Po 2020 roku pewnie nikomu nie trzeba o tym przypominać, ale mimo wszystko zaskakujące okazuje się, jak wiele rzeczy można dziś robić w domu. Gdy w latach 60-tych oglądaliśmy kreskówkę „Jetsonowie”, której bohaterowie pracowali, uczyli się, ćwiczyli, a nawet dokonywali konsultacji lekarskich w domu, mogliśmy co najwyżej pukać się w głowę. A tymczasem takie scenariusze nie są już wizją odległej przyszłości, a naszą teraźniejszością.

Aby jednak komfortowo korzystać z dobrodziejstw technologii i móc tak wiele zrobić, nie ruszając się z domu, potrzeba odpowiedniego sprzętu. Sklep Komputronik swoją promocją przypomina przy tym, że wcale nie musi być to drogi sprzęt, jeśli tylko odpowiednio go dobierzemy.

#dzienonline w Komputroniku. Smartfony, laptopy i komputery w świetnych cenach.

W ramach promocji #dzienonline kupić możemy sprzęt, który przyda się w każdym domowym scenariuszu.

Jak wiadomo, najważniejszym sprzętem elektronicznym, jakiego używa dziś każdy z nas, jest smartfon. Na upartego mógłby to być jedyny komputer, jakiego używamy; w końcu da się z niego zarówno czerpać rozrywkę, jak i łączyć się przez komunikatory na nauce czy pracy zdalnej.

Sam bardzo lubię zacząć dzień od przeczytania rozdziału książki lub obejrzenia krótkiego odcinka anime na smartfonie. I wcale nie trzeba bardzo drogiego smartfona, by czerpać przyjemność z czytania czy oglądania. Doskonałym tego przykładem jest Motorola Moto G8 Power. Ma duży wyświetlacz o przekątnej 6,4” i rozdzielczości FullHD+, a ponadto bardzo dobrze grające głośniki stereo, które pozwolą się cieszyć pełniejszym dźwiękiem podczas oglądania filmów czy grania w gry.

Skoro zaś o graniu w gry mowa, to dzięki procesorowi Snapdragon 665 i 4 GB RAM-u niedroga Motorola poradzi sobie z praktycznie każdym tytułem, zaś akumulator 5000 mAh pozwoli na długą rozgrywkę bez ładowania.

Zdalne nauczanie nie musi być udręką.

Zarówno uczniowie, jak i ich rodzice, a nawet nauczyciele narzekają na zdalne nauczanie. A jednak nie brak przykładów, w których nauka zdalna może być efektywna i przyjemna. Jednym z najważniejszych elementów jest przygotowanie odpowiedniego miejsca do tej nauki. Trudno się dziwić nieskupionym uczniom, jeśli spędzają kilka godzin dziennie pochyleni nad małym ekranem laptopa, albo wręcz siedzą w łóżku z telefonem. I ponownie, wcale nie potrzeba ogromnych nakładów finansowych, by zapewnić komfortowe warunki do nauki zdalnej.

Zdalne nauczanie nie wymaga potężnej mocy obliczeniowej - wystarczy komputer z podzespołami pozwalającymi na szybką i wygodną obsługę przeglądarki internetowej i pakietu biurowego, zwłaszcza w szkole podstawowej. Przyda się też dobry, duży ekran i oczywiście kamerka internetowa. Wszystkie te elementy w jedno łączą komputery typu All-in-one, takie jak np. Asus V222, którego kupimy w promocji w sklepie Komputronik.

Napędza go czterordzeniowy procesor, wspierany przez 8 GB RAM-u i 256 GB miejsca na dane. W zupełności wystarczająca konfiguracja, by jednocześnie odpalić Teamsy, Chrome’a i pakiet Office. Wszystko to zamknięte w obudowie monitora z ekranem o przekątnej 21,5” i rozdzielczości FullHD. Ekran jest matowy, więc nie odbija światła i jest łaskawszy dla oczu. Urządzenie ma wbudowaną łączność Wi-Fi, ale dla stabilniejszego połączenia możemy je również podłączyć do Sieci kablem RJ-45. Nie brakuje oczywiście kamery internetowej i wbudowanych głośników, a zestawie znajdziemy też myszkę i klawiaturę. Czyli wszystko, co niezbędne do komfortowej nauki zdalnej.

Do pracy i po pracy. Odpowiedni komputer potrafi zmienić to, jak patrzymy na pracę zdalną.

Osobiście pracuję zdalnie od prawie 7 lat i nie wyobrażam już sobie, bym mógł wykonywać pracę na powolnym komputerze. Nie tylko dlatego, że moja praca wymaga dużej mocy obliczeniowej, ale także dlatego, że nawet w mniej wymagających zadaniach płynność pracy jest kluczowa. W pracy nie powinno być miejsca na frustrację spowodowaną powolnym działaniem komputera. Komputer nie powinien wchodzić nam w drogę.

Maszyna taka jak Lenovo Legion 5 z pewnością nie wejdzie. W promocji #dzienonline w sklepie Komputronik możemy kupić ten laptop nawet 900 zł taniej, zależnie od konfiguracji. W każdej wersji to relatywnie potężna maszyna, która spisze się znakomicie zarówno w zadaniach zawodowych, jak i po pracy. Wszak Legion 5 jest laptopem zaprojektowanym z myślą o graczach, więc nawet w tańszych konfiguracjach poradzi sobie z większością tytułów, a w wariancie z grafiką RTX 2060 - z absolutnie każdym.

Mając przed sobą taką maszynę możemy być pewni, że podołamy każdemu wyzwaniu w pracy, nawet takiemu, które wymaga potężnej mocy obliczeniowej. Po pracy zaś możemy się rozerwać przy ulubionej grze, bez konieczności inwestowania w drugą maszynę tylko do grania. Legion 5 to też znakomity wybór do nauki zdalnej dla starszych uczniów czy studentów; taka maszyna poradzi sobie z każdym zadaniem, niezależnie od kierunku edukacji.

Wszystko, czego potrzebujesz do pracy i zabawy w domu.

W promocji #dzienonline w sklepie Komputronik znajdziesz dziesiątki produktów, które ułatwią pracę, naukę i wypoczynek w domowym zaciszu. Akcja ma charakter długofalowy – produkty i oferty będą ulegać zmianie, więc warto regularnie zaglądać na dedykowaną stronę, aby nie przegapić najlepszych promocji.

