Krzysztof Piątek na Spider’s Web. O kibicowaniu podczas pandemii, FIFA na PS5 i roli Smart TV w jego domu

Miałem niezwykłą przyjemność porozmawiać z Krzysztofem Piątkiem – jednym z najbardziej znanych polskich piłkarzy na świecie. Tyle że nie rozmawialiśmy tylko o futbolu. Wybaczcie, mieliśmy też i ciekawsze tematy.

Krzysztof Piątek to jeden z najbardziej znanych polskich piłkarzy na świecie, obecnie napastnik w niemieckim klubie Hertha Berlin. Od 2020 roku to również jeden z sześciu piłkarskich ambasadorów marki TCL. Dziś specjalnie dla Spider’s Web opowiada nam o współpracy z TCL, doświadczeniach z testowania ich produktów, oraz nowinkach technologicznych.

Krzysztof Piątek o TCL, kibicowaniu i telewizorach

Maciej Gajewski, Spider’s Web: Nam brakuje kibicowania, a czy tobie brakuje kibiców?

Krzysztof Piątek: Oczywiście, że brakuje. I to mega. Gra przy pełnym stadionie ma zupełnie inny klimat. Reakcje kibiców, ich okrzyki i śpiewy motywują do gry. Nie da się tego niczym zastąpić. Teraz, gdy nie mamy tego dodatkowego dopingu, jest dużo trudniej. Ale wiemy, że kibice są z nami i dopingują nas na odległość, dlatego zawsze dajemy z siebie wszystko. Niezależnie od warunków staramy się zapewnić im jak najwięcej emocji i jak najfajniejsze widowisko.

Jak działa na ciebie doping fanów podczas gry? Czy to cię elektryzuje, napędza – czy też jesteś tak skupiony na grze, że świat wokół nie istnieje?

Zawsze jestem maksymalnie skoncentrowany na grze – piłce, przeciwnikach, tym, co dzieje się na boisku - i staram się, by nic mnie nie rozpraszało. Ale tak jak powiedziałem, doping kibiców jest czymś nie do przecenienia. Napędza i daje dodatkowego kopa. Zwłaszcza, gdy gra idzie nie po naszej myśli.

Jesteś zawodowym piłkarzem. Ale czy kibicujesz w innych dyscyplinach? Sport? E-sport? Taki trochę inny sport typu snooker czy Formuła 1?

Uwielbiam grać w FIFĘ na Playstation. Poza tym wkręciłem się w dopingowanie naszym mistrzom w federacji UFC. Kibicuję Jankowi Błachowiczowi, niecierpliwie czekam również na walkę Joanny Jędrzejczyk. Jestem pełen podziwu dla zawodników uprawiających ten wymagający ogromnego poświęcenia sport.

Na czym grasz w tę FIFĘ? Wybierasz specjalistyczne monitory czy raczej lifestylowo, poprzez telewizor?

Zazwyczaj do grania wykorzystuję telewizor. Teraz dostępne są takie technologie, że nie trzeba już szukać dodatkowego sprzętu. Zawsze lubiłem podążać za nowinkami technologicznymi, ale odkąd jestem ambasadorem marki TCL, moja wiedza na temat technologii jeszcze bardziej wzrosła. Uwielbiam naszego nowego 75-calowego QLED-a C815, który z naddatkiem spełnia wszystkie moje oczekiwania.

Jaki byś polecił telewizor do e-gamingu, konsol nowych generacji ? Co jest według ciebie najważniejsze, na co powinno się zwrócić uwagę ? Czy TCL ma w swojej ofercie coś ciekawego dla e-graczy?

W naszym domu telewizor spełnia bardzo wiele funkcji. Poza oglądaniem ulubionych seriali, co mnie bardzo relaksuje, często korzystam z niego w codziennej pracy nad swoją kondycją, wykonuję dodatkowe treningi. Od czasu do czasu gram na konsoli do czego również wykorzystuję telewizor TCL – poza świetnym obrazem ma on mnóstwo funkcji dla graczy i oferuje jeden z najniższych input lagów na rynku, około 15 ms. Fajnie też, że ma Dolby Atmos i wbudowany soundbar. Od mocnego basu można dostać gęsiej skórki. Słyszałem że w ofercie TCL z bieżącego roku ma się pojawić jeszcze więcej opcji i ulepszeń dla graczy, więc jest na co czekać.

