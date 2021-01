Oto iPhone 12 mini z Androidem, czyli Sony Xperia Compact

147 interakcji

Kompaktowa Sony Xperia powróci. Nowa Sony Xperia Compact 2021 udowodni, że da się jeszcze zrobić niewielki smartfon z Androidem.

Sony Xperia Compact to w pewnych kręgach kultowa seria smartfonów, która od wielu lat nie doczekała się nowego modelu. Ostatnim przedstawicielem kompaktowej serii była Xperia XZ2 Compact z 2018 r., a w obecnej ofercie Sony zaczęło brakować niewielkich smartfonów.

Tymczasem Apple raz za razem pokazuje, że w dzisiejszym świecie jest miejsce dla małych smartfonów. Udane premiery iPhone’a SE 2020 i najnowszego iPhone’a 12 Mini udowadniają, że nadal jest ogromna grupa użytkowników, którzy wcale nie potrzebują gigantycznych smartfonów. A pamiętajmy, że sztandarowe modele dobijają już do poziomu niemal siedmiu cali. Samsung Galaxy S21 Ultra, którego właśnie testuję, ma przekątną aż 6,8 cala.

Nowa Sony Xperia Compact może być strzałem w dziesiątkę.

Jeśli ktoś miał zrobić małego smartfona z Androidem, taką firmą jest właśnie Sony. Japończycy co prawda nie potwierdzają tego oficjalnie, ale nadejście nowej Xperii Compact jest raczej wyłącznie kwestią czasu. Do sieci trafił duży wyciek informacji o tym smartfonie, obejmujący nie tylko częściową specyfikację, ale też rendery nowego urządzenia. Źródłem jest wiarygodny leaker OnLeaks.

Czego możemy się spodziewać po nowej przedstawicielce serii Xperia Compact? Przede wszystkim, naprawdę kompaktowych rozmiarów. Smartfon będzie miał ekran o przekątnej 5,5 cala. I choć jeszcze kilka lat temu była to ogromna wartość, to Xperia Compact będzie naprawdę malutka za sprawą niewielkich (choć wyraźnie widocznych) ramek wokół ekranu, jak i wydłużonych proporcji wyświetlacza. Urządzenie ma mierzyć 140 x 68,9 x 8,9 mm. Dla porównania, iPhone 12 Mini ma ekran 5,4 cala przy wymiarach 131,5 x 64.2 x 7.4 mm.

Zapowiada się na to, że nowa Xperia nie będzie sztandarowym smartfonem w małym wydaniu. Urządzenie będzie wyposażony w nowy procesor Snapdragon 775G. Został on zapowiedziany pod koniec 2020 r., a w 2021 r. ma trafić do urządzeń z wyższej-średniej półki. Chip notuje świetne wyniki w benchmarku AnTuTu, gdzie uzyskał aż 53000 punktów. Oznacza to, że nowa Xperia Compact powinna w zupełności wystarczyć większości użytkowników.

W oczy rzucają się też dwa obiektywy głównego aparatu, z głównym modułem o rozdzielczości 13 MP i z dodatkowym ultraszerokokątnym obiektywem współpracującym z matrycą 8 MP. W smartfonie nie zabraknie też portu USB-C i czytnika linii papilarnych umieszczonego w przycisku na bocznej ściance.

Takich smartfonów brakuje na rynku!

Lubimy duże ekrany w smartfonach, ale cały rynek posunął się do ekstremum. Tymczasem zarówno testerzy jak i zwykli użytkownicy bardzo cenią sobie powrót do mniejszych smartfonów. iPhone 12 Mini zebrał świetne recenzje. Z kolei w pamięci zapadł mi też genialny Samsung Galaxy S10e, który niestety nie doczekał się kontynuacji, a szkoda.

Liczę na to, że nowa Xperia odczaruje rynek Androida. Na rynku jest miejsce dla małych smartfonów o dobrej wydajności.