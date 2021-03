Kupujesz nowego 16-calowego Matebooka D 16, a Huawei dorzuca monitor za złotówkę

Huawei zaprezentował właśnie portfolio nowych produktów na polski rynek. Najciekawszą nowinką jest bez wątpienia 16-calowy notebook z cechującą się niezwykle korzystną relacją jakości do ceny linii Matebook. Słuchawki Freebuds jednak również zapowiadają się bardzo ciekawie.

MateBook D 16 to najnowszy laptop w portfolio marki z 16-calowym ekranem FullView i obsługą dwóch technologii chroniących wzrok użytkownika. Sercem laptopa jest procesor Ryzen z serii 4000H. Rekomendowana cena detaliczna nowego laptopa to 4000 zł, a w przedsprzedaży będzie można go kupić w zestawie z również nowym w portfolio Huawei monitorem – Huawei Display 23.8”.

Przedsprzedaż potrwa od południa 22 marca do południa 2 kwietnia. Oferta będzie dostępna w sklepie internetowym huawei.pl, w sklepie Huawei Warszawa w galerii handlowej Westfield Arkadia (z powodu obostrzeń związanych z epidemią, sklep jest tymczasowo zamknięty), w sklepach Media Expert, Media Markt, x-kom, Neonet i Komputronik oraz u operatorów Orange, Play, Plus i T-Mobile. Oferta może różnić się w zależności od sklepu – szczegóły znajdują się u partnerów. Regularna sprzedaż nowego laptopa ruszy 2 kwietnia w południe.

Matebook D 16 w zestawie z monitorem to świetna promocja. Ale czym cechuje się sam laptop?

Monitor Huaweia wyceniony został na 699 zł, a w promocyjnym zestawie z laptopem kosztuje 1 zł.

MateBook D 16 to laptop z największym ekranem w ofercie Huawei. Wyświetlacz o przekątnej 16,1 cala wyposażony jest w matrycę IPS o rozdzielczości Full HD. Maksymalna jasność wyświetlacza to 300 nitów. W ekranie laptopa zastosowano antyrefleksyjną powłokę, co w połączeniu z ramkami o szerokości 4,9 mm oraz 100-procentowym pokryciem palety kolorów sRGB sugerują, że to wyświetlacz porządnej klasy. W MateBooku D 16 zastosowano techniki redukujące emisję niebieskiego światła oraz eliminujące efekt migotania ekranu.

Za wydajność odpowiada układ Ryzen 5 4600H z Radeonem, wyposażony w sześć dwuwątkowych rdzeni taktowanych z maksymalną częstotliwością 4 GHz. Konfigurację uzupełniają dwukanałowy RAM DDR4 oraz dysk SSD NVMe PCIe o pojemności 512 GB. MateBook D 16 obsługuje też Wi-Fi 6.

MateBook D 16 umożliwia również szybsze łączenie się z innymi urządzeniami, dzięki wbudowanej funkcji Huawei Share. Komputer mieści akumulator o pojemności 56 Wh i obsługuje technologię szybkiego ładowania 65 W. System operacyjny preinstalowany na MateBook D 16 to Windows 10 Home.

Obudowa MateBooka D 16 została wykonana z aluminium, a sam komputer waży 1,74 kg. W najgrubszej części, szerokość obudowy MateBook D 16 wynosi 18,4 mm. Nowy laptop Huaweia został wyposażony w system Shark Fin 2.0, który ma optymalizować przepływ powietrza rozpraszając ciepło generowane podczas pracy urządzenia. PC został wyposażony w dwa wejścia USB-C, dwa wejścia USB 3.2, wejście HDMI oraz wejście audio-jack 3,5 mm. Przycisk zasilania MateBooka D 16 jest zintegrowany z czytnikiem linii papilarnych. Kamera do rozmów wideo jest schowana w klawiaturze urządzenia. MateBook D 16 jest dostępny na polskim rynku w kolorze szarym.

Dołączony do promocyjnego zestawu monitor można też kupić osobno. Huawei Display 23.8 to debiut tego producenta na rynku wyświetlaczy do PC.

Monitor, wyposażony w 23,8-calową matrycę Full HD o proporcjach 16:9, jest otoczony ramkami o szerokości 5,7 mm. Rekomendowana cena detaliczna monitora to 700 zł. Huawei Display 23.8” oferuje współczynnik kontrastu 1000:1 i odwzorowanie przestrzeni barw NTSC na poziomie 72 proc. Monitor zapewnia też kąt widzenia o zasięgu 178 stopni.

W monitorze Huawei Display 23.8” zastosowano technologie redukujące emisję niebieskiego światła oraz efekt migotania ekranu. Uchwyt urządzenia łączy się z podstawą, która umożliwia regulowanie kąta nachylenia wyświetlacza. Monitor można też zamontować na ścianie w dogodnym dla użytkownika miejscu – urządzenie obsługuje standard montażu VESA. Huawei Display 23.8” został wyposażony w dwa porty: HDMI oraz VGA.

Notebooki Huaweia z trzyletnią gwarancją – a do tego jednorazowa bezpłatna naprawa ekranu telefonu.

