Play oferuje teraz internet w pakiecie z telewizją, gdzie przez pierwsze pół roku za łącze się nie płaci. Sprawdziliśmy, ile faktycznie dzięki tej promocji można zaoszczędzić, gdyby rozłożyć abonament na równe raty.

Operatorzy telefonii komórkowej już dawno zrozumieli, że klienci oczekują od nich dywersyfikacji świadczonych usług, bo karta SIM pozwalająca na wykonywanie połączeń, wysyłanie wiadomości SMS i MMS oraz łączenie się z internetem to zdecydowanie za mało. Konsumenci liczą na atrakcyjne rabaty w zamian za wykupienie ramach jednej umowy kilku różnych abonamentów. Telekomy wyszły naprzeciw potrzebom klientów i zaoferowali opcję łączenia wielu usług w ramach jednej umowy.

Jednym z najpopularniejszych propozycji jest internet stacjonarny w pakiecie z telewizją. Decydując się na taki zestaw w Play, można teraz sporo zaoszczędzić, gdyż przez pierwsze trzy lub sześć miesięcy trwania umowy klienci płacą tylko za telewizję. Do tego dochodzą takie bonusy o łącznej wartości 65 zł jak pakiet Eleven Sports 4K na kwartał bez dodatkowych opłat oraz HBO GO na 30 dni,

Internet i telewizja w Play — nawet pół roku bez opłat za łącze

Bazą nowej oferty jest internet stacjonarny o przepustowości 300 Mb/s za 45 zł miesięcznie wraz z podstawowym pakietem telewizyjnym zawierającym 45 kanałów wraz z dekoderem PLAY NOW TV BOX za 10 zł miesięcznie. Ten pakiet idealnie sprawdzi się, gdy potrzebujemy stabilnego łącza do pracy z domu, czy nauki zdalnej oraz gdy częściej oglądamy content z platform streamingowych jak Netflix czy HBO GO niż linearną telewizję.

Za obie usługi płaci jedynie 55 zł co miesiąc, a do tego opłata za internet pobierana jest do tego dopiero po kwartale. Przez pierwsze trzy miesiące klienci płacą jedynie po 10 zł. Dopiero od 4 do 24 miesiąca cena wynosi 55 zł miesięcznie. Oszczędność z tego tytułu to 135 zł (3 x 45 zł), a jeśli by rozłożyć zobowiązanie na równe raty, to jedna wyniosłaby mniej niż 50 zł miesięcznie — (10 zł x 3 + 55 zł x 21) / 24 = 49,375 zł.

A jak to wygląda w przypadku ofert Play z szybszym internetem?

W przypadku internetu stacjonarnego Play o wyższej przepustowości wynoszącej 600 Mb/s, który sprawdzi się przede wszystkim w gospodarstwach domowych, gdzie mamy więcej niż dwójkę domowników, opłata na start pozostaje bez zmian (50 zł), telewizja nadal kosztuje 10 zł miesięcznie, a za internet płaci się 55 zł miesięcznie. Oznacza to, że przez pierwszy kwartał płaci się za wszystko jedynie 10 zł co miesiąc.

W tym wypadku również dopiero po kwartale opłata za internet o przepustowości 600 Mb/s w Play oraz PLAY NOW TV z 45 kanałami rośnie do 65 zł miesięcznie. Oszczędność wynosi w tym przypadku 165 zł (3 x 45zł), a opłata miesięczna po rozłożeni zobowiązania na równe raty wyniosłaby niecałe 60 zł — (10 zł x 3 + 65 zł x 21) / 24 = 58,125 zł.

Na jeszcze większe oszczędności można liczyć w przypadku rozszerzonego pakietu PLAY NOW TV kosztującego 35 zł miesięcznie.

Ten pakiet ucieszy osoby, które nadal oglądają sporo telewizji, bo w tym przypadku można liczyć na ponad 91 kanałów. Dopierając do tego internet kosztujący 45 zł miesięcznie w opcji 300 Mb/s, przez sześć miesięcy płaci się wyłącznie za telewizję wspomniane 35 zł miesięcznie, a dopiero od 7 do 24 miesiąca opłata wynosi 80 zł. Dzięki tej ofercie można zaoszczędzić 270 zł (6 x 45 zł), a miesięczna kwota zobowiązania po rozłożeniu go na równe raty wyniosłaby niecałe 70 zł — (35 zł x 6 + 80 zł x 18) / 24 = 68,75 zł.

Do tego dochodzi jeszcze jeden pakiet, który jest najbardziej opłacalny. Decydując się na kosztujący 35 zł miesięcznie rozszerzony pakiet PLAY NOW TV, w którym dostępne jest ponad 90 kanałów połączony z wycenianym normalnie na 55 zł internetem o przepustowości 600 Mb/s, który zapewni opowiednie parametry połączenia wielu osobom mieszkającym pod tym samym adresem, można uzyskać najlepszą zniżkę.

Przez pierwsze pół roku płaci się tu tylko 35 zł miesięcznie za telewizję, a dopiero od 7 do 24 miesiąca po 90 zł miesięcznie za obie usługi. Tym samym w przypadku rozszerzonego pakietu PLAY NOW TV i internetu 600 Mb/s rabat wynosi 330 zł (6 x 55 zł). Jeśli z kolei w tym przypadku całkowitą kwotę zobowiązania rozłożyłoby się na równe raty, to opłata miesięczna wynosiłaby ciut ponad 75 zł — (35 zł x 6 + 90 zł x 18) / 24 = 76,25 zł.

Przed podpisaniem umowy warto oczywiście sprawdzić, czy jesteśmy w zasięgu łączy Play, a jeśli nie to operator przygotował też atrakcyjne oferty internetu bezprzewodowego.

*Materiał powstał we współpracy z siecią Play.