Gracze ulepszają to, co CDPR schrzanił. Przegląd najciekawszych modów do Cyberpunka 2077

Scena modderów dla gry Cyberpunk 2077 rośnie w siłę z dnia na dzień. Ponad miesiąc od premiery długo oczekiwanej gry można już znaleźć w sieci naprawdę przydatne i pożyteczne modyfikacje. Postanowiliśmy zebrać najciekawsze z nich.

Nim przejdziemy do samych modów, warto pochylić się nad dwoma kwestiami. Po pierwsze, Cyberpunk 2077 jest grą bardzo młodą. Co za tym idzie, pierwsze modyfikacje nie są przesadnie zaawansowane lub rozbudowane. Scena modderów rozwija się na przestrzeni lat, a nawet dekad, czego żywym dowodem są uznane modyfikacje do takich gier jak Fallout 3, Morrowind czy Skyrim, powstające po dziś dzień.

Po drugie, nie zalecamy korzystania z modów podczas pierwszego przechodzenia gry. Modyfikacje nie tylko mogą negatywnie wpłynąć na stabilność rozgrywki, ale są także uznawane za oszustwo podczas zdobywania trofeów czy bicia rekordów. I chociaż niżej nie znajdziecie modów ordynarnie łamiących balans rozgrywki lub ekonomię Night City, w sieci jest ich pełno. Dlatego zachęcamy do bawienia się z modami już po pierwszym - a najlepiej kilku - przejściach Cyberpunka.

Better Vehicle Handling - lepszy model prowadzenia pojazdów.

Modyfikacja zmienia zachowanie pojazdów w grze Cyberpunk 2077. Te są bardziej przyczepne, a do tego skraca się droga ich hamowania. Mod jest przydatny zwłaszcza, jeśli lubimy podróżować po Night City szybkimi pojazdami o fatalnych hamulcach.

Mod wpływa na zachowanie nie tylko samochodów, ale również motocykli. Do tego jest niezwykle łatwy do zaimplementowania wewnątrz gry, ponieważ ogranicza się do podmiany pliku ini na nowy, ze zmodyfikowanymi parametrami przyczepności i hamowania. Dzięki tym poprawkom nareszcie będziesz mógł zahamować odpowiednio wcześnie, śledząc trasę na minimapie.

Arasaka Appearance Updater - w locie zmień wygląd głównego bohatera.

Kilkadziesiąt godzin wewnątrz gry. Mnóstwo rozwiniętych umiejętności. Zgromadzony potężny arsenał i kupione topowe pojazdy. Wystarczy jednak jedno spojrzenie w lustro i człowiekowi się odechciewa. Wielu graczy nie jest zadowolonych z wyglądu swoich awatarów i z chęcią dokonałoby zasadniczych poprawek. Teraz to możliwe.

Arasaka Appearance Updater to samodzielny program, który dokonuje modyfikacji wyglądu głównego bohatera na podstawie wczytanego stanu zapisu. Trzeba tylko pamiętać, że program nie jest w stanie dokonać pełnej zmiany awatara, a raczej realizuje kosmetyczne poprawki takie jak zmiana fryzury, akcesoriów czy makijażu.

Better Minimap - nareszcie skręcimy odpowiednio wcześnie

Problem z minimapą w grze Cyberpunk 2077 sygnalizowałem już wcześniej, podczas omawiania modyfikacji wpływającej na przyczepność i hamulce pojazdów. Mapka w górnym rogu ekranu spisuje się podczas pieszych spacerów, ale kompletnie nie zdaje egzaminu przy szybkiej jeździe po mieście. Ze względu na brak powiększenia/oddalenia dopasowującego się do prędkości, zbyt wolno reagujemy na skręty i zjazdy.

Naprawia to modyfikacja Better Minimap. Dzięki niej mapka w rogu ekranu zmienia się podczas korzystania z pojazdu, oferując większe oddalenie. Miłośnicy immersji mają ponadto możliwość całkowitego jej wyłączenia.

E to Interact - poprawione klawisze chodu, uniku i interakcji

Jednym z poważnych problemów w grze Cyberpunk 2077 jest brak możliwości pełnej edycji klawiszy oraz funkcji akcji. Wielu graczy z chęcią przeniosłoby aktywator interakcji z F na E, korzystało z przełącznika bieg/chód, a także zamieniło unik wywoływany podwójnym klikiem na jeden klik. Wszystkie te potrzeby zaspokaja mod E to Interact.

