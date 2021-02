To nie fejk, polska polityczka będzie grywalną postacią w Tekken 7. Wygląda dziwnie znajomo...

37 interakcji

W końcu na polskiej arenie politycznej pojawiła się heroina, jakiej potrzebujemy. Taka, która zawalczy o prawo do legalnej aborcji, praworządność i nie okłamie ludu w sprawie wpływów z VAT. Niestety nie w rzeczywistości, a… w bijatyce Tekken 7.

To nie żart. Bandai Namco Entertainment właśnie wypuściło zapowiedź osiemnastego DLC do popularnej bijatyki Tekken 7. Wprawne oko od razu dostrzeże, że krajobraz wyłaniający się w 18 sekundzie nie przypomina Japonii, a wprawne ucho usłyszy, że choć trailer ukazał się zagranicą, ukazana w nim postać nie mówi w obcym języku.

Wygląda na to, że w Tekken 7 DLC 18/19 do Kinga, Jina Kazama i Yoshimitsu dołączy… polska polityczka.

Muszę wygrać w imieniu Polski. Kim jest polska polityczka w Tekken 7?

Na krótkim trailerze widzimy wysiadającą z limuzyny, mówiącą po polsku, elegancko ubraną kobietę, do której rozmówca zwraca się per „Pani Premier”.

Gdy tajemnicza kobieta rusza szybkim krokiem w kierunku budynku, widzimy więcej szczegółów. Przypinkę z Orłem Białym na klapie marynarki, jasno-siwe włosy i… bliznę na twarzy. Brzmi znajomo?

Wygląda na to, że w Tekkenie 7 zobaczymy nikogo innego jak… Cirillę z Wiedźmina 3, która - dla tych, którzy w grę nie grali - posiada zdolność przemieszczania się między światami.

W pamiętnej scenie kultowej gry CD Projekt RED Ciri opowiada Geraltowi, jak trafiła do świata, w którym ludzie mają metal w głowach. Oczywiście wtedy chodziło o Cyberpunka 2077, choć na pojawienie się Ciri w nowej grze RED-ów wciąż czekamy. Teraz, z jakiegoś powodu, Ciri (jeśli to naprawdę ona, a nie tylko łudząco przypominająca ją postać), trafi do Tekkena 7 w ramach DLC 18/19, by zawalczyć w fikcyjnym turnieju Króla Żelaznej Pięści.

Jeśli to naprawdę Ciri, to byłby to drugi raz, gdy postać z Wiedźmina 3 trafia do bijatyki. Geralt z Rivii zagościł już w Soul Calibur VI i wciąż chodzą pogłoski, jakoby miał trafić także do Nintendo Super Smash Bros. Pojawienie się Ciri w Tekkenie 7, do tego jako premier naszego szacownego kraju, to jednak niespodzianka.

Skąd jednak w ogóle Polska w Tekkenie 7? Cóż, być może wynika to z faktu, iż ta seria gier jest u nas niezwykle popularna. Sam twórca Tekkena, Katsuhiro Harada w wywiadzie dla Spider's Web przyznał, iż zaskoczył go kultowy status Tekkena 3 w naszym kraju.

DLC 18/19 do Tekken 7 ukaże się wczesną wiosną.

Naprawdę ważne pytanie jednak brzmi: czy pani premier w Tekken 7 będzie się nazywać Ewa „Kopacz”?

Ok, sam trafię do wyjścia…