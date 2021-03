Wszystko, co musisz wiedzieć o beta testach The Burning Crusade Classic

Dość niespodzianie rozpoczęły się beta-testy klasycznych serwerów World of Warcraft: The Burning Crusade. Oczekiwane przez wielu „waniliowe” wersje pierwszego dodatku do WoW zostały otwarte dla chętnych pomóc w testowaniu.

W jaki sposób dostać się do grona testujących?

Każdy, kto gra już co najmniej kilka lat w produkty od Blizzarda, pamięta, że istniała kiedyś opcja na stronie do zarządzania kontem, gdzie można było zapewnić o swojej chęci do uczestnictwa w testach. Ta strona już nie istnieje, a zapisy do testów rozrzucone są po stronach poszczególnych produktów.

W celu zapisania się do testów należy wejść na stronę World of Warcraft Classic i kliknąć napis Opt-in to the Burning Crusade Beta. Przeniesie nas to do sekcji strony z pojedynczym przyciskiem „Opt-In”. Po kliknięciu go zobaczymy ekran potwierdzenia.

Zaproszenia do testów, jak to zwykle bywa z dostępem beta w Blizzardzie, jest wysyłane falami. Dziś wysłano pierwszą partię zaproszeń, kolejne będą wysyłane sukcesywnie. Warto wypatrywać maila od Blizzarda z informacją: Welcome to Beta.

Nie musimy klikać nic w mailu. Uruchamiamy klienta Battle.Net i na zakładce World of Warcraft, w miejscu, gdzie wybieramy dostęp do Retail, Classic i PTR, powinna się pojawić opcje The Burning Crusade Classic. Klikamy Instaluj i czekamy.

Po pobraniu klienta gry możemy go od razu uruchomić. Nie ma ekranu wyboru serwera - nie warto też instalować dodatków (add-ons) - na razie nie działają.

Mamy dwie opcje do wyboru - tworzenie postaci na poziomie 1 (co nie ma większego sensu, bo nie dostaniemy się i tak do Outland), bądź postaci z szablonu na poziomie 58. To zapewni nam dostęp do nowych terenów.

Nasza postać po zalogowaniu pojawia się w Blasted Lands - tuż obok mrocznego portalu. Ma przy tym trochę przydatnych drobiazgów w plecaku oraz... jednego wierzchowca. No tak, wtedy trzeba je było nosić jako przedmioty przy sobie!

Mimo że modele w grze są „staroświeckie”, to opcje graficzne są nowoczesne.

Wszystkie opcje dotyczące umiejętności i talentów są oparte na klasycznym systemie drzewa. Mamy 49 talentów do rozdzielenia, lepiej zróbmy to od razu - nasza postać teraz jest bezbronna.

Po wypełnieniu paska umiejętności możemy przechodzić przez Mroczny Portal.

Po wzięciu pierwszej misji lecimy w stronę głównej fortecy naszej frakcji na Outland.

Rozpoczyna się przygoda. Warto pamiętać, że postępy w grze w trakcie bety nie zostaną przeniesione do gry, gdy pojawi się wersja pełna.

Kiedy będzie można zagrać w The Burning Crusade Classic?

Testy beta wskazują, że gra jest na zaawansowanym poziomie produkcji. Blizzard nie udzielił szczegółów: „wkrótce” oraz „w 2021 roku” to jedyne, co wiemy. Ja podejrzewam jednak, że w klasyczną The Burning Crusade zagramy przed wakacjami.

Czy trzeba coś dokupić, aby grać w The Burning Crusade Classic?

Nie, cena gry w klasyczną wersję gry zawarta jest w abonamencie World of Warcraft. Gdy nie jesteśmy zainteresowani graniem w tzw. Retail, nie musimy nawet kupować najnowszego dodatku, czyli Shadowlands.

Czy będę mógł założyć i rozwinąć postać Draenei lub Krwawego Elfa?

Draenei i Krwawe Elfy to nowe rasy dostępne wraz z dodatkiem The Burning Crusade. W odróżnieniu od oficjalnego startu tego dodatku w 2007 roku, gracze przed premierą otrzymają dostęp do nowych ras, aby przygotować się na premierę dodatku.