Udało ci się może zagrać partyjkę z którymś z innych ambasadorów TCL? W końcu są to panowie po fachu bardziej od sportu, ale wielu z nich lubuje się również w e-sporcie.

Jeszcze nie, ale już niedługo, w maju, mamy razem rozegrać partyjkę na łamach Twitcha za pośrednictwem TCL, na co czekam z niecierpliwością. Fajnie będzie się sprawdzić i zobaczyć, który z naszej szóstki jest najlepszy.

Zanim w ogóle pojawiło się to całe covidowe zamieszanie dostawcy usług VOD eksperymentowali z wirtualną rzeczywistością. Zakładamy gogle i jesteśmy „prawie jak na stadionie” – choć w zamian izolujemy się od znajomych w pokoju. Próbowałeś? Masz może na ten temat opinię?

Próbowałem jednak przyznam, że nie gram często w goglach. Traktuję to raczej jako opcję. Uważam, że to bardzo ciekawa innowacja, ale potrzeba czasu, żeby trwale przyjęła się w e-gamingu. Natomiast, sama możliwość zwiedzania stadionów via gogle jest, na chwilę obecną, najciekawszym rozwiązaniem. Dzięki niemu można być w miejscach, które są aktualnie zamknięte dla kibiców. Super sprawa!

Jak kibicujesz w domu? Zdajesz się na tradycyjną telewizję, czy też może korzystasz z aplikacji na smart tv?

Dla mnie kibicowanie, nieważne jakiej dyscypliny sportu dotyczy, to rytuał. Zawsze towarzyszą temu emocje, święto sportu. Oczywiście wszystko zależy od sytuacji, ale uwielbiam możliwości, które daje Smart TV. Nie jestem wtedy zdany na relację telewizyjną, mogę na przykład w każdej chwili cofnąć się do tego momentu meczu czy rozgrywki, który mnie zaintrygował, czy wzbudził moje wątpliwości.

Jaki telewizor to dobry telewizor dla kibica? Wiem, że jesteś ambasadorem marki TCL, ale przecież nie lubi się telewizora za firmę, a za funkcje. Duży znaczy lepszy? Co jest ważne przy wyborze telewizora do oglądania sportu?

Ze względu na pandemię COVID-19 i związane z nią ograniczenia nie mamy możliwości oglądania na żywo wydarzeń sportowych, podobnie jest z wyjściem do kina. Mam wrażenie, że powoli ludzie odchodzą od małych telewizorów i wybierają te z większa przekątną. Oczywiście, jak dla mnie powinno to iść to w parze z najlepszą technologią wyświetlania obrazu i dźwięku, aby w pełni móc poczuć sportowe emocje. Wielu moich znajomych zdecydowało się za zakup nowego, większego telewizora przed Eurocup. Ja z ręką na sercu polecam telewizory TCL, które oferują żywe kolory, obsługę wszystkich formatów HDR oraz Dolby Vision, co czyni obraz bardzo realistycznym. Można wybrać model z wbudowanym soundbarem, który razem z Dolby Atmos da nam wrażenie „bycia” na stadionie. Sporo modeli ma też upłynniacze (na przykład Android TV TCL P81), w ofercie są też modele 100 HZ (jak mój QLED C81) lub Mini LED.

Czy korzystasz z funkcji głosowych telewizora TCL? Na przykład sterowanie głosem przez Asystenta Google?

