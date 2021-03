Szukasz smartfona z 5G na abonament? Mamy 10 propozycji

Do oferty sieci Plus trafiło już wiele telefonów obsługujących sieć 5. generacji. Podpowiadamy, które smartfony takich marek jak Samsung, Xiaomi, Oppo, Motorola i realme z modemami 5G są warte zakupu.

Niedługo minie rok, odkąd w Polsce działa 5G, a nowa technologia transferu danych prężnie się rozwija. Jako pierwszy uruchomił ją w naszym kraju Plus, który postawił na samodzielne pasmo 2600 MHz TDD, podczas gdy jego konkurencja współdzieli swoje częstotliwości pomiędzy siecią 5. generacji a LTE. W dodatku już w pół roku od startu telekom mógł pochwalić się objęciem zasięgiem nowego standardu łączności ponad 7 mln mieszkańców Polski.

5G od Plusa działa we wszystkich 16 województwach, a przed końcem 2021 r. ma docierać do 11 mln ludzi.

Dzięki temu, że 5G w Plusie otrzymało własne pasmo, klienci w sprzyjających warunkach mogą osiągnąć przepustowość rzędu do 0,6 Gb/s. Sam na warszawskim Mokotowie, korzystając z kosztującego niecały 1000 zł i dostępnego u zielonego operatora na wyłączność smartfonu Realme 7 5G, osiągam transfery nawet do 250 Mb/s. LTE w tej samej lokalizacji nie rozpędza się z kolei powyżej 100 Mb/s.

Połączenie jest stabilne i oferuje minimalne opóźnienia, co pozwala np. na komfortowe granie w chmurze z użyciem xClouda. Co przy tym istotne, operator przygotował też taryfy z myślą o 5G, w których pozwala na transfer ogromnych ilości danych, co przyda się przy korzystaniu ze streamingu filmów, seriali oraz gier — do 150 GB w ofercie telefonicznej i do 1000 GB w taryfie internetowej.

Ile trzeba zapłacić za dostęp do 5G w Plusie?

W przypadku abonamentów telefonicznych klienci mogą otrzymać dostęp do 5G w taryfie za jedynie 60 zł miesięcznie (z opcją dokupienia do trzech SIM za 35 zł każdy), z podwójną paczką danych – 50 GB. Do tego dochodzi wariant za 90 zł miesięcznie (kolejne 3 karty za 65 zł każda) z paczką internetu o wielkości 100 GB oraz taki za 120 zł miesięcznie (dodatkowe 3 SIM za 95 zł każdy), gdzie mamy pakiet 150 GB.

W przypadku taryf internetowych dostępne są dwie opcje: 100 zł miesięcznie daje pakiet o wielkości 500 GB, podczas gdy za 200 zł miesięcznie można uzyskać paczkę o wielkości aż 1000 GB. W obu przypadkach osoby, które zmieniają dostawcę internetu, mogą liczyć na specjalną promocję, w ramach której przez trzy miesiące nie będą płacić za abonament z dostępem do 5G w Plusie.

Podane ceny uwzględniają rabat za e-fakturę.

Jaki smartfon z modemem 5G warto kupić?

W ofercie operatora znajduje się już ponad dwadzieścia urządzeń z modemami 5G. Które z nich warto brać pod uwagę przy zakupie w pierwszej kolejności? Przygotowaliśmy listę dziesięciu smartfonów od takich marek jak Samsung, Xiaomi, Oppo, Motorola i realme, których zakup warto rozważyć. To urządzenia z różnych półek cenowych — od topowych modeli będących wizytówką firmy aż po sprzęty budżetowe. Część z nich zielony operator sprzedaje na wyłączność.

Samsung Galaxy S21 w trzech odsłonach.

Do oferty koreańskiego Samsunga dołączyły w tym roku trzy nowe urządzenia z najwyższej półki: Samsung Galaxy S21 5G, Samsung Galaxy S21+ 5G i Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. Wszystkie te urządzenia, które dostały ten sam procesor Exynos 2100 oraz modem zapewniający łączność 5. generacji i różnią wielkością, specyfikacją oraz ceną, są dostępne oczywiście w ofercie zielonego operatora.

Samsung Galaxy S21 5G to najmniejszy z nowych telefonów wyposażony w 6,2-calowy wyświetlacz (Dynamic AMOLED 2x, Infinity-O, 120 Hz), podczas gdy Samsung Galaxy S21+ 5G może pochwali się 6,7-calowym wyświetlaczem. Oba telefony wyposażono w potrójny aparat fotograficzny (64/12/12 Mpix). Galaxy S21 Ultra 5G ma aż 6,8-calowy panel ze wsparciem rysika i poczwórny aparat główny (108/10/10/12 Mpix).

Coś dla miłośników nosaczy sundajskich: Xiaomi Mi 11.

