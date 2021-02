Xiaomi Mi 11 z polską ceną. Jak wypada na tle Xiaomi Mi 10?

Xiaomi Mi 11 trafi lada moment do sprzedaży w Polsce. Poznaliśmy dzisiaj katalogową cenę nowego topowego telefonu chińskiej firmy i sprawdziliśmy, jak wypada na tle wycenionego bardzo wysoko poprzednika – Xiaomi Mi 10.

Sprzęty marki Xiaomi zyskały wielu zwolenników ze względu na bardzo atrakcyjne ceny w stosunku do swoich możliwości, ale firma najwyraźniej obrosła w piórka. Już w ubiegłym roku topowe modele w jej ofercie zostały wycenione wyjątkowo wysoko, co wywołało zdziwienie, a nawet oburzenie u największych fanów.

Od tamtych dramatycznych wydarzeń minął już blisko rok i dziś przyszła pora na oficjalną polską premierę Xiaomi Mi 11. Specyfikację urządzenia poznaliśmy co prawda już nieco wcześniej, ale dzisiaj, podczas konferencji online dla przedstawicieli mediów, firma zdradziła, ile za jej nowy topowy smartfon trzeba będzie zapłacić w polskiej dystrybucji.

Xiaomi Mi 11 kosztuje 3499 zł

To dokładnie tyle samo, co bazowa wersja poprzedniego modelu w dniu jego debiutu. Xiaomi Mi 10 z 8 GB RAM i 128 GB również został wyceniony na 3499 zł. Ciekawie wygląda przy tym cena Xiaomi Mi 11 z 8 GB RAM-u i dyskiem o pojemności 256 GB — nowe urządzenie zostało wycenione na 3699 zł, podczas gdy za poprzednika z taką samą ilością pamięci płaciło się 3999 zł.

Przedsprzedaż rusza dziś, tj. 25 lutego o godz. 19:00. Urządzenie można nabyć w salonach Mi Store i na stronach internetowych: www.mi-home.pl, www.mi-store.pl i www.mimarkt.pl. Telefony będzie dostępny również w sieciach sprzedaży detalicznej (Komputronik, Media Expert, Media Markt, Neonet, RTV Euro AGD X-kom) oraz u operatorów telefonii komórkowej (Orange, Play, T-Mobile).

Z okazji premiery nowego telefonu Xiaomi przygotowało dwie promocje dla osób, które zdecydują się na jego zakup.

Xiaomi do telefonu dorzuci jeden dodatek o wartości do 1299 zł. Do wyboru są autonomiczny odkurzacz Mi Robot Vacuum Mop Pro, oczyszczacz powietrza Mi Air Purifier Pro H, elektryczna hulajnoga Mi Electric Scooter Essential lub voucher o wartości 1000 złotych do wykorzystania w sklepie Xiaomi.

Oprócz tego klienci, którzy kupią Xiaomi Mi 11 w przedsprzedaży, mogą liczyć na dodatkową gwarancję na wyświetlacz. Jednorazowo w ciągu roku od daty zakupu będą mogli wymienić ekran na nowy, jeśli ten im się stłucze bez żadnych dodatkowych opłat i niezależnie od tego, czy była to ich wina, czy nie.

Jaka jest specyfikacja techniczna Xiaomi Mi 11?

Xiaomi Mi 11 ma oczywiście znacznie lepszą specyfikację techniczną niż Xiaomi Mi 10. Klienci mogą liczyć aż 6,81-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 3200 na 1440 pikseli (proporcje 20:9, 515 psi), który chroniony jest szkłem Corning Gorilla Glass Victus. Panel wspiera odświeżanie w 120 Hz oraz tryb HDR10+. Jego jasność dochodzi do 1500 nitów.

Sercem nowego urządzenia jest topowy układ w ofercie firmy Qualcomm, czyli Snapdragon 888. Procesor został wykonany w 5-nanometrowym procesie technologicznym. CPU uzupełnia 8 GB RAM-u, 128 GB lub 256 GB przestrzeni na system i dane oraz modem 5G. Do tego dochodzi potrójny aparat główny (szeroki 108 MPix, ultraszeroki 13 MPix i makro 5 MPix) oraz pojedynczy aparat do selfie (20 Mpix)

W urządzeniu znalazło się miejsce na czytnik linii papilarnych pod ekranem oraz ogniwo zasilające o pojemności aż 4600 mAh. Akumulator można ładować przewodowo z mocą 55 W (ładowanie do pełna w 45 min) i bezprzewodowo z mocą 50 W (do pełna w 53 min) dzięki wsparciu technologii Quick Charge 4+ i Power Delivery 3.0. Wisienką na torcie jest bezprzewodowe ładowanie zwrotne z mocą 10 W.

Biorąc pod uwagę podzespoły, jakich użyto do produkcji Xioami Mi 11, cena wynosząca 3499 zł nie wydaje się przesadnie wygórowana… jeśli porównać ją do tego, co oferuje konkurencja. Skoro jest ona jednak identyczna, jak w przypadku Xiaomi Mi 10, to trzeba pogodzić się z tym, że czasy, gdy mówiło się „Xiaomi lepsze” przede wszystkim ze względu na cenę, już minęły.

Mimo wszystko nowy produkt Xiaomi zapowiada się na telefon, któremu warto się przyjrzeć, a więcej ja jego temat przeczytacie w materiale, który przygotował po spędzeniu z Xiaomi Mi 11 kilku dni Dawid Kosiński. Już niedługo na kanale Spider’s Web TV pojawi się film prezentujący możliwości nowego modelu, a na łamach Spider’s Web pojawi się recenzja.

Xiaomi wykorzystało przy okazji swoją konferencję, by poinformować media o tym, że zyskało właśnie nową ambasadorkę. Produkty tej marki będzie reklamowała Iga Świątek. To kolejny kontrakt reklamowy polskiej tenisistki — ostatnio było o niej głośno, gdy nawiązała współpracę z marką Rolex. Trzeba przyznać, że to jest bardzo… ciekawe połączenie.