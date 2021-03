Elon Musk wyśle turystów w kosmos Crew Dragonem. Zrobił im okno, żeby dobrze widzieli

66 interakcji

O misji Inspiration4 pisaliśmy już sporo. Miliarder Jared Isaacman wykupił w SpaceX orbitalny lot statkiem Crew Dragon, a następnie w ramach konkursu wybrał trzy inne osoby, które razem z nim wylecą poza ziemską atmosferę. Teraz dowiedzieliśmy się, czym będzie wyróżniał się ten konkretny statek kosmiczny.

Podczas lotu na pokładzie zmodyfikowanego statku Crew Dragon nie będzie żadnego zawodowego astronauty. Funkcję dowódcy będzie pełnił sam Isaacman. Z uwagi na to, że jest to lot czysto turystyczny, to firma chce zapewnić swoim klientom możliwie najciekawszy sposób doświadczania przestrzeni kosmicznej z pokładu Dragona.

Wielkie okno do oglądania kosmosu

Według najnowszych informacji na szczycie statku znajdzie się szklana kopuła, dzięki której będzie można z jednego miejsca uzyskać niezakłócony widok 360 stopni. To stąd będzie można podziwiać z jednej strony czerń przestrzeni kosmicznej, a z drugiej piękno Ziemi przesuwającej się w dole.

Elon Musk przekonuje, że kopuła będzie pozwalała na prawdopodobniej najlepsze doświadczenie przebywania w przestrzeni kosmicznej dostępne dla pasażerów bez konieczności wychodzenia w spacer kosmiczny.

Warto zauważyć, że misja Inspiration4 ma wiele pozytywnych wymiarów: przede wszystkim misja związana jest bezpośrednio z działalnością charytatywną Isaacmana. Aby spróbować swojego szczęścia w wyścigu o miejsce na pokładzie statku wystarczyło dokonać wpłaty na rzecz Dziecięcego Szpitala Badawczego St. Jude.

W ten sposób swoją jedyną w życiu szansę na prawdziwy lot w przestrzeń kosmiczną wylosowali Chris Sembroski oraz Sian Proctor. Oprócz nich na pokładzie znajdzie się także Hayley Arceneaux, która jest pracownikiem tegoż szpitala.

To pierwszy przypadek w historii - co podkreśla pomysłodawca misji - kiedy w przestrzeń kosmiczną polecą także zwykli ludzie, którzy nie są ani astronautami, ani miliarderami.

Szklana kopuła na szczycie statku Crew Dragon zostanie zainstalowana w miejscu, w którym zazwyczaj znajduje się mechanizm cumowania do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. W przypadku misji Inspiration4 statek wykona jedynie lot orbitalny, po którym wróci na Ziemię. W trakcie lotu statek osiągnie wysokość 540 km nad powierzchnią Ziemi, czyli znajdzie się ponad 100 km nad orbitą stacji kosmicznej. Można zatem powiedzieć, że cywile dotrą dalej niż większość astronautów (za wyjątkiem astronautów, którzy polecieli na Księżyc prawie pół wieku temu czy też serwisantów Kosmicznego Teleskopu Hubble'a). Czego chcieć więcej?