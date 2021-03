A co tam Doom 3 VR, ja na Expect You To Die 2 na PSVR najbardziej bym chciał zobaczyć!

Na konsole PS4 i PS5 trafi masa nowych gier w wirtualnej rzeczywistości. Sony zapowiedziało sześć tytułów zgodnych z PSVR. Jednym z nich jest Doom 3 VR.

Japończycy nie mają zamiaru rezygnować z wirtualnej rzeczywistości. Do konsoli PlayStation 5 można podpiąć obecną generację gogli PSVR zaprojektowanych z myślą o PlayStation 5, a już w przyszłym roku może pojawić się ich następca. Zapowiedziany już zupełnie nowy zestaw PlayStation VR dla PS5 to jednak dopiero pieśń przyszłości, a Sony postanowiło zadbać o graczy tu i teraz. Przyjrzyjmy się sześciu grom, które firma dla nich przygotowała.

Doom 3 VR Edition

Pierwszy z tytułów zabierze nas na Marsa i do Piekła już 29 marca. Remake gry wydanej pierwotnie w 2004 r. będzie zawierał w sobie oba dodatki, czyli Resurrection of Evil and The Lost Missions i w przeciwieństwie do najnowszych dwóch odsłon wydanych przez Bethesdę bardziej stawia na horror niż na arcade’ową eksterminację wrogów.

Warto przy tym dodać, że to Doom 3 VR Edition nie pierwsza gra z serii Doom wydana na gogle wirtualnej rzeczywistości. Już wcześniej gracze mogli zagrać w Doom VFR, czyli zręcznościowy spin-off rebootu Dooma z 2016 r., który… nie był zbyt udany. Mam wrażenie, że zapowiedziany dzisiaj remake może sprawdzić na goglach lepiej i cieszy zapowiedź wsparcia Aim Controllera.

Song In The Smoke

Nowa gra studia odpowiedzialnego za Galak-Z: The Dimensional również będzie straszyć graczy, których zadaniem będzie przetrwać do świtu w niegościnnym środowisku. Na ich zdrowie i życie będzie czyhało wiele zagrożeń. Na screenach widać, że będziemy polować z łukiem na jakieś dziwne stworzenia, ale inne bestie będą polowały na nas…

Fracked

W tej grze wcielimy się w osobę, którą uwięziono w górach, gdzie będziemy biegać, jeździć na nartach i wspinać się na wysokości. Natkniemy się też na wrogów z innego wymiaru, którzy będą próbowali nas zabić. Twórcy przekonują przy tym, że Fracked projektowano od początku z myślą o tym, by dać graczom jak najwięcej swobody w poruszaniu się po wirtualnym świecie.

I Expect You To Die 2: The Spy and The Liar

Czwarta z zapowiedzianych dzisiaj gier to bezsprzecznie mój faworyt w zestawieniu, a I Expect You To Die z 2016 r. było jedną z przyjemniejszych produkcji, w jakie miałem okazję grać z goglami na głowie. Gracz wciela się w niej w szpiega a la James Bond i wykonuje kilka luźno powiązanych ze sobą fabularnie misji.

Sequel, który trafi na platformę PSVR jeszcze przed końcem tego roku, ma potencjał stać się moją nową ulubioną grą w wirtualnej rzeczywistości. Ponownie wcielimy się w agenta działającego pod przykrywką, który musi wykorzystać swoje telekinetyczne zdolności, by uratować świat.

Zenith

Strzelaniny, horrory i gry logiczne to trzy gatunki gier wideo, które najlepiej pasują do gogli VR, ale twórcy stale eksperymentują z innymi, dzięki czemu mogła powstać gra MMO Zenith. Ta produkcja inspirowana japońskimi RPG-ami od studia Ramen VR pozwoli nam zwiedzać różnorodne krainy, gdzie będziemy walczyć i przeżywać przygody u boku innych graczy.

After The Fall

Ostatnia z zaprezentowanych dzisiaj gier to co-op od Vertigo Games, czyli twórców strzelaniny Arizona Sunshine, w której gracze walczyli z zombie. W nowej produkcji naszymi przeciwnikami będą nieumarli nazywani snowbreedami, a miejscem akcji kompletnie zamrożone Los Angeles z lat 80.

Twórcy przekonują przy tym, że „After The Fall nie będzie jedynie klon ich poprzedniej gry, bo snowbreedy w przeciwieństwie do powolnych i bezmyślnych zombie zbierają się w hordy i atakują niczym wataha wilków. Ciekawe, ile takich bestii będziemy tutaj widzieli na ekranie jednocześnie…

Miłą niespodzianką jest to, że również i ta gra doczeka się wsparcia dla Aim Controllera, który kurzy się u mnie pod szafą od kiedy skończyłem grać w FarPoint. Oczywiście gracze, którzy go nie kupili, będą mogli wykorzystać do strzelania pałeczki Move.