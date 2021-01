O lokalizatorach od Samsunga słyszeliśmy już wiele razy. Wygląda jednak na to, że w końcu wejdą do sprzedaży. Na stronach tajwańskiego urzędu certyfikującego pojawiły się Galaxy SmartTag i ich podstawowe dane techniczne.

Znowu gdzieś klucze od mieszkania nam wsiąkły? Nie szkodzi. Przecież przypięliśmy do nich mały lokalizatorek Galaxy SmartTag. Wystarczy uruchomić aplikację SmartThings i zobaczyć na mapie gdzie leży nasza zguba. Tak ma wyglądać nieodległa przyszłość, jeżeli lokalizatory Samsunga odniosą rynkowy sukces.

Te mają być zaprezentowane już za niecałe dwa tygodnie. 14 stycznia Samsung poprowadzi konferencję prasową na temat linii produktowej Galaxy, a SmartTagi mają być jednymi z jej bohaterów. Ich zdjęcia możemy obejrzeć na serwerach tajwańskiego urzędu telekomunikacyjnego – co odkryła redakcja 91Mobiles.

Tak wyglądają lokalizatory Galaxy SmartTag. Co o nich wiemy?

Niestety, lokalizatory nie będą działać w technice UWB (Ultra WideBand) zapewniającą wysoką przepustowość radiokomunikacji przy niskim zużyciu energii. Zamiast tego Galaxy SmartTag polegać będą na zwykłym Bluetoothie 5.1. Nie jest to jednak takie głupie.

SmartTagi będą mogły zostać bowiem zlokalizowane przez wszystkie urządzenia z Bluetoothem, które są częścią ekosystemu SmartThings. A więc przez w zasadzie wszystkie nowoczesne sprzęty Samsunga, w tym telefony czy sprzęt RTV i AGD. Ma się to odbywać oczywiście przy zachowaniu pełnej prywatności – jeżeli nasze wzięte za przykład klucze od mieszkania będą zlokalizowane przez cudzy telefon Samsunga, to dowiemy się o tym wyłącznie my, jako posiadacze kluczy i podczepionego do nich SmartTaga.

Galaxy SmartTag ma kosztować 17 dol. i być dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnym i owsiankowym.