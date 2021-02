The Burning Crusade Classic - oto kolejna odsłona „waniliowych” serwerów WoW

Tego fani Warcrafta spodziewali się i oczekiwali najbardziej w trakcie BlizzConu. Po tym, jak WoW Classic cofnął czas i spowodował, że miliony graczy wróciło do Azeroth, trudno było nie pójść za ciosem. Klasyczne serwery The Burning Crusade nadchodzą.

Po raz pierwszy gracze otrzymali nowy dodatek do World of Warcraft w styczniu 2007 r. Podróż przez Mroczny Portal do zupełnie nowego terenu, Outland, było ogromnym przeżyciem. Rozszerzenie dodało mnóstwo mechanik i nowości, które następnie były wykorzystywane przez lata. To właśnie tam miały początek koncepcje takie jak sanktuarium - wspólny teren hordy i przymierza, gdzie gracze nie mogą się atakować - czyli nowe miasto Shattrath. To właśnie TBC spowodowało, że reputacja wobec różnorakich frakcji stała się istotna. To w tym dodatku pojawiły się codzienne misje jako metoda zdobywania reputacji oraz oczywiście latające rumaki.

Gracze otrzymali po raz pierwszy możliwość stworzenia postaci dwóch nowych ras - Krwawych Elfów i Draenei.

The Burning Crusade Classic rozwijać się będzie podobnie jak World of Warcraft Classic. Treści będą odblokowywane podobnie jak było to z oryginalną grą w 2007 roku - sukcesywnie aplikowane będą kolejne łaty, wzbogacające rozgrywkę, przedstawiające historię oraz odblokowujące np. nowe lochy.

Nowa Era

Ze względu na to, że serwery Classic to swoisty skansen, umożliwiający granie w treści w formie, w jakiej były one stworzone przed laty, przed Blizzardem stanęło pytanie, w jaki sposób umożliwić granie w nowym dodatku chętnym graczom, a równocześnie nie psuć nostalgicznej zabawy tym, którzy mają ochotę pozostać w „Wanilii”.

Przed graczami zostanie postawiony wybór „ery”, w której chcą grać. Będzie to albo era „klasyczna” - ich postacie pozostaną na serwerach klasycznych. Może to również być „Era Burning Crusade” i wtedy, podobnie jak w 2007 roku, po osiągnięciu odpowiedniego poziomu postaci mogą ruszyć na podbój Outland.

Dostęp do serwerów The Burning Crusade Classic, podobnie jak było to z poprzednim „klasykiem”, zawarty jest w podstawowej subskrypcji World of Warcraft i dostępny jest dla każdego gracza. Wymagać będzie jednak pobrania osobnego klienta gry.