Samsung szykuje ofensywę na 2021 rok. Nadchodzi Galaxy A72 5G

Seria Galaxy A cieszy się w Polsce ogromną popularnością, zwłaszcza u operatorów. Nie mam żadnych wątpliwości, że nadchodzący Galaxy A72 5G będzie hitem.

Jeśli patrząc na zamieszczone w tekście grafiki z tyłu głowy słyszycie głosik „gdzieś to już widziałem…”, wcale się wam nie dziwię.

Samsung Galaxy A72 5G, którego wygląd właśnie poznaliśmy dzięki renderom OnLeaks, wygląda niemal identycznie, jak pokazany tydzień wcześniej Galaxy A52 5G.

Źródło: OnLeaks

Obydwa smartfony wyglądają zaś łudząco podobnie do Samsunga Galaxy Note 20. Różnice są tak minimalne, że na żywo dopiero po bliższym przyjrzeniu się telefonom będzie można je odróżnić. I taki był plan Samsunga.

Samsung Galaxy A72 5G wygląda premium, ale nie będzie kosztował majątku.

Jeśli tendencja cenowa względem poprzednich generacji się utrzyma, Galaxy A72 5G będzie w Polsce kosztował około 1999 zł. Może ciut więcej, ze względu na wbudowany modem 5G.

To ponad dwukrotnie mniej, niż kosztuje Samsung Galaxy Note 20, a nie licząc marginalnie grubszych ramek i oczywistego braku piórka S-Pen, te smartfony są niesłychanie podobne. To strategia, którą Samsung zastosował już w zeszłym roku i którą bardzo pochwalam. Utrzymując jedną linię stylistyczną nie tylko tworzy nieomylny design urządzeń, ale też sprawia, że nawet kupując relatywnie niedrogi telefon nie mamy poczucia, że wiele tracimy. Choć nie powiem, chyba irytowałaby mnie konieczność tłumaczenia, że to wcale nie Note 20, za każdym razem, gdy ktoś zapyta jaki mam telefon…

Galaxy A72 5G ma z Note’em 20 jeszcze jedną cechę wspólną - materiał, z którego wykonano plecki urządzenia. O ile ramka jest aluminiowa, tak plecki wykonano z „glasstiku” - poliwęglanu stylizowanego na szkło.

Na froncie znajdziemy zaś wyświetlacz o przekątnej 6,7”. Nie wiadomo jednak, czy będzie to ten sam panel Super AMOLED o rozdzielczości 2400 x 1080 px i odświeżaniu 60 Hz, co w Galaxy Note 20 (przekątna się zgadza), czy może Samsung postanowi wprowadzić na średnią półkę swoje panele Dynamic AMOLED, z wyższą częstotliwością odświeżania. Pod ekranem znajdziemy zaś czytnik linii papilarnych.

Niewiele wiadomo też o specyfikacji technicznej, ale spodziewam się co najmniej 6 GB RAM-u, 128 GB miejsca na dane i akumulatora o pojemności co najmniej 4500 mAh, jak poprzednik. Co do procesora jest kilka możliwości: Galaxy A72 5G może mieć taki sam układ Exynos 980, jak Galaxy A71 5G, zastosować nowego Snapdragona 750G 5G, lub nowy procesor Samsunga, którego firma jeszcze nie pokazała. OnLeaks nie zdradza niestety żadnych szczegółów w tym temacie. Wiadomo jedynie, iż będzie miał on wymiary 165 x 77,4 x 8,1 mm i zachowa gniazdo słuchawkowe 3,5 mm.

Nie wiemy też nic o aparatach, poza tym, że będą aż cztery. Obstawiam sensor główny o rozdzielczości 64 Mpix i pomocnicze sensory z obiektywami ultrawide, tele i macro.

Samsung Galaxy A72 5G zadebiutuje w nadchodzących tygodniach.

Premiery nowych Galaxy A spodziewamy się tuż po nowym roku. Wieść niesie, iż Samsung ma zamiar w tym roku przyspieszyć premierę swoich Galaxy S, więc seria „średniaków” zapewne zadebiutuje tuż po niej. Po dość przeciętnym 2020 r. Samsung szykuje naprawdę mocne otwarcie 2021 r. Będzie mu to potrzebne, zwłaszcza w naszym kraju, gdzie Koreańczycy idą łeb w łeb z Xiaomi, jeśli chodzi o liczbę sprzedanych urządzeń.