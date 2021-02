Z nim odszukasz rower, plecak, a nawet samochód. Jak działa notiOne GPS PLUS?

Ma rozmiar mniejszy niż dwie paczki zapałek, więc bez trudu zmieścimy go w plecaku, torbie albo ukryjemy w samochodowym schowku. A jednak, pomimo swoich rozmiarów, pozwoli nam zlokalizować śledzony przedmiot niezależnie od tego, w którym miejscu na świecie się znajdzie.

O czym mowa? Oczywiście o lokalizatorze notiOne GPS.

OFERTA SPECJALNA: Lokalizator notiOne GPS kupisz w Sklepie Spider's Web za 239 zł (stara cena 299 zł). Wersja notiOne GPS PLUS kosztuje z kolei 479 zł (stara cena 599 zł). To najlepsze ceny w Polsce!

notiOne GPS - co to dokładnie jest i gdzie to nosić?

W zestawie zakupowym dostajemy cztery elementy - sam lokalizator, gumowy pokrowiec na lokalizator, uchwyt montażowy, a także przewód zasilający USB-A do USB-C. Skupmy się na tym pierwszym elemencie.

Lokalizator notiOne GPS nie rzuca się w oczy, można więc z łatwością schować go w dyskretnym miejscu. Mierzy sobie 97 x 25 x 31 mm i ma masę ok. 100 g. Jest mały i lekki. Z łatwością wrzucimy go np. do bocznej kieszeni torby na laptopa, jednej z przegródek turystycznego plecaka, a ukrycie go w samochodzie będzie banalnie proste.

Możemy zdecydować się przy tym na kilka wariantów montażowych, pomijając samo położenie lokalizatora w odpowiednim miejscu. Przykładowo uchwyt montażowy można przyczepić za pomocą trytek (np. do roweru) albo przykręcić w wybranym miejscu. Obudowę wyposażono też w oczko, przez które można przewlec np. sznurek i w ten sposób przyczepić notiOne GPS do plecaka.

W środku niewielkiej obudowy udało się zmieścić moduł GPS, moduł GSM (obsługiwane pasma 900 i 1800 Mhz), a także akumulator, który ma wystarczyć nawet na kilkadziesiąt tygodni pracy.

Na obudowie znajdziemy tylko jeden przycisk, który przyda się podczas konfiguracji i późniejszej zmiany ustawień. Poza tym urządzenie jest właściwie zupełnie bezobsługowe i wystarczy od czasu do czasu je naładować.

Lokalizator notiOne GPS - jak działa?

Ogólna zasada działania notiOne GPS jest banalnie prosta - urządzenie, dzięki modułowi GPS, pobierane dane na temat swojej lokalizacji. Te następnie wysyłane są co określony czas do serwera, skąd z kolei trafiają do aplikacji na naszym smartfonie.

Oczywiście, żeby notiOne GPS mógł przesyłać dane do serwera, musi mieć połączenie internetowe - za to odpowiada wbudowany modem GPS wraz z kartą SIM. Co najważniejsze, nie musimy płacić żadnego abonamentu - połączenie internetowe na całym świecie (w wersji PLUS) jest wliczone w cenę zakupu urządzenia. Żadnego roamingu, żadnych dodatkowych opłat. Żadnego doładowywania konta.

Stałe połączenie internetowe i stałe ustalanie lokalizacji byłoby jednak zbyt obciążające dla akumulatora. Lokalizator notiOne GPS przeprowadza więc taką komunikację jedynie w określonych interwałach, jeżeli nie wykryje, że się przemieszcza. W wersji PLUS możemy zdefiniować, co ile lokalizator jest wybudzany - może to być 1 godzina (domyślne ustawienie), 6 godzin albo 24 godziny. Według producenta pełne naładowanie akumulatora wystarczy na 1200-1500 takich odczytów.

Co stanie się, kiedy notiOne wykryje, że jest w ruchu?

Czyli np. ktoś ukradnie nam plecak albo torbę z laptopem?

Wtedy, po pierwsze, dostaniemy powiadomienie na nasz smartfon (o ile włączyliśmy tę opcję):

Od tego momentu zmienia się też ustalona wcześniej częstotliwość odświeżania danych o lokalizacji i przesyłania ich na serwer. Możemy przy tym sami zmienić w opcjach to, jak często będzie powtarzana ta akcja - może to być zarówno co 10 sekund, jak i co 24 godziny. Wszystko zależy od tego, jak długo chcemy, żeby wytrzymał akumulator - pamiętajmy o ok. 1200-1500 odczytach przed rozładowaniem.

Nasz zagubiony plecak możemy w każdym momencie śledzić na mapie. Aplikacja wyświetla też informację, kiedy ostatnio ustalona została lokalizacja:

Przy okazji na mapie możemy wyświetlać swoją lokalizację, żeby wiedzieć, jak daleko od zguby jesteśmy. Warto tylko pamiętać, że GPS ma swoje ograniczenia w kwestii dokładności, więc czasem trzeba będzie poświęcić trochę czasu na precyzyjne ustalenie położenia np. małej torebki.

Cała historia każdego ruszenia jest przy tym zapisywana w aplikacji w formie mapy:

A także w postaci osobnej pozycji na liście (przechowującej zapisy z ostatnich 30 dni):

Jak widać, zapisywane są też informacje o średniej i maksymalnej prędkości - można więc sprawdzić, czy ktoś, komu pożyczyliśmy samochód, nie szalał przypadkiem za bardzo.

Oczywiście nie musimy się martwić, że notiOne GPS zmoknie lub zmarznie.

Co może być szczególnie istotne w takich warunkach, jakie panowały w Polsce niedawno. Na szczęście notiOne GPS jest w stanie pracować w temperaturze od -20 do 60 stopni Celsjusza - można go więc spokojnie zostawić w rozgrzanym samochodzie latem i przy srogich mrozach zimą.



notiOne jest też wodoodporny (trzeba tylko odpowiednio założyć gumowe osłony) i może wytrzymać nawet pełne zanurzenie w wodzie (3 minuty, 1 metr).



Lokalizator notiOne GPS kupisz w Sklepie Spider's Web za 239 zł (stara cena 299 zł). Wersja notiOne GPS PLUS kosztuje z kolei 479 zł (stara cena 599 zł). To najlepsze ceny w Polsce!