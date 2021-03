Koniec pomyłek. Chrome wreszcie utrudni korzystanie z cudzego profilu

W czasach pandemii i społecznej izolacji dużo częściej dzielimy między sobą nasze komputery. To może prowadzić do niepożądanych sytuacji, w których ktoś surfuje i korzysta z aplikacji na naszym koncie w Chrome. Google na szczęście ma na to niezły pomysł.

W końcu partner przestał pracować na waszym domowym pececie. Masz chwilę, by odpisać na kilka służbowych maili, a jeszcze tak przy okazji sprawdzić promocje na Amazonie. Odruchowo klikasz w ikonkę Chrome’a i od razu logujesz się gdzie trzeba. Przeglądarka sama autouzupełnia wszelkie dane i… okazuje się, że to zupełnie nie twój profil. Nie twoje maile. Nie twoje zapamiętane karty płatnicze.

Trudno się dziwić takim pomyłkom. Nie każdemu na Macu bądź PC z Windowsem chce się tworzyć zupełnie osobne profile użytkownika w systemie. A przecież jedyną wizualną informacją o aktywnym profilu, jaką do teraz oferował Chrome, jest miniatura obrazka profilowego użytkownika w prawym górnym rogu przeglądarki.

To właśnie się zmienia. Chrome będzie dużo czytelniej informował o aktywnym profilu użytkownika.

Jeżeli w Chrome mamy kilka powiązanych z nim kont – od tej pory przeglądarka przy każdym uruchomieniu wyświetli planszę z prośbą o wybranie tego profilu, który w danym momencie chcemy aktywować. Dodatkowo, przeglądarka dla każdego profilu będzie wyświetlała ramkę w innym kolorze – ów kolor możemy przy tym sobie sami wybrać, lub też dostosować cały motyw wizualny przez Chrome Web Store.

Ze swojej strony polecę, mimo wszystko, poświęcenie chwili i stworzenie osobnych kont w komputerze dla każdego z domowników. Przeglądarka internetowa to bez wątpienia najważniejsza aplikacja dla większości z nas. Nie zapominajmy jednak, że na PC często mamy też inne, ważne dane. Zgaduję, że nieświadome usunięcie naszego folderu z Bardzo Ważnymi Danymi będzie dość dotkliwe -a trudno mieć żal do korzystającej z komputera pociechy, która jest zmuszona na szybko uczyć się obsługi komputera, bo tego wymaga obecny wymóg nauczania zdalnego.