To bardzo duże ułatwienie gdy nie musisz wstawać z kanapy czy fotela, żeby znaleźć pilota od telewizora, który „zgubił się” w najmniej odpowiednim momencie. Lub żeby sprawdzić, jaka aktualnie jest pogoda w Polsce lub świecie. Odkąd odkryłem te funkcje w telewizorze TCL nie wyobrażam już sobie, żeby mogło być inaczej. Podobnie moja żona Paula. Człowiek szybko przyzwyczaja się do wygodnych rozwiązań. Większość modeli telewizorów TCL ma z tyłu wbudowany mikrofon, więc nawet nie posiadając pilota głosowego w zestawie możemy korzystać z asystenta głosowego.

Wszystko, o czym mówisz ma QLED C815 od TCL-a. Oznaczenie QLED widzimy już nie pierwszy raz. Co ono właściwe oznacza?

QLED to, z tego co mi wiadomo, technologia wyświetlania obrazu, która sprawia, że mamy większe pokrycie kolorów. Spotkałem się już z tą nazwą u innego z producentów, miałem też możliwość porównać oba sprzęty i, szczerze mówiąc, dla mnie QLED od TCL jest lepszy. Widać to szczególnie w nasyceniu koloru zielonego i czerwonego, TCL jest do tego jaśniejszy, więc obraz całościowo ma więcej detali, szczegółów i kolorów.

Faktycznie, kolory to bardzo istotna sprawa. Ale w sporcie wydaje mi się ważniejsze jest odwzorowanie ruchu. Trochę lipa, jak przegapię twojego gola, bo nie będę widział pędzącej piłki.

Masz rację, płynność ruchu również jest ważna, szczególnie przy oglądaniu sportu czy szybkich scenach akcji. Dlatego dla kibiców polecam szczególnie telewizory z upłynniaczem ruchu Motion Clarity.

A rozdzielczość? Coraz więcej nadawców nadaje mecze w Ultra HD.

To duży postęp. Telewizory w UHD są na rynku już od lat, ale wciąż niewielu nadawców dostarcza wystarczająco wysoką rozdzielczość. A kiedy oglądasz mecz w UHD, to czujesz się, jakbyś był na boisku. Wydaje mi się, że póki co 4K UHD wystarczy, fajnie jakby był on z technologią kinową Dolby Vision. Wciąż dostępnych jest zbyt mało treści, aby decydować się na zakup sprzętu 8K.

Pełna specyfikacja produktu tutaj: https://www.tcl.com/pl/pl/nowosci-w-dziale-tv/c81-series/65--ultra-slim-4k-qled-tv-with-hdr-premium--onkyo-sound-bar.html

Czy ten telewizor jest gotowy na przyszłość? Miałem przyjemność jakiś czas temu oglądać mecz u znajomych w innym kraju. Tam transmisja w HDR to już standard. Ten C815 jest na to gotowy?

Tak, polecam przekonać się na własne oczy i uszy [śmiech]. Ja chętnie oglądam mecze w HDR, bo dają poczucie, jakbym sam w nich uczestniczył. Wtedy adrenalina i emocje rosną.

Z tego co kojarzę, C815 ma też funkcję dekodowania dźwięku Dolby Atmos. Nie mogę więc nie zapytać: która jest twoja ulubiona przyśpiewka kibicowska? Bo fajnie by było ją w tym Atmosie usłyszeć.

Oczywiście jest tylko jedna: Ale Piątek ale pum pum pum! [śmiech]

Jak myślisz, co firma taka jak TCL powinna jeszcze zmienić w telewizorach? Nie mówię tu o jakichś małych kroczkach, chciałbym użyć wyobraźni i przenieść nas jakieś 15 lat w przyszłość. Taki idealny telewizor dla kibica rodem z filmów science-fiction to jaki?

Marzy mi się telewizja trójwymiarowa, jak hologramy w Gwiezdnych Wojnach. Tak, żeby można było wejść między zawodników, zobaczyć ich z każdej strony i poczuć się, jakby się było na tym konkretnym stadionie, w tym właściwym momencie. Myślę, że takie rozwiązanie pozwalałoby przeżywać emocje sportowe na zupełnie innym poziomie.

Dzięki za rozmowę.

Ja również!

*Tekst powstał przy współpracy z TCL