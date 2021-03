Rewelacyjny Ratchet & Clank za darmo na PlayStation 4 i PlayStation 5. Sony umila społeczną izolację

Sony Interactive Entertainment powraca z inicjatywą Play At Home. To specjalny program na czas pandemii, mający umilić graczom wymagający psychicznie okres społecznej izolacji. Tym razem posiadacze konsol PlayStation otrzymali za darmo rewelacyjną grę Ratchet & Clank z PS4.

Raptem kilka dni temu rozmawiałem z moimi redakcyjnymi kolegami na temat gry Ratchet & Clank. Ubolewałem wtedy, jak mało uwagi w mediach otrzymał ten świetny, dopracowany i pogodny tytuł. Chociaż towarzyszyła mu pełnometrażowa animacja, produkcja studia Insomniac Games nie wygenerowała takiego echa jak inne tytuły na wyłączność ze stajni PlayStation. Wielka szkoda, bo Ratchet & Clank na PS4 jest rewelacyjny.

Teraz każdy posiadacz PlayStation 4 i PlayStation 5 może poznać, jak udana to gra.

Z okazji inicjatywy Play At Home organizowanej przez Sony, Ratchet & Clank jest do pobrania zupełnie za darmo. Bezpłatny tytuł znajdziemy w sklepie PS Store. Wystarczy dodać go do swojej cyfrowej biblioteki, a następnie pobrać do pamięci konsoli. Nie jest wymagany do tego abonament PS Plus, gracz nie musi spełnić żadnych innych warunków. Wystarczy darmowe konto SEN/PSN ID, z którego przecież korzysta każdy posiadacz PlayStation.

Ratchet & Clank to gra dla PlayStation 4. Co za tym idzie, w bezpłatny tytuł mogą zagrać również posiadacze PlayStation 5, za sprawą trybu wstecznej kompatybilności. Niestety, omawiana produkcja nie doczekała się żadnej aktualizacji dla nowej konsoli Sony. Jednak nawet w wersji dla PS4 to niezwykle grywalny, przyjemny dla oka, pełen humoru tytuł. Do tego z rewelacyjną polską wersją językową. Gwarantuję, że Ratchet & Clank spodoba się zarówno młodszym, jak również tym starszym graczom. To uniwersalna, kolorowa i pogodna przygoda dla odbiorcy w każdym wieku.

Nie jest żadnym przypadkiem, że Sony rozdaje graczom akurat Ratcheta.

Firma zdecydowała się właśnie na ten tytuł, ponieważ już za kilka miesięcy na rynku pojawi się Ratchet & Clank: Rift Apart. To zupełnie nowa odsłona serii, w kreatywny sposób wykorzystująca niezwykle szybki dysk SSD dla konsoli PlayStation 5. W Rift Apart gracz jest miotany między zróżnicowanymi wymiarami, przeskakując między jednym szczegółowym światem i drugim bez żadnych ekranów ładowania.

Rozdając za darmo świetną odsłonę Ratchet & Clank na PlayStation 4, Sony zapewne liczy na lepszą sprzedaż Rift Apart w niedalekiej przyszłości. Taka kalkulacja wydawcy absolutnie mi nie przeszkadza, ponieważ obie strony czerpią korzyści na tym działaniu. Sony buduje większą rozpoznawalność swojej marki, my z kolei mamy świetną grę za darmo. Win - win.

Darmowy Ratchet & Clank w PS Store.