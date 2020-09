W ofercie Play pojawił się internet stacjonarny w bardzo atrakcyjnych cenach. Dostęp do sieci można wykupić w dodatku na jednej umowie razem z telewizją, co pozwala na dodatkowe oszczędności. Sprawdzamy pakiety i cenniki.

Internet stacjonarny to nowość w ofercie Play, która uzupełnia ofertę głosową oraz internet mobilny. Partnerem telekomu w tym segmencie została dobrze znana polskim klientom Vectra, która dostarcza teraz stałe łącza klientom fioletowej sieci. Razem z internetem można wykupić w dodatku od razu dostęp do dekodera i telewizję.

Play i internet stacjonarny

Klienci, którzy potrzebują dostępu do stałego łącza, mogą teraz wykupić w Play jeden z trzech pakietów zapewniających dostęp do internetu stacjonarnego. W każdym przypadku opłata aktywacyjna wynosi jedynie 50 zł, a we wszystkich trzech taryfach do końca października można skorzystać z dodatkowej promocji — nie trzeba podpisywać żadnej długoterminowej umowy.

Taki brak tzw. lojalki spodoba się osobom wynajmującym mieszkanie oraz studentom wracającym do domu rodzinnego po zakończeniu roku akademickiego. Dzięki temu osoby, które nie są pewne, czy za kilka miesięcy będą mieszkać w tym samym miejscu, nie muszą się obawiać, że w nowym miejscu zamieszkania nie będzie swoich usług oferował dotychczasowy operator.

Ile kosztuje stałe łącze od Play?

Podstawowy pakiet internetowy zapewnia klientom sieci Play dostęp do łącza od Vectry o przepustowości 150 Mb/s. Płaci się za to jedynie 35 zł. Przepustowość można tutaj w dodatku dwukrotnie podwoić, za każdym razem za dodatkowe 10 zł miesięcznie — najpierw do 300 Mb/s za 45 zł, a potem do 600 Mb/s za 55 zł.

W każdym przypadku Play zapewnia oczywiście router Wi-Fi i nie ma tu oczywiście mowy o żadnym znanym z internetu mobilnego limicie danych. Ucieszy to zarówno graczy, jak i entuzjastów streamingu — będą mogli ściągać tyle gier na pecety i konsole, ile dusza zapragnie oraz oczywiście oglądać filmy i seriale z serwisów wideo do woli.

Internet stacjonarny i telewizja PLAY NOW TV na jednym rachunku — to się opłaca!

Na jednym rachunku z internetem w Play można wykupić ofertę telewizyjną z dekoderem oraz usługi multimedialne i nie kosztuje to majątku. Za dostęp do przystawki z systemem Android TV oraz 33 kanały (w tym. FOX HD, Disney Channel, Disney Junior, National Geographic, Paramount, TNT, Comedy Central i History Channel) trzeba dopłacić tylko 10 zł miesięcznie. Play dorzuca do tego HBO GO i Prime Video na pół roku bez dodatkowych opłat — a za oba te serwisy w normalnych warunkach płaci się co miesiąc ponad 50 zł.

Osoby, którym zależy na dostępie do większej liczby kanałów, mogą zdecydować się na rozszerzoną ofertę PLAY NOW TV. Za kolejne 25 zł miesięcznie można powiększyć pakiet telewizyjny do łącznie 80 kanałów — w jego skład wchodzą zaś takie pakiety stacji jak Kids (np. Cartoon Network), Sport (np. Eleven Sports 1 4K), Extra (np. AXN) oraz News (np. TVN24). W tym przypadku częścią oferty jest 12-miesięczny abonament na HBO GO oraz półroczny na Prime Video.

*Materiał powstał we współpracy z siecią Play.