OVH, czyli znane europejskie przedsiębiorstwo hostingowe, zaliczyło dzisiaj sporą wpadkę. W wyniku pożaru serwerowni we Francji przestały działać niektóre polskie strony internetowe, a część klientów utraciła dostęp do swoich skrzynek e-mail.

Nie mamy dobrych wiadomości dla klientów firmy OVH, która świadczy usługi hostingowe nie tylko w Polsce, ale również we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoszech, Portugalii oraz Czechach. Firma boryka się właśnie ze skutkami awarii serwerowni zlokalizowanej w Strasburgu, w wyniku których utracono część danych klientów.

Awaria OVH — spłonęła serwerownia

Informację o awarii przekazał dzisiaj rano w serwisie Twitter przedstawiciel firmy OVH, Octave Klaba. Potwierdził, że pożar bloku SBG2 w Strasburgu faktycznie miał miejsce i nazwał go „poważnym incydentem”. Zdradził, że na miejscu pojawili się strażacy, ale nie udało im się opanować sytuacji w porę, co doprowadziło do uszkodzenia wielu maszyn.

Zniszczenie sprzętu w bloku SBG2 miało negatywny wpływ na wszystkie usługi z bloków SBG1-4 i doprowadziło do ich odizolowania. Niestety część bloku SBG-1 również została uszkodzona, a jedynie SBG3 i SBG4 pozostały bezpieczne. Firma radzi klientom, których danych były przechowywane na tych serwerach, aby aktywowali protokoły spod znaku Disaster Recovery Plan.

Octave Klaba zaznaczył, że w wyniku awarii nikt nie ucierpiał, ale część danych przepadła bezpowrotnie, bo firma straciła fizyczny dostęp do serwerów. Natychmiastowy powrót usług z częściowo uszkodzonego SBG1, SBG3 i SBG4 nie jest możliwy i nie wrócą najpewniej aż do jutra. Wszystkie serwery zlokalizowane w SBG3 są przy tym sprawne, ale w przypadku SBG1 uszkodzone zostało 4 z 12 pokoi.

Awaria we Francji nie pozostała bez wpływu na polski internet.

Jedną z poszkodowanych firm jest księgarnia Bonito. W poście na Facebooku firma wyjaśniła, że w wyniku pożaru straciła dostęp do strony internetowej oraz poczty e-mail. Niestety tak jak udało się po zaledwie dwóch godzinach przywrócić działanie witryny dzięki wdrożeniu tzw. Disaster Recovery Plan przez administratora, tak poczta wysłana do księgarni przepadła.

Oprócz tego awarii doświadczył Baselinker, czyli narzędzie wykorzystywane przez firmy działające w sektorze e-commerce. Marcin Gruszka, rzecznik Allegro, zapewnił przy tym w serwisie Twitter, że tak jak partnerzy serwisu korzystają z tego narzędzia do grupowego zarządzania magazynem, tak sama platforma działa bez zarzutów, ale i tak pomaga sprzedawcom minimalizować skutki awarii.

Kto ucierpiał na awarii OVH?

Spośród innych stron, które dotknęła awaria w francuskiej serwerowi OVH, można wymienić Zbiornik.com, czyli witrynę z treściami tylko dla dorosłych oraz Senuto, czyli platforma analityczna (SaaS) oraz zestaw usług doradczych w zakresie SEO. Witryny obu firm w trakcie pisania tego tekstu są nieosiągalne. Nie działa też PushPushGo, czyli narzędzie do wysyłania powiadomień.

DownDetector pokazuje przy tym korelację pomiędzy awarią OVH a problemami takich firm jak Santander, ING, InPost i PKO BP, aczkolwiek trzeba pamiętać, że korelacja nie musi oznaczać przyczynowości. Problemy z działaniem mają też m.in. strony klubów PKO BP Ekstraklasy (Jagiellonia Białystok, Górnik Zabrze) oraz portale MMARocks.pl, CoinDeal.com i Fotka.com, a TOPR.pl ładuje się z dużym opóźnieniem.

Nie pozostaje nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość i trzymać kciuki za to, żeby klienci OVH mieli swoje kopie zapasowe witryn. Postęp w ramach prowadzonych prac można sprawdzać przy tym na stronie travaux.ovh.net (aczkolwiek na razie informacja nie jest tam dostępna). Warto przy tym wspomnieć, że ostatnia tak duża awaria u tego hostingodawcy miała miejsce w 2007 r., co wysadziło pół polskiego internetu.