Po zainstalowaniu modyfikacji domyślmy klawisz interakcji to E, z kolei po wciśnięciu i przytrzymaniu klawisza V nasz awatar zamienia bieg na powolny chód. Klawisz ctrl służy unikowi i wystarczy go wcisnąć wyłącznie raz. Wisienką na torcie jest możliwość wykorzystania rolki myszy do wyboru opcji dialogowej podczas rozmów z NPC.

JB - TPP MOD WIP - Cyberpunk 2077 z perspektywy trzeciej osoby

To jedna z najbardziej ambitnych i rozbudowanych modyfikacji, jaka została oddana w ręce graczy. Jej producenci podkreślają, że JB - TPP MOD WIP wciąż znajduje się na etapie tworzenia. Co za tym idzie, mod może powodować rozmaite błędy, a także nie realizować w pełni zamierzonej wizji, jaką jest gra w Cyberpunka 2077 zza pleców naszego awatara.

Cyberpunk 2077 to gra FPP, bez uwzględnienia modelu TPP poza prowadzeniem pojazdów. Co za tym idzie, wszystkie elementy rozgrywki pokroju wymiany ognia, kolizji z obiektami, chowania się za osłonami czy nawet spacerowania w trybie trzeciej osoby wymagają odpowiednich poprawek i kalibracji. Z tego powodu JB - TPP MOD WIP wciąż generuje masę problemów, nawet po serii aktualizacji. Na szczęście mod posiada bardzo praktyczne rozwiązanie do opcjonalnego włączenia: po wyjęciu broni perspektywa automatycznie ulega zmianie z TPP na FPP.

Draw Distance Boost - zobacz więcej w Night City





Modyfikacja dla odważnych graczy, wyposażonych w wydajne komputery osobiste. Draw Distance Boost zwiększa odległość w jakiej pojawiają się bardziej szczegółowe wersje obiektów, często z własnym cieniowaniem oraz oświetleniem. Twórca moda zaznacza, że na potężnych komputerach uzbrojonych w RTX-y spadek płynności nie powinien być większy niż 2-3 klatki na sekundę.

Podobnie jak modyfikacja wpływająca na zachowanie pojazdów, również ta jest dosyć łatwa do wprowadzenia, polega bowiem na podmianie pliku ini wewnątrz danych gry.

Romanceable Judy for Male V - romans z Judy

Judy to jedna z najciekawszych, najbardziej rozpoznawalnych i najbardziej lubianych postaci w grze Cyberpunk 2077. Do tego część z graczy może wejść z nią w intymną relację, o ile grają żeńskimi awatarami. Modyfikacja zmienia preferencje Judy, pozwalając na rozpalenie płomiennego romansu również osobom grającym męskimi V.

Osobiście nie jestem przesadnym zwolennikiem takiej modyfikacji. Orientacja Judy to integralna część tej bohaterki. Coś, co sprawia, że postać jest jaka jest, zyskując sympatię graczy na całym świecie. Znam jednak wielu graczy, którzy z chęcią zamieniliby przyjaźń z Judy na coś więcej i teraz mają ku temu sposobność, bez konieczności rozpoczynania gry nową, żeńską postacią.

Freefly - dostań się do każdego zakątka Night City

Night City to wyjątkowa struktura. W przeciwieństwie do większości otwartych obszarów z gier wideo, futurystyczna aglomeracja rozciąga się nie tylko horyzontalnie, ale również wertykalnie. Dachy i balkony kalifornijskiej aglomeracji skrywają wiele sekretów, skarbów i bonusów, do znalezienia wyłącznie przez najbardziej dociekliwych (a także wyposażonych w najlepsze implanty) graczy.

Freefly to mod diametralnie ułatwiający rozgrywkę, pozwalający na swobodną lewitację, a nawet przechodzenie przez ściany. Modyfikacja będzie wspaniałą nagrodą po przejściu gry, pozwalając dokładnie zwiedzić Night Nity, a także uwiecznić nieziemskie panoramy wirtualnego miasta.