dobrymi okazjami. Większość modeli zebrała też w miarę przychylne recenzje – w tym na Spider’s Web.

Badanie Gfk jest polskim benchmarkiem, który akceptowany jest przeć całą branżę elektroniki użytkowej

Według metodologii tego badania raportowana jest sprzedaż do użytkownika końcowego, a nie sprzedaż do dystrybutora. To istotne, bo taki pomiar pokazuje rzeczywistą sprzedaż. W przypadku raportowania do dystrybutora, mamy do czynienia z prognozami sprzedaży. Jak tłumaczył Przemysław Pająk, tego typu badania pokazują „wiarę dystrybutorów w to, jakim powodzeniem będą cieszyły się sprzęty danych producentów.” Dlatego branża wybiera badanie Gfk jako najbardziej miarodajne.