Fibaro ma nową, tańszą centralę. Home Center 3 Lite obsłuży 40 urządzeń i kosztuje 599 zł

Do tego jest mniejsza niż Home Center 3, więc łatwiej znaleźć dla niej miejsce.

Bez wątpienia jednak jej największym atutem będzie cena. Pełnowymiarowa centrala Home Center 3 kosztuje, w zależności od sklepu, od ok. 2000 do 2500 zł. Wersja Lite jest więc nawet pięciokrotnie tańsza.

Na jakie kompromisy trzeba się więc zgodzić?

Home Center 3 Lite - czym różni się od HC3?

Podstawowym ograniczeniem jest liczba obsługiwanych urządzeń. O ile Home Center 3 jest w stanie zarządzać nawet 230 sprzętami Z-Wave, o tyle odmiana Lite obsłuży ich 40, a przynajmniej taka maksymalna wartość jest sugerowana. Nie ma więc odgórnego limitu (a przynajmniej nie sugeruje go specyfikacja), ale prawdopodobnie powyżej tej granicy sprzęt może dostać zadyszki. Tym bardziej że pod względem podzespołów ustępuje droższemu odpowiednikowi - ma m.in. słabszy procesor, mniej RAM-u i mniejszą pamięć.

Z tego też powodu producent sugeruje, że jest to rozwiązanie głównie dla mniejszych domów, gdzie smart sprzętów będzie po prostu mniej.

Oszczędności dotyczą też obsługiwanych standardów komunikacji. HC3 wspiera standardy Z-Wave, Zigbee i BLE, a z siecią może komunikować się za pośrednictwem WiFi 2,4 GHz lub 5 GHz, a także przewodowo. HC3 Lite ma tylko Z-Wave, a ze światem dogaduje się wyłącznie przez WiFi (2,4 GHz).

W kwestiach automatyzacji obie centrale oferują to samo. Jeśli chodzi o tworzenie scen - obsługiwane są sceny pisane w języku LUA, sceny blokowe, panele i harmonogramy. HC3 Lite ogranicza jednak liczbę scen do 20, podczas gdy w HC3 możemy mieć ich tyle, ile dusza zapragnie (przynajmniej teoretycznie). Do systemu możemy też podłączyć tylko jedną kamerę IP, a także skorzystać z maksymalnie 5 pluginów.

Na tym lista różnic właściwie się kończy.

Czyli zyskujemy dostęp do wszystkiego, co poza tym oferuje nam system Fibaro. W tym oczywiście zdalny dostęp do sterowania domu z dowolnego miejsca na świecie - o ile mamy dostęp do aplikacji na smartfonie.

Jedyne, o czym warto pamiętać przed zakupem, to upewnienie się, że tych 40 urządzeń i 20 scen będzie dla nas wystarczające. Z tego co widzę w moim panelu sterującym, bardzo łatwo jest te wartości przekroczyć i wtedy już lepszym rozwiązaniem może być pełna wersja Home Center 3.