Zobacz, ile wie o tobie Sony. Gracze na PlayStation mogą zobaczyć swoje podsumowanie 2020

Ile godzin spędziłeś przed konsolą? Jakie zdobyłeś trofea? O jakiej porze najchętniej i najczęściej grasz na PlayStation? Możesz się przekonać co Sony wie o twojej naturze gracza, jednocześnie odbierając darmowy motyw dla PS4.

Sony przygotowało kolejne roczne podsumowanie aktywności graczy na PlayStation 4. Twórcy najpopularniejszej aktualnie konsoli zdradzają, jakie informacje zgromadzili o swoich klientach w ciągu minionego roku, publikując je w formie atrakcyjnych dla oka infografik.

Swój profil gracza PlayStation możesz zobaczyć klikając w ten odsyłacz.

Oczywiście konieczne jest posiadanie własnego konta SEN, które wykorzystujecie na konsoli PlayStation 4. Musicie również brać pod uwagę, że strona internetowa Sony nie zawsze działa. Ze względu na wielkie zainteresowanie generowanymi statystykami, wielu użytkowników widzi ekran przeglądarki z błędem. Sam również tego doświadczyłem. Nie pomogło odświeżanie karty, oczyszczenie pamięci podręcznej ani nawet zmiana prefiksu z polskiego na brytyjski. Witryna działa w kratkę, przynajmniej w momencie pisania tego tekstu.

Agregowane przez Sony informacje to m.in. liczba gier uruchomionych w 2020, liczba godzin jakie spędziliśmy z ulubionymi tytułami, czas przed konsolą z podziałem na rozgrywkę singleplayer oraz multiplayer, liczba godzin w VR, ulubiony dzień tygodnia na zabawę czy zdobyte trofea, z rozróżnieniem na ich kategorie. Na samym dole podsumowania znajduje się z kolei odnośnik do darmowego motywu dla PlayStation 4.

Musimy tylko pamiętać, że informacje dotyczą wyłącznie 2020 roku.

Część graczy jest przekonana, że wyniki w podsumowaniu przeglądarki internetowej nie pokrywają się z wynikami generowanymi przez samą konsolę. To skutek tego, iż z poziomu karty WWW widzimy wyłącznie wycinek danych, wygenerowanych między 1 stycznia a 31 grudnia 2020 r. Podsumowanie nie uwzględnia ani wcześniejszych, ani późniejszych osiągnięć. Właśnie dlatego w podsumowaniu mam zaledwie 29 godzin z Rainbow Six Siege na PS5, chociaż faktycznie tych godzin wbiłem już 75. Sporo, ale co poradzić. To świetna gra multiplayer, a na PS5 działa w aż 120 klatkach.