Od dzisiaj klienci sklepu huawei.pl mogą skorzystać z nowych korzystnych ofert, takich jak:

Trzyletnia gwarancja na kupiony laptop – przy zakupie urządzenia na huawei.pl, standardowa dwuletnia gwarancja zostanie wydłużona o dodatkowy rok. Wśród produktów objętych tą promocją znajdują się najnowsze laptopy Huawei z serii MateBook X, MateBook X Pro, MateBook 13, MateBook 14, MateBook D 14, MateBook D 15, MateBook D 16.

Jednorazowa, bezpłatna naprawa ekranu telefonu w ciągu trzech miesięcy od zakupu – oferta ta dotyczy telefon ow zakupionych w sklepie huawei.pl i obejmuje wybrane urządzenia z serii P smart 2021, P30 lite, P30 Pro, P40 lite, P40 Pro, Mate 40 Pro oraz model Y6p.

Bezpłatna dostawa na następny dzień roboczy, pod warunkiem złożenia zamówienia i opłacenia go przed godziną 12:00.

20 zł zniżki na zakupy na huawei.pl za wystawienie opinii o produkcie, który został również zakupiony w huawei.pl.

Użytkownicy huawei.pl mogą też otrzymać 50 zł za zapisanie się do newslettera – każdy nowy subskrybent otrzyma kupon rabatowy o wartości 50 zł na kolejne zakupy w sklepie o wartości min. 200 zł.

Freebuds 4i to bezprzewodowe słuchawki z aktywną redukcją szumów w zaskakująco niskiej cenie.

Słuchawki dostępne są od dziś w ofercie, która potrwa do 2 kwietnia. Będzie je można kupić w tym czasie za 249 zł wybierając między dwoma kolorami, białym i czarnym. Huawei FreeBuds 4i wyposażone są w akumulator o pojemności 55 mAh, który pozwala na do 10 godzin nieprzerwanego słuchania muzyki oraz na 6,5 godziny prowadzenia rozmów z wyłączoną funkcją aktywnej redukcji szumów. W połączeniu z etui ładującym, słuchawki odtwarzają muzykę przez do 22 godzin i pozwalają na 14 godzin prowadzenia rozmów.

FreeBuds 4i wyposażone są w funkcję szybkiego ładowania –10 minut ładowania umożliwia 4-godzinne korzystanie ze słuchawek, a pełne ich naładowanie zajmuje 60 minut. Słuchawki zamknięte w etui i będące w stanie spoczynku pozostaną naładowane do 200 dni, a wyjęte z etui – do 2 dni.

Układ dwóch mikrofonów w Huawei FreeBuds 4i pozwala na wykrycie hałasów otoczenia i – za pomocą odwróconej fali dźwiękowej – zredukowanie hałasu do 22 dB. Tryb „świadomość” umożliwia natomiast przenikanie głosów i dźwięków ze środowiska do osoby słuchającej, bez konieczności zdejmowania słuchawek.

Huawei FreeBuds 4i wyposażone są w 10-milimetrowe przetworniki dynamiczne. W słuchawkach zastosowano również elastyczną membranę z kompozytu polimerowego. Słuchawki wyposażone są w czujniki, które umożliwiają łatwe sterowanie odtwarzaniem muzyki, połączeniami głosowymi oraz pozwalają aktywować tryb redukcji szumów lub wspomniany tryb „świadomość”.

WiFi Mesh, czyli system routerów od Huaweia.

Huawei WiFi Mesh zasięgiem sieci bezprzewodowej może pokryć przestrzeń nawet do 320 m². W zależności od powierzchni mieszkania można wybrać wariant składający się z trzech lub dwóch satelitów. Dzięki technice Mesh satelity łączą się ze sobą, tworząc siatkę połączeń i nachodzące na siebie sygnały.

Każdy z podłączonych do systemu satelitów został wyposażony w czterordzeniowy procesor Gigahome 1,4 GHz. W połączeniu z obsługą trzech pasm komunikacji AC2200: 2,4 GHz, 5 GHz i 5 GHz, które automatycznie przełączają się w zależności od potrzeb, system Huawei WiFi Mesh ma zapewniać stabilny transfer danych z prędkością dochodzącą do 2200 MB/s.

Konfigurację systemu routerów Huawei WiFi Mesh można przeprowadzić poprzez aplikację Huawei AI Life. Aplikacja ta umożliwia również zarządzanie domową siecią, w tym wybór ustawienia limitów prędkości, a także kontrolę korzystania z Internetu przez użytkowników podłączonych do sieci, na przykład dzieci.

Włączanie urządzeń do sieci domowej jest również wygodne. Dzięki funkcji Huawei Share, wystarczy przyłożyć telefon z systemem Android i włączonym NFC do jednego z satelitów systemu, aby połączyć się z domową siecią.W Huawei WiFi Mesh wbudowane zostały mechanizmy ochronne Huawei HomeSec, certyfikowane przez Unię Europejską pod kątem zgodności z RODO. Zapewniają one ochronę danych na poziomie sprzętu i oprogramowania.