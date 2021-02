Ośmiornica chce ci pomóc. Waterful to piękna polska apka przypominająca o piciu wody

Waterful to nowa polska aplikacja, która przypomni o piciu wody. A pijesz jej za mało, prawda?

Pracujesz zdalnie przed komputerem, chce ci się pić, ale nie chce ci się wstać i pójść do kuchni po wodę. Mija godzina, później druga, a ty nadal nie wstałeś. Znasz to? Jeśli tak, to jest kilka rozwiązań.

Kilku moich kolegów z redakcji porwało się na szalony pomysł kupienia inteligentnej butelki na wodę ze sklepu Apple (nie pytajcie…). Hidrate Spark 3 kosztuje 300 zł i wysyła powiadomienia o tym, że w końcu wypadałoby się napić.

Jeśli masz kilka lepszych pomysłów na wydanie paru stówek, a masz tendencję do zapominania o wodzie, możesz pobrać nową polską aplikację Waterfal od twórców Listonica. Kosztuje okrągłe 0 zł, ale jest jeden haczyk: póki co najnowsza, zupełnie przebudowana wersja aplikacji jest dostępna tylko na iOS. Możecie ją pobrać z App Store.

Wersja na Androida istniała po cichu już od 2019 r. pod nazwą Drink Water, a teraz została przemianowana na Waterful. Możecie ją zainstalować z Play Store, ale miejcie na uwadze, że nie jest to nowa wersja z iOS, z zupełnie nowym projektem. Co do zasady, główna funkcja się nie zmienia.

Jak działa Waterful?

Po pierwszym uruchomieniu nowej aplikacji wita nas jej maskotka, czyli ośmiornica, a przed nami pojawia się krótka ankieta, w której musimy podać wagę i określić stopień aktywności. Na tej bazie aplikacja wylicza, ile wody dziennie powinniśmy pić. W moim przypadku jest to aż 2480 ml, czyli objętość, jakiej nie pijam w ciągu dnia raczej nigdy. Najwyższy czas to zmienić.

Kluczem do poprawnego działania aplikacji są powiadomienia, które po jakimś czasie pozwalają wyrobić nawyk sięgania po szklankę wody. Po wypiciu płynu możemy dodać go w aplikacji i wybrać jego pojemność. Aplikacja pozwala na dodatnie zwykłej wody, kawy, herbaty, soku owocowego, mleka, a także piwa. Po dodaniu napoju jest on uwzględniany w naszej codziennej statystyce.

Statystyki są integralną częścią aplikacji, dzięki czemu możemy śledzić trendy. W aplikacja znalazła się też forma wyzwań i nagród w postaci osiągnięć i odznak. Możemy dołączyć do konkretnego wyzwania (np. pt. „Sprawny organizm”), a po jego wykonaniu dostajemy odznakę.

Najważniejsze jest jednak wyrobienie zdrowych nawyków picia wody.

Pamiętajmy, że nieprawidłowe nawodnienie organizmu przekłada się na szereg dolegliwości, począwszy od poczucia zmęczenia lub senności, poprzez bóle głowy i rozdrażnienie, aż do długotrwałych zmian w stopniu elastyczności skóry.

Waterfal jest jedną z najprostszych opcji pozwalających na kontrolowanie ilości przyjmowanych płynów. Po krótkich testach już wiem, że aplikacja na dobre zostanie na moim smartfonie.