Google Stadia nareszcie zmierza na Android TV

Jak to możliwe, że usługa stworzona do strumieniowania gier na ma aplikacji na platformach Smart TV? Google zamierza naprawić ten błąd. Stadia nareszcie ma trafić na Android TV.

Google Stadia to usługa strumieniowania gier, dzięki której możemy grać w wybrane tytuły bez potrzeby kupna jakiegokolwiek sprzętu gamingowego. Wystarczy kupić grę, by móc w nią grać na dowolnym urządzeniu, które ma ekran, podłączenie do internetu i działa na nim Google Chrome. Gra jest uruchomiona na serwerach Google'a, a do nas dociera w pełni interaktywny streaming.

I choć do tej pory Google Stadia działała na komputerach, tabletach i smartfonach, to nie było jej na platformach Smart TV. Aby grać na telewizorze, trzeba było kupić Chromecasta Ultra i oficjalny kontroler Stadii, albo średniowiecznym zwyczajem podłączać komputer kablem do telewizora.

Google Stadia nareszcie trafi na Android TV.

Natywne wsparcie platformy Android TV ma pojawić się w Stadii już niedługo. Właśnie pojawiła się nowa wersja aplikacji Stadia 3.2 na Androida, a w niej wiele nowych funkcji ukrytych na zapleczu. Deweloperzy mogą się m.in. dokopać do dwóch flag, które umożliwiają uruchomienie klienta Stadii na Android TV.

Póki co nadal nie ma jeszcze oficjalnej aplikacji Stadia na platformie Android TV, ale nadal można samodzielnie wgrać plik APK na telewizyjny system i w ten sposób korzystać ze Stadii. Nie jest to w pełni wspierana opcja, dlatego nowe flagi w najnowszej wersji aplikacji Stadii są dobrą wiadomością. Google jest coraz bliżej udostępnienia oficjalnej wersji Stadii na telewizory.

Szkoda tylko, że póki co nie wiemy nic o pozostałych platformach Smart TV. W Polsce bardzo popularne są telewizory Samsunga z systemem Tizen, a niestety nadal nie ma oficjalnych planów, by pojawiła się na nich aplikacja Stadii. Podobnie wygląda sytuacja systemu WebOS.

Jeżeli jeszcze nie próbowałeś Stadii, warto dać jej szansę.

Zauważyłem, że Google Stadia jest często krytykowana przez osoby, które nie znają tej usługi i z reguły jest chwalona przez ludzi, którzy przeszli już jakąś grę na tej platformie. Ja zaliczam się do tej drugiej grupy, bo mam za sobą Cyberpunka 2077 ogranego w całości w streamingu Google’a.

Największy wpływ na jakość rozgrywki ma łącze internetowe, w tym jego stabilność, szybkość i niezawodność. Jeżeli masz wolne łącze lub humorzasty router, raczej nie masz czego szukać w Stadii. Cały komfort rozgrywki opiera się na stabilnym połączeniu sieciowym.

Streaming gier to według mnie przyszłość branży. Skoro już dziś da się bez problemów grać w ten sposób w gry AAA, to być może za kilka lat, kiedy platformy streamingowe mocniej się rozwiną, zupełnie nie będzie potrzeby kupowania nowych konsol ani gamingowych pecetów.