Nie bez powodu chińskie Xiaomi zdobyło olbrzymią popularność w Polsce i na świecie. Urządzenia tej marki cechuje świetny współczynnik ceny do jakości, a Xiaomi Mi 11 jest tego idealnym przykładem. W urządzeniu zamontowano aż 6,81-calowy bezramkowy wyświetlacz typu AMOLED o rozdzielczości WQHD+ (3200 na 1440 pikseli), który jest odświeżany z maksymalną częstotliwością 120 Hz.

W smartfonie Xiaomi Mi 11 nie zabrakło też topowego procesora firmy Qualcomm, czyli Snapdragon 888, a także potrójnego aparatu wykonującego zdjęcia o rozdzielczości do 108 Mpix. Specyfikację dopełnia akumulator o pojemności 4600 mAh, który można ładować przewodowo z mocą aż 55 W i bezprzewodowo z mocą 50 W. Do tego dochodzą moduły Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 oraz 5G w wariancie Dual SIM.

Samsung Galaxy A51 5G: wysoka jakość w średniej półce.

Szybko minęły czasy, gdy dostęp do sieci 5. generacji miały tylko najdroższe smartfony w ofercie topowych producentów. Idealnym przykładem na to, że z 5G można z powodzeniem korzystać na telefonie z nieco niższej półki, jest Samsung Galaxy A51 5G. Urządzenie miało premierę niespełna rok temu i od tego czasu znalazło wielu zadowolonych nabywców.

Mocną stroną Samsunga Galaxy A51 5G, który dostępny jest na wyłączność w Plusie, jest ekran Super AMOLED typu Infinity-O o przekątnej 6,5-cala. Pod nim schowany jest wydajny procesor Exynos 980 wspierany przez 6 GB w bazowej wersji. Do tego dochodzą poczwórny aparat (48/12/5/5 Mpix), 32-megapikselowy aparat do selfie i akumulator o pojemności 4500 mAh ładowany z mocą 15 W.

Oppo Reno4 Z 5G — czarny koń czy azjatycki tygrys?

Oppo jest jednym z przodujących chińskich producentów smartfonów, który szturmem wdarł się na polski rynek. W jego ofercie dostępny jest smartfon Oppo Reno4 Z 5G z 6,57-calowym wyświetlaczem, który wspiera odświeżanie z częstotliwością do 120 Hz. Za renderowanie na nim treści odpowiada układ Mediatek Dimensity 800 wspierany przez 8 GB RAM-u, a za zdjęcia aż 48-megapikselowy aparat główny

Niezawodna i niedroga — właśnie taka jest Motorola moto G 5G Plus w Plusie.

Marka należąca do Lenovo ma w portfolio niedrogi i bardzo udany smartfon obsługujący sieć 5. generacji. Motorola moto G 5G Plus, bo o nim mowa, ma ogromny, bo aż 6,7-calowy wyświetlacz LCD odświeżany w 90 Hz. Jego atutami są gniazdo słuchawkowe, ogniwo zasilające o wielkości 5000 mAh, poczwórny aparat główny (48/8/5/2 Mpix) i podwójny aparat do zdjęć selfie (16/8 Mpix).

realme 7 5G, a więc nowa generacja sieci komórkowej za mniej niż 1000 zł.

Kolejnym sprzętem dostępnym w Plusie na zasadach wyłączności jest realme 7 5G, czyli smartfonem z modemem 5G kosztującym mniej niż 1000 zł. W tej cenie można liczyć na 6,5-calowy wyświetlacz odświeżany w aż 120 Hz, procesor MediaTek Dimensity 800U, 6 GB RAM-u oraz akumulator o pojemności 5000 mAh ładowany z mocą 30 W. W tym modelu znalazł się też poczwórny aparat główny (48/8/2/2 Mpix).

Galaxy S20 FE 5G, czyli topowy zeszłoroczny telefon Samsunga w wersji „Fan Edition”.

Nie każdy potrzebuje najnowszego smartfona w dniu premiery, a często lepszym są usprawnione edycje uprzednio wydanych telefonów. Zalicza się do nich Galaxy S20 FE 5G z 6,5-calowym ekranem Super AMOLED. Na pokładzie znalazło się tu miejsce na procesor Snapdragon 865 z 6 GB RAM-u, akumulator o pojemności 4500 mAh i potrójny aparat główny (12/12/8 Mpix).

Wysoka wydajność w niskiej cenie to Xiaomi Mi 10T Lite.

W tym modelu producent zastosował 6,67-calowy ekran LCD odświeżany w 120 Hz. Xiaomi Mi 10T Lite wyposażony został również w układ Qualcomm Snapdragon 750G, 6 GB pamięci operacyjnej oraz 64 GB całkowitej pamięci wewnętrznej. Do tego dochodzi poczwórny aparat robiący zdjęcia o rozdzielczości do 64 Mpix oraz akumulator 4820 mAh ładowany z mocą 33 W. W obudowie znalazło się miejsce na minijacka.

*Materiał powstał we współpracy z siecią Plus.