Historia tworzy się na naszych oczach. Helikopter Ingenuity przygotowuje się do lotu nad Marsem

Od momentu lądowania w kraterze Jezero 18 lutego br. inżynierowie z zespołu misji łazika Perseverance ostrożnie planowali działania na kolejne tygodnie i miesiące. Podczepiony do spodniej części łazika helikopter Ingenuity miał pozostać na swoim miejscu jeszcze przez kilka miesięcy. Teraz pojawiają się informacje o możliwej zmianie planów.

Zanim dojdzie do pierwszego lotu helikoptera nad powierzchnią Czerwonej Planety, naukowcy muszą znaleźć idealne, w miarę równe i pozbawione przeszkód miejsce, w którym mogliby postawić helikopter Ingenuity, a następnie odjechać łazikiem na odległość ok. 100 m. Początkowo zakładano, że proces ten może potrwać nawet 3-4 miesiące. Do tego czasu helikopter miał pozostać przyczepiony do podwozia łazika.

Okazało się jednak, że Perseverance wylądował bardzo blisko właśnie takiego idealnego miejsca i nie ma sensu szukać lepszego. Dlatego też zespół odpowiedzialny za program „lotów na Marsie” spodziewa się pierwszych lotów już na początku kwietnia, czyli za 2-3 tygodnie.

Helikopter ma miesiąc na wykonanie wszystkich lotów

Oczywiście, cały proces musi zostać szczegółowo przygotowany, bowiem od momentu gdy Ingenuity odłączy się od łazika Perseverance, będzie zasilany jedynie swoimi akumulatorami, które starczą mu na około miesiąc. W tym czasie będzie trzeba przeprowadzić wszystkie możliwe testy. Szczegóły zatem są jeszcze opracowywane, aczkolwiek już teraz wiadomo, że jesteśmy zaledwie kilka tygodni od pierwszej próby lotu.

Na Marsie nie lata się tak jak na Ziemi

Lot na Marsie to coś wyjątkowego. Choć Ingenuity ma masę zaledwie niecałych 2 kg, to i tak oderwanie się od powierzchni będzie od niego wymagało sporego wysiłku. Choć przyciąganie grawitacyjne na Marsie jest mniejsze niż na powierzchni Ziemi, to jednak wirniki nie będą miały za bardzo od czego się odpychać, bowiem atmosfera marsjańska jest ponad sto razy rzadsza od ziemskiej. Kiedy jednak już do lotu dojdzie, łazik Perseverance będzie dokumentował go za pomocą swoich kamer i mikrofonów. Sam helikopter także wyposażony jest w kamerę pokładową, która będzie starała się zarejestrować lot.

Szczegółowy plan testów helikoptera Ingenuity zostanie przedstawiony na konferencji prasowej zaplanowanej na 23 marca.

Po zakończeniu programu lotów łazik Perseverance zostawi go na „lądowisku”, tudzież w „miejscu katastrofy lotniczej” i rozpocznie własną misję poszukiwania śladów życia na powierzchni Marsa.