Samsung szykuje prawdziwy hit. Wszystko, co wiemy o Galaxy A72 przed premierą

Galaxy S21 rozpala wyobraźnię, ale to smartfony z serii Galaxy A napędzają Samsungowi sprzedaż i trafiają do większej liczby klientów. Wielkimi krokami zbliża się najnowszy z nich. Oto wszystko, co wiemy o Galaxy A72 przed premierą.

Galaxy A71 i jego nieco uboższy brat - Galaxy A51 - brylowały w rankingach sprzedaży operatorskiej w ubiegłym roku. Te dwa modele oferowały wiele, by przypodobać się tzw. „przeciętnemu klientowi”: świetny ekran, ładne obudowy, przyzwoite aparaty i… logo Samsunga na obudowie. To wystarczyło, by zapewnić im rzesze nabywców.

Nie da się jednak ukryć, że obiektywnie rzecz ujmując średniaki Samsunga dość znacząco odstają od konkurencji z Chin. Xiaomi (także w formie POCO), Oppo czy OnePlus łoją Galaxy z tej samej półki cenowej, oferując znacznie korzystniejszy stosunek jakości do ceny i zwykle lepsze podzespoły do produktów Samsunga. Nadchodzący Galaxy A72 ma więc przed sobą trudne zadanie - musi jednocześnie podtrzymać pozycję średniaków Samsunga na rynku, ale też przekonać nabywców, że warto sięgnąć po smartfon z Korei zamiast smartfona z Chin.

Samsung Galaxy A72 - wszystko, co wiemy przed premierą.

Premiera Galaxy A72 zbliża się wielkimi krokami, prawdopodobnie zobaczymy go już za kilka tygodni, prawdopodobnie wespół z tańszym A52. Dzięki nowemu wyciekowi informacji, udostępnionemu przez serwis WinFuture, wiemy już, jak Galaxy A72 będzie wyglądał i co będzie miał w środku.

Źródło: WinFuture.de

Jeśli chodzi o wygląd i konstrukcje, zapowiada się bardzo ciekawie. Galaxy A72 wizualnie wiele czerpie z ubiegłorocznego Samsunga Galaxy Note 20, z powiększoną wyspą aparatów i powiększonymi „oczkami” głównych sensorów. Nie zabrakło też miejsca dla złącza słuchawkowego 3,5 mm. Choć obudowa będzie wykonana z tworzyw sztucznych, to wg WinFuture będzie ona odporna na pył i wodę. Byłoby to bardzo ciekawe, gdyż w klasie Galaxy A72 żaden smartfon z Androidem nie oferuje certyfikatu IP67/68.

Zostając przy aparatach, Samsung ewidentnie chce zaspokoić wszystkie możliwe potrzeby, więc pakuje wszystko to, czego oczekuje przeciętny konsument. Zobaczmy więc główny sensor o rozdzielczości 64 Mpix, aparat 12 Mpix z obiektywem ultrawide, aparat 8 Mpix z obiektywem telefoto i nie-wiadomo-komu-nie-wiadomo-po-co aparat macro 2 Mpix. Kamerka do selfie będzie miała 32 Mpix.

Skoro o selfie mowa, to przejdźmy na przód. Tutaj w Galaxy A72 zajdzie kolejna zmiana względem Galaxy A71, a mianowicie wzrośnie częstotliwość odświeżania ekranu. Panel AMOLED ma mieć przekątną 6,7”, rozdzielczość FullHD+ i częstotliwość odświeżania 90 Hz. Pod ekranem oczywiście znajdziemy czytnik linii papilarnych, oby lepszy niż w poprzedniej generacji.

Źródło: Voice

Jeśli chodzi o podzespoły, Samsung Galaxy A72 prawdopodobnie ukaże się w dwóch wariantach z różnymi procesorami: pozbawionym modemu 5G procesorem Qualcomm Snapdragon 720G i wyposażonym w 5G procesorem Snapdragon 750G bądź nawet 765G. Ktoś może zapytać „ale jak to? przecież Galaxy A71 miał Snapdragona 730, czy A72 będzie miał słabszy procesor?”. Odpowiedź na to brzmi: oczywiście, że nie. Tutaj Qualcomm nieco zamotał ze swoim nazewnictwem - Snapdragon 730 był bezpośrednim następcą modelu 710, zaś model 720G plasuje się mniej więcej na równi z wariantem 730G.

Do spóły z procesorem Galaxy A72 zaoferuje 6 lub 8 GB RAM-u i 128 lub 256 GB pamięci. Coś czuję, że wyższy wariant pamięci będzie powiązany z wariantem 5G.

Źródło: Voice

Względem modelu A71 urośnie za to akumulator. W nowym smartfonie ogniwa będą miały pojemność aż 5000 mAh, lecz niestety nie wiadomo jeszcze, czy będzie je można ładować bezprzewodowo. Gdyby tak było, byłby to kolejny duży plus dla Samsunga, gdyż żaden smartfon z Androidem w tej cenie nie oferuje takiej funkcji.

Ile będzie kosztował Samsung Galaxy A72?

Serwis WinFuture podaje, iż podstawowy wariant Samsunga Galaxy A72 będzie kosztował 449 euro, co przekłada się na kwotę około 2000 zł. To bardzo prawdopodobna cena, gdyż tyle samo kosztuje Galaxy A71. Nie znamy potencjalnej ceny wariantu 5G, ale jeśli ubiegłoroczne Galaxy S mogą być tu jakimkolwiek wyznacznikiem, to spodziewałbym się dopłaty co najmniej 400-500 zł do wersji z łącznością piątej generacji.

W tej cenie mieści się nie tylko w granicach zdrowego rozsądku, ale też w zasięgu portfela większości konsumentów, w tym w Polsce, zwłaszcza w sprzedaży operatorskiej. Co prawda Galaxy A72 będzie musiał się liczyć ze srogą konkurencją na rynku, ale wiele wskazuje na to, że Samsung szykuje prawdziwy hit. Premiera niebawem.