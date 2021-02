Marzec w PS Plus jest świetny. Dostaniemy jedną z najlepszych gier 2020 r. i trzy inne tytuły

Sony zdradziło, jakich gier możemy się spodziewać w ramach marcowej oferty PS Plus. Gwiazdą zestawienia jest Final Fantasy VII Remake, ale Remnant: From the Ashes oraz Farpoint również zasługuje na waszą uwagę.

Marzec będzie bardzo udanym miesiącem dla wszystkich abonentów usługi PS Plus. Nowe gry otrzymają posiadacze platform PS5, PS4 oraz PSVR. Gwiazdą zestawienia jest natomiast jeden z najlepszych tytułów całego 2020 r. Mowa oczywiście o Final Fantasy VII Remake.

Final Fantasy VII Remake to gwiazda marcowej oferty PS Plus.

Gra jest absolutnie rewelacyjna w wielu zróżnicowanych obszarach. Po pierwsze, powala wizualnie i zachwyca oprawą muzyczną. Po drugie, w ciekawy sposób odświeża model walki znany z kultowej gry na PSX. Po trzecie, FFVIIR cudownie bawi się formą klasyka z lat 90, dodając wiele od siebie. Nawet najwięksi fani Final Fantasy VII będą zaskoczeni, grając w Remake.

Final Fantasy VII Remake zostanie udostępnione bez dodatkowych kosztów posiadaczom PlayStation 4. Co za tym idzie, szczęśliwcy wyposażeni w PlayStation 5 będą mogli uruchomić ten tytuł w trybie wstecznej kompatybilności. Niestety, gra z dystrybucji PS Plus nie umożliwi pobrania darmowej, ulepszonej wersji dla PS5, gdy ta będzie dostępna. Na bezpłatną aktualizację mogą liczyć wyłącznie osoby, które kupiły Final Fantasy VII Remake.

Fanom wymagających gier polecam z kolei Remnant: From the Ashes.

Tytuł wspominałem zaledwie wczoraj, widząc wiele podobieństw między Remnant oraz polskim Outriders od studia People Can Fly. From The Ashes czerpie garściami z gier w stylu Dark Souls, dodając do tego szerokie i powszechne wykorzystanie broni palnej. Tytuł kładzie również nieco większy nacisk na kooperację niż Dark Souls, chociaż oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby zdobywać kolejne korytarze i tunele samemu.

Podobnie jak Final Fantasy VII, Remnant: From the Ashes jest przeznaczony dla posiadaczy PlayStation 4. Zadziała więc również na nowszej konsoli PlayStation 5, dzięki trybowi wstecznej kompatybilności.

Dwa pozostałe tytuły w marcowym PS Plus to Farpoint oraz Maquette.

Farpoint jest bardzo udaną kosmiczną strzelaniną, prezentującą potencjał drzemiący w goglach PSVR oraz świetnym kontrolerze Aim, mającym za zadanie symulować broń palną. Jeśli posiadacie hełm wirtualnej rzeczywistości Sony, koniecznie musicie dać szansę temu tytułowi. To jedna z ciekawszych ofert na wyłączność dla PSVR.

Maquette to z kolei zupełnie nowa produkcja, w którą zagramy wyłącznie na PlayStation 5. Tytuł jest pierwszoosobową przygodą logiczną, w której wpływamy na rzeczywisty świat poprzez modyfikację jego miniaturowych makiet. Jako fan gier pokroju The Witness oraz The Talos Principle, już nie mogę się doczekać.

Wszystkie wymienione gry będą dostępne dla posiadaczy konsol PlayStation od drugiego marca 2021 r.