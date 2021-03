Apple szykuje się do zmiany sposobu nadawania numerów seryjnych swoim sprzętom. W przypadku komputerów Mac nie będziemy w stanie już wyśledzić, kiedy i w jakiej fabryce go wyprodukowano wyłącznie na podstawie ciągu cyfr i liter.

Numery seryjne urządzeń elektronicznych Apple’a dotychczas były tylko z pozoru losowym ciągiem znaków. Użytkownicy na ich podstawie byli w stanie sprawdzić m.in. to, gdzie dany sprzęt został wyprodukowany, kiedy opuścił fabrykę i jaką miał bazową konfigurację sprzętową. Wygląda jednak na to, że Tim Cook i spółka zabiorą swoim klientom tę możliwość.

Jak podaje serwis MacRumors, w niedalekiej przyszłości numery seryjne komputerów Mac mogą być generowane w zasadzie całkowicie losowo. To kiepska wiadomość — i to nie tyle dla użytkowników końcowych, w których życiu niewiele się zmieni, co dla menedżerów IT w firmach, osób prowadzących warsztaty zajmujące się naprawą uszkodzonej elektroniki itp.

Numery seryjne komputerów Mac niczym z generatora liczb losowych

Apple rzekomo planuje wprowadzić nowe numery seryjne, które będą losowane na etapie produkcji. Jak wynika z wewnętrznej korespondencji sklepów Apple Store, nie będzie w nich żadnych kodów albo charakterystycznego dla danej fabryki ciągu znaków, a ich długość może wynosić od 8 do 14 liter oraz cyfr. Co ciekawe, zmiana miała wejść w życiu już w ubiegłym roku.

Jak wiemy, tak się jednak nie stało, a teraz zakładamy, że nowe zasady zaczną obowiązywać, gdy na linię produkcyjną trafią nowe komputery. Najpewniej chodzi tu o kolejną generację MacBooków oraz odświeżonego iMaka, czyli następców pierwszych sprzętów z procesorami Apple M1, które wykonano w architekturze ARM w postaci MacBooka Air, MacBooka Pro i stacjonarnego Maka mini.

Otwartym pozostaje pytanie, co dalej w tym kontekście z iPhone’ami, gdyż w przypadku tych urządzeń również można się sporo dowiedzieć za sprawą przypisanego do danego egzemplarza ciągu liczb. Jeśli się zastanawiacie, jak czytać numery seryjne sprzętów Apple’a oraz czego można dowiedzieć się z numeru IMEI, to zapraszam do lektury materiału, który poświęciłem temu zagadnieniu.